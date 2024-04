Biognosys et Alamar Biosciences concluent un partenariat stratégique en protéomique afin de faire progresser la recherche en biopharmacie et en médecine de précision

Le partenariat stratégique élargit les services de Biognosys pour inclure les essais NULISA d'Alamar ainsi que les recherches scientifiques conjointes dans le domaine de la protéomique basée sur les biofluides

La valeur complémentaire de la plateforme protéomique non biaisée DIA-MS de Biognosys et des plateformes d'immuno-essais d'Alamar, qui changent la donne, sera présentée lors de la réunion annuelle de l'AACR 2024

ZURICH, Suisse et FREMONT, Californie, 11 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, leader mondial de la protéomique basée sur la spectrométrie de masse, et Alamar Biosciences, Inc., société spécialisée en protéomique de précision permettant la détection précoce des maladies, sont heureux d'annoncer un partenariat stratégique visant à faire progresser la découverte scientifique dans le domaine des biomarqueurs de la protéomique des biofluides. Cette collaboration allie l'expertise de Biognosys en matière de découverte non biaisée par la spectrométrie de masse à acquisition indépendante des données (DIA-MS) à celle d'Alamar dans le domaine des immuno-essais de pointe. Cette approche intégrée améliore notre compréhension des biomarqueurs en combinant la protéomique de découverte DIA-MS profonde et sans biais aux essais NULISA mid et high-plex ultra-sensibles et hautement spécifiques pour les protéines à faible abondance telles que les cytokines, les chimiokines et les biomarqueurs protéiques importants du plasma.

Lors de la session Industry Spotlight Theater organisée par Alamar à l'occasion de la réunion annuelle 2024 de l'Association américaine pour la recherche sur le cancer (AACR) qui se tiendra à San Diego le 9 avril à 12 h 30 PT, les entreprises présenteront conjointement les données d'une étude collaborative axée sur le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC). Dans l'étude présentée, des échantillons de plasma provenant d'une cohorte de patients atteints de CPNPC ont été analysés à l'aide de la plateforme de découverte non biaisée TrueDiscovery ® de Biognosys et de l' Inflammation Panel 250 NULISAseq™ d'Alamar . Les résultats démontrent la faisabilité de l'analyse intégrée et mettent en évidence les informations complémentaires issues de la spectrométrie de masse et des essais basées sur l'affinité dans le plasma.

En s'appuyant sur cette étude de validation du concept réussie, Biognosys et Alamar envisagent ainsi de poursuivre leur collaboration commerciale et scientifique dans le cadre de leur partenariat stratégique.

Services d'essais NULISA : Biognosys mettra à disposition les essais NULISA réalisés dans ses installations de pointe implantées en Suisse pour les cytokines, les chimiokines, ainsi que d'autres marqueurs importants spécifiques de la maladie à partir du plasma et des biofluides. Ces essais ultra-haute sensibilité permettent de quantifier avec précision les protéines de faible abondance, et d'offrir ainsi aux chercheurs des informations précieuses concernant des processus biologiques complexes. Ils complètent l'analyse non biaisée DIA-MS de milliers de protéines plasmatiques pour élucider la réponse systémique de l'hôte, ainsi que d'autres changements de repliement protéique liés à l'inflammation ou à la maladie. Collaboration en matière de recherche : Biognosys et Alamar vont lancer une initiative de recherche commune afin d'explorer la biologie du plasma. En s'appuyant sur les méthodes de découverte non biaisées de Biognosys et sur les essais ultra-haute sensibilité d'Alamar, les équipes cherchent à mettre en lumière les mécanismes biologiques des maladies en fournissant une image plus complète du protéome plasmatique. Pour la première fois, cela permettrait de couvrir essentiellement l'intégralité de la gamme dynamique de l'abondance des protéines dans le plasma.

Olivier Rinner, PhD., Fondateur et PDG de Biognosys, a exprimé son enthousiasme quant à cette collaboration : « Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles d'Alamar pour faire progresser la recherche en protéomique. Nos efforts combinés ouvriront la voie à des découvertes dans le domaine de la biologie du plasma par l'analyse non biaisée de plus de 5 000 protéines ainsi que des panels de centaines de cytokines bien caractérisées et d'autres protéines de grande valeur et de faible abondance à l'aide des essais NULISA hautement spécifiques. Grâce à cette approche, nous visons à couvrir toute la gamme dynamique des protéines plasmatiques. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Biognosys pour offrir à la communauté de chercheurs un accès élargi aux connaissances protéomiques, allant de la découverte à la recherche clinique », a déclaré Yuling Luo, Ph.D., Président, fondateur et Directeur général d'Alamar. « Biognosys est leader dans la fourniture de services avancés de protéomique par spectrométrie de masse pour les chercheurs du monde entier, et nous nous réjouissons d'ajouter à leur offre de protéomique plasmatique les immuno-essais multiplex de la plus haute sensibilité. »

Ce partenariat souligne l'engagement des deux entreprises en faveur de l'excellence scientifique et met en avant leur vision commune pour faire progresser la médecine de précision grâce à des technologies innovantes.

Plateforme de protéomique non biaisée par spectrométrie de masse DIA de Biognosys

{Logiciel d'analyse protéomique DIA de Biognosys, Spectronaut®





La plateforme NULISA™ d'Alamar : un nouveau standard dans l'analyse protéomique

À propos de Biognosys

Chez Biognosys, nous sommes convaincus que les connaissances approfondies sur le protéome détiennent la clé des découvertes révolutionnaires qui transforment la science pour une vie meilleure. Avec notre portefeuille polyvalent de solutions protéomiques nouvelle génération, dont les plateformes de services de recherche TrueDiscovery®, TrueTarget® et TrueSignature®, notre logiciel phare Spectronaut®, et le kit PQ500™, nous rendons le protéome exploitable pour permettre la recherche, le développement de médicaments et la prise de décision clinique. Nos solutions offrent une vue multidimensionnelle de l'expression, de la fonction et de la structure des protéines dans toutes les espèces biologiques et tous les types d'échantillons. Nos technologies uniques et brevetées utilisent la spectrométrie de masse à haute résolution pour quantifier des milliers de protéines avec une précision, une profondeur et un débit de pointe. Grâce à notre partenariat stratégique avec Bruker (Nasdaq : BRKR), nous rendons la protéomique accessible à l'échelle mondiale. Pour plus d'informations, consultez le site biognosys.com .

A propos d'Alamar

Alamar Biosciences est une société privée intervenant dans le domaine des sciences de la vie dont la mission est de développer la protéomique de précision pour permettre la détection la plus précoce possible des maladies. La plateforme NULISA, propriété de la société, ainsi que le système ARGO™ HT fonctionnent en harmonie avec les dernières avancées en génomique pour atteindre une sensibilité de détection attomolaire à un chiffre, surpassant largement la technologie de détection de protéines la plus sensible présente actuellement sur le marché. Pour plus d'informations, consultez le site : alamarbio.com

