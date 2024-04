MEDDELELSE NR. 261





Præcisering af forventningerne til omsætning og lavere end forventet driftsresultat i regnskabsåret 2023/24

Ifølge de foreløbige regnskabstal blev omsætningen i tredje kvartal 2023/24 på DKK 98,9 mio. og i de første ni måneder af 2023/24 på DKK 298,2 mio.

På baggrund af udviklingen i tredje kvartal 2023/24 og forventningerne til den resterende del af regnskabsåret præciseres forventningerne til omsætningen for regnskabsåret 2023/24. Omsætningen forventes således i 2023/24 at ligge i intervallet DKK 400-415 mio. mod tidligere udmeldt DKK 400-435 mio. og dermed stadig inden for det senest udmeldte interval.

Indtjeningen i tredje kvartal 2023/24 har været påvirket af engangsomkostninger i forbindelse med organisationsændringer, og blandt andet som følge heraf forventes der i 2023/24 et driftsresultat (EBITDA) på DKK 185-200 mio. mod tidligere udmeldt DKK 200-220 mio.

Endelige tal for tredje kvartal 2023/24 og for de første ni måneder af 2023/24 vil fremgå af periodemeddelelsen for tredje kvartal 2023/24, der offentliggøres den 8. maj 2024.





Yderligere oplysninger

Niels Høy Nielsen, CFO

Telefon (+45) 2551 8724





Om ChemoMetec A/S

ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører instrumenter til celletælling og en lang række andre målinger.

ChemoMetecs instrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet farma, biotek og landbrug. ChemoMetec har nogle af verdens førende medicinalvirksomheder blandt sine kunder, herunder Novartis, Novo Nordisk, H. Lundbeck, Merck, AstraZeneca og Johnson & Johnson.

ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen. Se også www.chemometec.com





