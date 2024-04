Novotech veröffentlicht Analystenbericht über klinische Studienlandschaft zu Mukoviszidose als Grundlage für die Planung der Biotech-Forschung

BOSTON, April 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, das globale klinische Auftragsforschungsinstitut (Contract Research Organization, CRO) mit umfassendem Service, das mit Biotech-Unternehmen zusammenarbeitet, um die Entwicklung fortschrittlicher und neuartiger Therapeutika in jeder Phase zu beschleunigen, hat einen umfassenden Forschungsbericht mit dem Titel Cystic Fibrosis - Global Clinical Trial Landscape (Mukoviszidose - Globale klinische Studienlandschaft) veröffentlicht.



Der Bericht enthält einen datengestützten Überblick über die Finanzierungslandschaft für Mukoviszidose, die Studiendichte, Daten zur Patientenrekrutierung in verschiedenen Regionen, Standardbehandlungen und neue Therapien, die jüngsten USFDA-Zulassungen und regulatorische Trends. Wichtig ist, dass er auch eine eingehende SWOT-Analyse enthält, die Biotech-Unternehmen bei der strategischen Entscheidungsfindung sowie bei der Erforschung von Chancen und Herausforderungen unterstützt.

Weltweit leben schätzungsweise 162.430 Menschen mit Mukoviszidose.

Mukoviszidose ist eine autosomal-rezessiv vererbte Krankheit, die durch Mutationen im CFTR-Gen (Cystic Fibrosis transmembrane regulator) verursacht wird und den Chlorid- und Bikarbonattransport in Epithelzellen stört. Dies beeinträchtigt die Funktion der Epithelzellen in der Lunge, der Bauchspeicheldrüse und anderen Organen, was zu erheblichen gesundheitlichen Problemen führt.

Der Bericht Cystic Fibrosis - Global Clinical Trial Landscape stellt fest, dass vor den 1980er Jahren die Hälfte der Mukoviszidose-Patienten das 20. Lebensjahr nicht überlebte, doch die jüngsten Fortschritte in der Behandlung haben die Lebenserwartung deutlich erhöht, und bis 2025 wird ein Anstieg der erwachsenen Mukoviszidose-Patienten um 75 % erwartet.

Mukoviszidose weist weltweit unterschiedliche Prävalenzraten auf:

In Nordamerika stehen die USA mit 31.199 Patienten an der Spitze, was einer geschätzten Mukoviszidose-Prävalenzrate von 0,95 pro 10.000 Menschen entspricht.

Kanadas kleinere Mukoviszidose-Patientenpopulation von 4.344 hat eine höhere Prävalenzrate von 1,17 pro 10.000, was auf eine größere Pro-Kopf-Belastung als in den USA hinweist.

In Europa hat das Vereinigte Königreich mit 1,61 pro 10.000 Menschen die höchste geschätzte Mukoviszidose-Prävalenzrate und mit 10.509 Menschen nach den USA die zweitgrößte Mukoviszidose-Patientenpopulation weltweit.

Andere europäische Länder mit einer hohen Anzahl von Mukoviszidose-Patienten sind Frankreich, Deutschland und Italien.

Belgien und die Schweiz haben hohe geschätzte Prävalenzraten von 1,13 bzw. 1,18 pro 10.000.

Innerhalb der asiatisch-pazifischen Region sticht Australien mit einer bedeutenden Anzahl von 3.151 Mukoviszidose-Patienten hervor. Es meldete nach dem Vereinigten Königreich die zweithöchste Prävalenzrate (1,27 pro 10.000 Einwohner).

Neuseeland folgt dicht dahinter mit einer Prävalenzrate von 1,04 pro 10.000 Personen, obwohl die Anzahl der Mukoviszidose-Patienten dort geringer ist.

Im Rest der Welt hat Brasilien mit 6.240 Personen die höchste Anzahl an Mukoviszidose-Patienten, mit einer geschätzten Prävalenzrate von 0,29 pro 10.000.

Derzeit gibt es keine Heilung für Mukoviszidose, aber dieser Bericht hebt die breit gefächerten und neu entstehenden Behandlungsmöglichkeiten hervor, die die Langlebigkeit und Lebensqualität der Patienten unterstützen, wie z. B. Ernährungsunterstützung, Atemwegsreinigungstechniken und zusätzliche Medikamente, die die Funktion des fehlerhaften CFTR-Proteins verbessern und mögliche Folgen verhindern sollen. In bestimmten Fällen kann es notwendig sein, die Atmung zu unterstützen oder chirurgisch einzugreifen.

Seit 2018 hat die Biotech- und Biopharmabranche weltweit über 450 klinische Studien zu Mukoviszidose eingeleitet, die sich wie folgt aufschlüsseln lassen:

Europa und Nordamerika sind mit 37 % bzw. 35 % führend

Gefolgt von Asien-Pazifik mit 23 %

Während der Rest der Welt mit 5 % einen moderaten Anteil beisteuerte





In dem Bericht heißt es: „In Europa waren das Vereinigte Königreich und Deutschland mit 13 % bzw. 12 % der Versuche führend bei Mukoviszidose-Studien, was die Bemühungen und Fortschritte der Region in diesem Bereich unterstreicht. In Nordamerika hielten die Vereinigten Staaten mit 68 % den größten Anteil an den Studien, während Kanada 32 % hielt. Innerhalb des asiatisch-pazifischen Raums hatte Australien den höchsten Anteil an Studien (64 %), gefolgt von Neuseeland mit 21 %. Unter den Ländern im Rest der Welt war Israel führend, während der Iran einen mäßigen Beitrag leistete.“

Zu den weiteren wichtigsten Erkenntnissen des Berichts gehören:

Die USA verzeichneten mit Investitionen in Höhe von 919,1 Mio. USD einen erheblichen Zufluss von Risikokapital. Länder wie die Niederlande, Israel und Italien trugen ebenfalls zur Risikofinanzierung bei, wenn auch in geringerem Umfang.

Wie bei vielen anderen Erkrankungen hat die Präzisionsmedizin auch bei der Behandlung von Mukoviszidose zugenommen. Dazu gehören die Identifizierung genauer Genmutationen, Medikamente, die die Funktion des durch die Mutation gestörten Proteins korrigieren sollen, und gentherapeutische Substitutionen.

Es gibt mehr als 30 Mukoviszidose-Medikamente im präklinischen Stadium, 18 in Phase-I-Studien und 10 in kombinierten Phase-I/II-Studien.

Unter den wichtigsten Chancen wurden die Aufstockung der Finanzmittel, neue Therapien und die personalisierte Medizin genannt.

Regulatorische Hürden, ethische Bedenken und antibiotikaresistente Bakterien wurden als Bedrohungen identifiziert.





Das Analystenteam von Novotech stellt diese Expertenberichte monatlich kostenlos zur Verfügung. Diese Berichte bieten aktuelle Einblicke in die weltweiten Aktivitäten im Bereich der klinischen Studien und zeigen auf, welche Regionen die höchsten Studienvolumina aufweisen und welche einzigartigen Faktoren hinter diesen Trends stehen. Sie befassen sich mit den potenziellen und realen Hürden, mit denen Biotech-Unternehmen in bestimmten Therapiebereichen konfrontiert sind, in der Hoffnung, die Entscheidungsfindung bei klinischen Studien positiv zu beeinflussen und zu informieren, um so die Erfolgsquoten neuer Therapien zu verbessern.

