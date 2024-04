NANTERRE (FRANCE)

12 AVRIL 2023

FORVIA ET CHERY RENFORCENT LEUR PARTENARIAT STRATÉGIQUE SUR LE COCKPIT INTELLIGENT ET DURABLE- AVEC UNE COENTREPRISE

Le 11 avril à Hefei (Chine), FORVIA, septième fournisseur mondial de technologies automobiles, a signé un accord de coentreprise avec CHERY, l'un des principaux constructeurs automobiles chinois, afin d'approfondir la coopération stratégique dans le domaine des cockpits intelligents et durables.

FORVIA et CHERY établiront une coentreprise "Cockpit du futur" à Hefei. Cette coentreprise aura pour objectif de concevoir, développer, fabriquer et fournir l'ensemble des systèmes et modules liés à la cabine, y compris les sièges, les intérieurs et l'électronique du cockpit, à l'aide de matériaux et de processus à faible émission de CO2. Première coentreprise dans son genre, elle sera consolidée par FORVIA, avec une ambition de 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires à horizon 2029.

Dans le cadre de cette coentreprise, un centre de développement dédié à la conception industrielle et aux capacités d'intégration du poste de pilotage sera construit afin de permettre à FORVIA et à CHERY d'offrir aux consommateurs une expérience innovante, durable et compétitive.

La coentreprise prévoit également le lancement de deux sites de production au premier semestre 2024 pour soutenir la croissance rapide de CHERY.

YIN TONGYUE, Président de CHERY, a affirmé : "L'électrification, l'intelligence, la montée en puissance de la marque, la mondialisation et le développement durable sont les prochaines priorités stratégiques de CHERY. FORVIA est un fournisseur mondial de technologies automobiles de premier plan, et les deux parties disposent d'un vaste espace de coopération dans le domaine du cockpit intelligent et des matériaux à faible émission de CO 2 , ainsi que d'un large éventail de complémentarités et d'opportunités de coopération sur le marché étranger."

Patrick KOLLER, CEO of FORVIA, a ajouté : « L'industrie automobile connaît actuellement une révolution technologique et la demande de cockpits intelligents et durables augmente. Pour rester en tête de ce marché concurrentiel, nous sommes heureux d'approfondir notre collaboration avec CHERY, un partenaire clé à la pointe de la technologie. Notre objectif est de faire de l'habitacle du véhicule un espace véritablement astucieux, répondant aux besoins des consommateurs, grâce à des solutions durables et innovantes permettant de créer une expérience de mobilité sûre, abordable, durable et personnalisée. »

CHERY, un client stratégique pour FORVIA en Chine

Chery est l'un des principaux constructeurs automobiles en Chine, avec des objectifs de production d'environ 3 millions de véhicules d'ici 2024 et de plus de 5 millions d'ici 2026. Avec 11,7 millions de clients dans le monde, dont 2,65 millions en dehors de la Chine, Chery est le premier exportateur de véhicules de Chine depuis 20 ans.

En septembre 2023, FORVIA et CHERY ont signé un accord-cadre de coopération stratégique afin d'approfondir leur collaboration dans le domaine du cockpit intelligent et durable. La relation entre FORVIA et Chery s'accélère désormais, sur la base de la confiance et du respect mutuels.

FORVIA, une présence solide en Asie et en Chine

FORVIA emploie plus de 40 000 personnes en Asie. En 2023, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 7,39 milliards d'euros sur ce continent, soit 27% du chiffre d'affaires total de FORVIA. Les perspectives de ce marché sont prometteuses : L'Asie produira bientôt 60 % des volumes mondiaux de véhicules.

Après plus de 30 ans de présence en Chine, FORVIA capitalise sur sa présence de longue date dans le pays pour adapter ses produits aux attentes du marché et s'engage à soutenir la croissance de ses clients chinois.

Pièce jointe