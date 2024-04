Biognosys y Alamar Biosciences se asocian de forma estratégica en proteómica para impulsar la investigación biofarmacéutica y la medicina de precisión

Esta asociación estratégica amplía los servicios de Biognosys para incluir los ensayos NULISA de Alamar, así como la investigación científica conjunta en proteómica basada en biofluidos

El valor complementario de la plataforma de proteómica no sesgada DIA-MS de Biognosys y las revolucionarias plataformas de inmunoensayo de Alamar se presentarán en la convención anual de la AACR de 2024.

ZÚRICH, Suiza y FREMONT, California, April 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, líder mundial en la espectrometría proteómica de masas, y Alamar Biosciences, Inc., una empresa que impulsa la proteómica de precisión para permitir la detección temprana de enfermedades, anuncian su asociación estratégica destinada al avance científico en el campo de los biomarcadores proteómicos de fluidos. Esta colaboración aúna la experiencia de Biognosys en el análisis no sesgado mediante espectrometría de masas de adquisición independiente de datos (DIA-MS) y los revolucionarios inmunoensayos de Alamar. Este enfoque integrado mejora la comprensión de los biomarcadores mediante combinación de una proteómica de descubrimiento no sesgada DIA-MS con ensayos NULISA de medio y alto plex altamente específicos y ultrasensibles para proteínas de baja abundancia como citocinas, quimiocinas e importantes biomarcadores proteicos de enfermedades a partir del plasma.

En la sesión Industru Spotlight Theater, organizada por Alamar en la convención anual de la Sociedad Americana de Investigación contra el Cáncer (AACR, por sus siglas en inglés), que se celebrará el 9 de abril de 2024 en San Diego a las 12:30 horas, las empresas presentarán, de forma conjunta, los datos de un estudio colaborativo centrado en el cáncer de pulmón no microcítico (CPNM). En este estudio se analizaron muestras de plasma de un grupo de pacientes con CPNM utilizando la plataforma de análisis no sesgado Biognosys TrueDiscovery ® y el panel 250 de inflamación NULISAseq™ de Alamar . Los resultados demuestran la viabilidad del análisis integrado y ponen de relieve los conocimientos complementarios derivados de la espectrometría de masas y los ensayos del plasma basados en la afinidad.

Tomando como base este exitoso estudio de prueba de concepto, Biognosys y Alamar prevén continuar su colaboración tanto comercial como científica en el marco de su asociación estratégica.

Servicios de ensayo NULISA: Biognosys ofrecerá ensayos NULISA desde sus instalaciones de última generación en Suiza para citoquinas y quimiocinas que antes eran difíciles de medir, así como otros marcadores específicos de enfermedades importantes, a partir de plasma y biofluidos. Estos ensayos de alta sensibilidad permiten cuantificar de forma precisa las proteínas de baja abundancia para ofrecer a los investigadores valiosos conocimientos sobre procesos biológicos complejos. Complementan el análisis no sesgado de masas DIA-MS de miles de proteínas del plasma para ilustrar la respuesta sistémica del huésped y otros cambios en los pliegues de las proteínas relacionados con inflamación o con enfermedades. Colaboración de investigación: Biognosys y Alamar se embarcan en una iniciativa de investigación conjunta para analizar la biología del plasma. Aprovechando los métodos de investigación no sesgada de Biognosys junto con los ensayos de alta sensibilidad de Alamar, los equipos pretenden profundizar en los mecanismos biológicos de las enfermedades ofreciendo una imagen más completa del proteoma plasmático, lo cual permite, por primera vez, cubrir todo el rango dinámico de abundancia de proteínas en plasma.

El Dr. Oliver Rinner, fundador y director general de Biognosys, expresó su alegría ante la colaboración: «Nos complace aunar fuerzas con Alamar para impulsar la investigación en proteómica. Nuestros esfuerzos conjuntos allanarán el camino hacia importantes avances en la biología plasmática analizando de forma no sesgada más de 5000 proteínas y paneles de cientos de citocinas bien caracterizadas y otras proteínas de alto valor y baja abundancia usando ensayos NULISA altamente específicos. Con este enfoque, nuestro objetivo es cubrir toda la gama dinámica de las proteínas del plasma».

«Estamos encantados de asociarnos con Biognosys para ofrecer a la comunidad investigadora un mayor acceso a la comprensión de la proteómica, desde el descubrimiento hasta la investigación clínica», afirmó el Dr. Yuling Luo, fundador y director general de Alamar. «Biognosys es un proveedor líder de servicios avanzados de proteómica por espectrometría de masas para investigadores de todo el mundo, y estamos deseando añadir los inmunoensayos múltiples de alta sensibilidad a su oferta de proteómica plasmática».

Esta asociación subraya el compromiso de ambas empresas con la excelencia científica, así como su deseo compartido de impulsar la medicina de precisión con la última tecnología.

Plataforma para el análisis proteómico no sesgado por espectrometría de masas DIA de Biognosys





Software para el análisis proteómico de masas DIA de Biognosys, Spectronaut®





Plataforma NULISA™ de Alamar: un nuevo estándar para el análisis proteómico

Acerca de Biognosys

En Biognosys, creemos que el conocimiento en profundidad de los proteomas es la clave para lograr unos descubrimientos innovadores que transformen la ciencia para mejorar la calidad de vida. Con nuestra cartera versátil de soluciones proteómicas de última generación, entre las que se incluyen las plataformas de servicios de investigación TrueDiscovery®, TrueTarget® y TrueSignature®, nuestro software insignia Spectronaut® y el kit PQ500™, hacemos que el proteoma sea procesable para promover la investigación, el desarrollo de fármacos y la toma de decisiones clínicas. Estas soluciones ofrecen una perspectiva multidimensional de la expresión, la función y la estructura de las proteínas en todas las especies biológicas y tipos de muestras. Nuestras tecnologías exclusivas y patentadas utilizan la espectrometría de masas de alta resolución para cuantificar miles de proteínas con precisión, profundidad y un alto rendimiento. Gracias a nuestra asociación estratégica con Bruker (Nasdaq: BRKR), ofrecemos acceso a la proteómica a escala mundial. Para obtener más información, visite biognosys.com .

Sobre Alamar

Alamar Biosciences es una empresa privada dedicada a las ciencias de la vida cuya misión es impulsar la proteómica de precisión para permitir la detección precoz de enfermedades. La plataforma NULISA, propiedad de la empresa, junto con el sistema de alta tecnología ARGO™, funcionan a la perfección con lo último en genómica para lograr una sensibilidad de detección atomolar de un solo dígito, lo cual supera ampliamente la tecnología de detección de proteínas más sensible del mercado actual. Para obtener más información, visite alamarbio.com .

