FK Distribution og Salling Group indgår ny aftale

Investornyhed

12. april 2024

North Medias datterselskab FK Distribution har indgået aftale med Salling Group om fortsat omdeling af tryksager for kæderne Bilka, føtex, Netto, BR og Salling. Aftalen der er 3-årig og gældende i 2025, 2026 og 2027, indebærer uændrede/let øgede volumener.

”I North Media og FK Distribution er vi glade for samarbejdet med Salling Group og vi ser frem til at fortsætte dette. Den fornyede aftale understreger, at husstandsomdelte reklametryksager nu og fremadrettet er et vigtigt medie til at formidle tilbud og inspiration til de danske forbrugere,” siger Lasse Brodt, koncernchef, North Media A/S.

Yderligere oplysninger:

Lasse Brodt, koncernchef, North Media A/S, telefon +45 20 24 32 92

North Medias virksomheder driver platforme til transaktioner mellem erhvervsliv og forbrugere med særlig fokus på dagligvarer, lejeboliger, jobs og digitale adgangsløsninger. FK Distribution er Danmarks førende distributør af tilbuds-og ugeaviser, driver den digitale platform minetilbud og leverer logistikydelser. SDR Svensk Direktreklam distribuerer tilbuds- og ugeaviser i Sverige. BoligPortal er Danmarks største formidler af lejeboliger og services til udlejere og lejere. Ofir formidler jobs i Danmarks bredeste univers. Bekey giver digital adgang til låste opgange og hoveddøre for hjemmeplejen og leverandører af dagligvarer, måltidskasser m.fl.