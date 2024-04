CIC- Communiqué de mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel 2023 du Crédit Industriel et Commercial

Paris, le 11 avril 2024

Communiqué information réglementée

Communiqué précisant les modalités de mise à disposition

du Document d’Enregistrement Universel 2023 du CIC

Le CIC informe que ce document est à la disposition du public sur le site de l’émetteur à l’adresse suivante : https://www.cic.fr/fr/institutionnel/actionnaires-et-investisseurs/information-reglementee.html

Ce Document d’Enregistrement Universel, déposé le 11 avril 2024 auprès de l’AMF, est approuvé par l’AMF conformément au règlement (UE) n° D.24-0275.

Les documents suivants sont intégrés dans le Document d’Enregistrement Universel :

Le rapport financier annuel 2023.

Le rapport risques et adéquation des fonds propres – PILIER 3.

Des exemplaires de ce document sont disponibles, sans frais auprès de l’émetteur : www.cic.fr

Contact presse

CIC : 01 53 48 26 00 – compresse@cic.fr

À propos du CIC

Banque de premier plan en France et à l’international, le CIC met à la disposition de plus de 5,6 millions de clients un réseau français de plus de 1 700 agences et de 20 000 collaborateurs ainsi que des relais internationaux dans 35 pays. Pour répondre aux besoins de tous les acteurs économiques et construire au quotidien une offre toujours performante, il conjugue les métiers de la finance, de l’assurance, de la téléphonie et des services technologiques de pointe à une grande solidité financière confortée par celle de sa maison-mère, Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les caisses de Crédit Mutuel des Fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand), Antilles-Guyane (Fort-de-France) et Nord Europe (Lille).

Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK en Allemagne, Beobank en Belgique, Cofidis, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), la Banque Transatlantique et Homiris.

Plus d'informations sur cic.fr

Pièce jointe