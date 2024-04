RIBER : Résultats annuels 2023 en forte croissance

Résultats annuels 2023 en forte croissance

Chiffre d’affaires : 39,3 M€ (+41 %) porté par le dynamisme des systèmes (+96 %)

Résultat opérationnel : 3,9 M€, soit 10 % du chiffre d’affaires

Résultat net : 3,4 M€, soit 8,7 % du chiffre d’affaires

Objectifs 2024 : poursuite de la croissance du chiffre d’affaires et de la rentabilité

Distribution proposée de 0,07 € par action au titre de l’exercice 2023

Proposition de simplification du mode de gouvernance

Bezons, le 12 avril 2024 – 08h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semi-conducteurs, annonce ses résultats annuels 2023.

(en millions d’euros - au 31 décembre) 2023 2022 Évolution Chiffre d’affaires 39,3 27,8 + 11,4 M€ CA Systèmes MBE 29,0 14,8 + 14,2 M€ CA Services et accessoires 10,3 13,0 - 2,7 M€ Marge brute

en % CA 13,2

33,7% 10,9

39,2% + 2,3 M€ Résultat opérationnel courant

en % CA 3,9

10,0 % 1,3

4,9 % + 2,6 M€ Résultat opérationnel

en % CA 3,9

10,0 % 0,0

0,0 % + 3,9 M€ Résultat avant impôt

en % CA 3,6

9.1 % 0,4

1,5 % + 3,1 M€ Résultat net

en % CA 3,4

8,7 % 0,2

0,6 % + 3,2 M€

Faits marquants

Malgré le contexte géopolitique instable, RIBER a atteint ses objectifs de chiffre d’affaires en 2023 du fait de la croissance significative de ses ventes de systèmes MBE. Cette expansion témoigne de son leadership sur le marché de la MBE, particulièrement dans le secteur de la production, comme en attestent les importantes prises de commandes au cours de l’exercice 2023 incluant 7 systèmes de production. Bien que l'activité de services et d'accessoires se soit tassée, la performance de la société a largement progressé.

En parallèle, RIBER a poursuivi son effort d’innovation avec notamment le lancement commercial du MBE 8000, système spécialement conçu pour répondre aux besoins de production de masse d'EPI wafers, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour les clients de la Société.

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2023 s’établit à 39,3 millions d’euros, en croissance de + 41 % par rapport à celui de l’exercice 2022. Les ventes de systèmes MBE sont en progression de + 96 % et atteignent 29,0 millions d’euros pour 13 machines livrées, contre 6 en 2022. Les ventes de services et accessoires sont en retrait de - 21 % par rapport à une base de comparaison élevée, et s’établissent à 10,3 millions d’euros, soit 26,2 % du chiffre d’affaires 2023.

Résultats

La marge brute s’établit à 13,2 millions d’euros, en hausse de + 2,3 millions d’euros compte tenu de la croissance de l’activité.

Le résultat opérationnel s’élève à 3,9 millions d’euros, soit 10,0 % du chiffres d’affaires. Il s’améliore fortement par rapport à celui de l’exercice précédent qui intégrait des charges non courantes à hauteur de 1,3 millions d’euros.

Le résultat net s’établit à 3,4 millions d’euros, contre 0,2 million d’euros en 2022. Il intègre en 2023 un résultat financier de - 0,4 million d’euros lié principalement à l’impact de la dévaluation du dollar US et du Yuan par rapport à l’euro sur les créances libellées dans ces deux devises.

Trésorerie et bilan

La trésorerie à fin 2023 est positive de 9,7 millions d’euros, en hausse de + 3,6 millions d’euros par rapport à fin 2022.

Les capitaux propres s’établissent à 21,2 millions d’euros et sont en augmentation de + 2,4 millions d’euros par rapport à fin 2022. Cette évolution tient compte du résultat de l’exercice et de la distribution aux actionnaires d’une somme prélevée sur la prime d’émission au titre de l’exercice 2022.



Carnet de commandes

Le carnet de commandes au 31 décembre 2023 s’élève à 26,3 millions d’euros, en retrait de - 12% par rapport à l’année précédente et inclut 6 systèmes MBE (20,2 millions d’euros) et des commandes de services et accessoires (6,1 millions d’euros).

Cependant, ce carnet ne prend pas en compte la dynamique des nouvelles commandes prises depuis le début de l'exercice 2024, avec notamment cinq systèmes commandés jusqu'à présent. Parmi celles-ci, une commande importante pour trois systèmes de production en Asie a été annoncée le 24 janvier 2024, ainsi que deux autres commandes de système de recherche, annoncées respectivement les 5 et 20 mars 2024.

Perspectives

Fort des commandes actuelles et des opportunités à venir pour ses systèmes, services et accessoires, RIBER prévoit pour l'exercice 2024 de poursuivre la croissance de son chiffre d’affaires et de sa rentabilité. La Société indiquera une prévision de chiffre d’affaires annuel à la fin du premier semestre 2024.

Distribution de sommes prélevées sur le compte « prime d’émission »

Témoignant de sa confiance dans les perspectives de la Société, le directoire proposera aux actionnaires à l’occasion de l’assemblée générale du 19 juin 2024, une distribution en numéraire sous forme de remboursement d’une partie de la prime d’émission, à concurrence de 0,07 euro par action. Sa mise en paiement interviendra le 28 juin 2024.

Gouvernance

Le directoire, en accord avec le conseil de surveillance de RIBER, a également décidé de soumettre à l’assemblée générale du 19 juin 2024, la transformation du mode de gouvernance de la Société. Sous réserve de l'approbation de cette proposition par les actionnaires, la structure duale actuelle, composée d'un conseil de surveillance et d'un directoire, sera remplacée par une organisation à conseil d'administration.

Cette proposition de modification correspond à la volonté de simplifier les processus de décision opérationnels et s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie de RIBER afin de soutenir son expansion dans un environnement de marché porteur.

Mise en œuvre du programme de rachat d’actions

Le directoire, en accord avec le conseil de surveillance de RIBER, a décidé de mettre en œuvre le programme de rachat d’actions sur la base de l’autorisation accordée par l’assemblée générale des actionnaires du 20 juin 2023 sous sa douzième résolution. Le descriptif du programme de rachat d’actions sera publié le 15 avril 2024 avant ouverture de la bourse.

Agenda

26 avril 2024 à 8h00 : Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2024 et rapport financier annuel 2023

trimestre 2024 et rapport financier annuel 2023 19 juin 2024 à 10h00 : Assemblée Générale

Les états financiers annuels ont été arrêtés par le directoire et ont reçu le 10 avril 2024 un avis favorable du conseil de surveillance. Les procédures d’audit sur les comptes sociaux et consolidés ont été effectuées par les commissaires aux comptes. Le rapport de certification sera émis après la finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

À propos de RIBER

Fondée en 1964, RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des équipements destinés à l’industrie des semi-conducteurs, et offre à ses clients un support scientifique et technique (hardware et software) afin de garantir la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements.

En accélérant les performances de l’électronique, les équipements RIBER jouent un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment les technologies de l’information, la photonique (lasers, capteurs...), les réseaux de télécommunications 5G ou la recherche, dont le domaine de l’ordinateur quantique.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

www.riber.com

