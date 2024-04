Biognosys en Alamar Biosciences zijn een strategisch samenwerkingsverband in proteomica aangegaan om onderzoek naar biofarma en gepersonaliseerde geneeskunde te bevorderen

Dit strategisch samenwerkingsverband verruimt de door Biognosys aangeboden diensten met de NULISA-analyses van Alamar en met gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek naar op biovloeistoffen gebaseerde proteomica

De complementaire waarde van het onpartijdige DIA-MS proteomicaplatform van Biognosys en de baanbrekende platformen voor immunoanalyse van Alamar zullen worden gepresenteerd op de jaarlijkse AACR-bijeenkomst in 2024

ZURICH, Zwitserland en FREMONT, Californië, April 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, marktleider op het gebied van op massaspectrometrie gebaseerde proteomica, en Alamar Biosciences, Inc., gespecialiseerd in precisieproteomica om ziekten zo vroeg mogelijk te kunnen opsporen, kondigen hun strategische samenwerking aan die is gericht op het bevorderen van wetenschappelijke ontdekkingen op het gebied van biofluïde proteomische biomarkers. Deze samenwerking combineert de expertise van Biognosys op het gebied van onbevooroordeelde ontdekkingen door middel van data-onafhankelijke acquisitie in massaspectrometrie (DIA-MS) en de baanbrekende immunoanalyses van Alamar. Via deze integrale werkwijze kunnen we onze kennis over biomarkers vergroten door een combinatie van diepgaande, onbevooroordeelde DIA-MS-proteomica voor ontdekking met hoogspecifieke en ultragevoelige mid- en high-plex NULISA-analyses voor laagabundante eiwitten zoals cytokinen, chemokinen en belangrijke ziektespecifieke eiwitbiomarkers uit plasma.

In de door Alamar, tijdens de jaarlijkse American Society for Cancer Research (AACR) bijeenkomst van 2024 te San Diego op 9 april om 12:30 uur PT, georganiseerde Industry Spotlight Theater-sessie zullen de bedrijven hun gezamenlijke bevindingen over hun studie naar niet-kleincellige longkanker (NSCLC) presenteren. In deze studie werden plasmastalen van proefpersonen met NSCLC geanalyseerd met behulp van zowel het Biognosys TrueDiscovery ® onbevooroordeelde ontdekkingsplatform en het NULISAseq™ Inflammation Panel 250 van Alamar . De bevindingen tonen de haalbaarheid van geïntegreerde analyse aan en benadrukken de complementaire inzichten verkregen uit massaspectrometrie en affiniteitsanalyse op basis van plasma.

Uitgaande van deze geslaagde 'proof of concept'-studie zetten Biognosys en Alamar hun samenwerking op zowel commercieel als wetenschappelijk gebied voort in het kader van hun strategische samenwerkingsverband.

NULISA-analysediensten: In zijn hypermoderne faciliteit in Zwitserland zal Biognosys NULSIA-analyses uitvoeren voor cytokinen, chemokinen en andere belangrijke ziektespecifieke markers uit plasma en biovloeistoffen die tot nu toe nauwelijks te meten vielen. Deze uiterst gevoelige analyses maken nauwkeurige kwantificering van laagabundante eiwitten mogelijk, waardoor onderzoekers waardevolle inzichten in complexe biologische processen kunnen verkrijgen. Ze vormen een aanvulling op onbevooroordeelde DIA-MS-analyse van duizenden plasma-eiwitten om de systemische gastheerrespons en andere ontstekings- of ziektegerelateerde eiwitverbindingen te verklaren. Onderzoekssamenwerking: Biognosys en Alamar zetten een gezamenlijk op plasmabiologie gebaseerd onderzoeksinitiatief op. Door de combinatie van de onbevooroordeelde ontdekkingsmethodes van Biognosys en de hooggevoelige analyses van Alamar zullen de teams proberen om biologische ziektemechanismen te doorgronden aan de hand van een meer compleet beeld van het plasmaproteoom, waarmee voor het eerst het volledige dynamische bereik van de eiwitabundantie in plasma in kaart kan worden gebracht.

Oliver Rinner, Ph.D., oprichter en CEO van Biognosys sprak zijn enthousiasme uit over de samenwerking: “We kijken er naar uit om onze krachten te bundelen met Alamar om het onderzoek naar proteomica voort te zetten. Dankzij onze gezamenlijke inspanningen kunnen we doorbraken in plasmabiologie bewerkstelligen door de onbevooroordeelde analyse van meer dan 5000 eiwitten, in combinatie met panels van honderden goed gekarakteriseerde cytokines en andere hoogwaardige laagabundante eiwitten, via hoogspecifieke NULISA-analyses. Zo willen we het volledige dynamische bereik van plasma-eiwitten in kaart brengen.”

“We zijn erg opgetogen over onze samenwerking met Biognosys om de onderzoeksgemeenschap ruimere beschikbaarheid over proteomische inzichten te bieden, gaande van ontdekking tot klinisch onderzoek,” aldus Yuling Luo, Ph.D., voorzitter, oprichter en CEO van Alamar. “Biognosys is een vooraanstaande leverancier van geavanceerde diensten in massaspectrometrie aan onderzoekers over de hele wereld, en we verheugen ons op de toevoeging van de meest gevoelige hoog-multiplexe immunoanalyses aan hun aanbod op het gebied van plasmaproteomica.”

Deze samenwerking benadrukt de toewijding van beide bedrijven aan wetenschappelijke expertise en hun gezamenlijke visie om precisiegeneeskunde te bevorderen met innovatieve technologieën.

Het onbevooroordeelde DIA-proteomicaplatform voor massaspectrometrie van Biognosys





Spectronaut, de op proteomica gebaseerde DIA-analysesoftware van Biognosys®





Het NULISA™-platform van Alamar: een nieuwe standaard voor proteomische analyse

De bij deze aankondiging gevoegde mediasnippet is beschikbaar via deze link.

Over Biognosys

Bij Biognosys geloven we dat diepgaande inzichten in het proteoom de sleutel vormen tot baanbrekende ontdekkingen die de wetenschap veranderen voor een beter leven. Met ons veelzijdig portfolio van proteomica-oplossingen van de volgende generatie, waaronder de onderzoeksdienstplatforms TrueDiscovery®, TrueTarget®, en TrueSignature®, ons vlaggenschip Spectronaut® en de PQ500™-kit, maken wij het proteoom bruikbaar voor onderzoek, geneesmiddelenontwikkeling en klinische besluitvorming. Onze oplossingen bieden een multidimensionaal beeld van eiwitexpressie, -functie en -structuur in alle biologische soorten en monstertypes. Onze unieke, gepatenteerde technologieën maken gebruik van hoge-resolutie massaspectrometrie om duizenden eiwitten te kwantificeren met toonaangevende precisie, diepte en verwerkingscapaciteit. Door onze strategische samenwerking met Bruker (Nasdaq: BRKR) maken wij proteomica wereldwijd toegankelijk. Ga naar biognosys.com voor meer informatie.

Over Alamar

Alamar Biosciences is een onafhankelijk in biowetenschappen gespecialiseerd bedrijf dat zich toelegt op de ontwikkeling van precisieproteomica voor vroegtijdige opsporing van ziekten. Het gepatenteerde NULISA-platform werkt naadloos samen met het ARGO™ HT-systeem om dankzij de nieuwste ontwikkelingen in genomica een attomolaire eencijferige detectiegevoeligheid te bereiken die de meest gevoelige detectietechnologie voor eiwitten die momenteel beschikbaar is, te overtreffen. Ga naar alamarbio.com voor meer informatie.

