MoneyHero Group Menggelar Festival Keuangan Pribadi (PFF) Terbesar di Singapura untuk Tahun Ketujuh Berturut-Turut

SINGAPURA, April 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- MoneyHero Limited (NASDAQ: MNY) (“MoneyHero” atau “Perusahaan”), platform agregasi dan pembandingan keuangan pribadi dan asuransi digital terkemuka di pasar di Asia Tenggara Raya, hari ini mengumumkan telah berhasil menyelesaikan Seedly Personal Finance Festival (“PFF” atau “Festival”) tahunan ketujuh Perusahaan ini.

PFF 2024 yang digelar minggu lalu pada tanggal 6 April di Marina Bay Sands Expo and Convention Center sekali lagi berhasil meraih kesuksesan yang terlihat dari berlanjutnya pertumbuhan dan pengaruh acara terbesar dari ajang jenis ini di Singapura. Festival tahunan, yang pertama kali diadakan pada tahun 2018, diselenggarakan oleh Seedly, platform terkemuka di pasar milik MoneyHero yang membangun komunitas keuangan pribadi terbesar di Singapura. Yang mengagumkan, PFF 2024 dihadiri lebih dari 5.000 peserta, dengan 70 pemimpin bisnis, keuangan, dan pemerintah menjadi pembicara, serta 35 lebih organisasi keuangan dan asuransi bergengsi yang bertindak sebagai sponsor.

Dalam acara ini, Seedly juga meluncurkan aplikasi baru – ShopHero by Seedly, Pendamping Shopping Utama di mana pengguna dapat memperoleh pemberitahuan instan tentang diskon, promo yang dipersonalisasi, dan memaksimalkan perolehan hadiah dengan kartu kredit yang paling sesuai.

Topik-topik utama yang dibahas dalam Festival tahun ini termasuk:

Tema dan tren investasi untuk dipantau;

Wawasan terbaru dalam perencanaan keuangan, pengelolaan kekayaan, dan pengambilan keputusan asuransi;

Cara menangani investasi properti; dan

Cara memelihara kesehatan Anda.

Untuk melihat rangkuman lengkap agenda PFF 2024, silakan klik di sini.

Dr. Tan See Leng, Menteri Singapura untuk Tenaga Kerja dan Menteri Kedua untuk Perdagangan dan Industri merupakan pembicara utama. Beberapa pembicara penting lainnya untuk Festival tahun ini termasuk1:

Tn. Raymond Tan, Head of Wealth Management and Preferred Banking, CIMB Bank

Ny. Rena Lee, Head of Bancassurance Sales, Citibank Singapore

Tn. Wong Yan Jun, Deputy CEO (Services), CPF Board

Tn. Nelson Neo, Head of Financial Planning Advisory & Head di POSB, DBS Bank

Ny. Leah Ng, Chief Bancassurance Officer, Manulife Singapore

Tn. Rohith Murthy, CEO, MoneyHero Group

Ny. Helen Shen, Group Head of Health, Singlife



Untuk melihat daftar lengkap pembicara untuk PFF 2024, silakan klik di sini.

“Kami merasa terhormat dan bangga telah berhasil sekali lagi menyelenggarakan acara penting ini yang menarik minat lebih dari 5.000 peserta yang ingin meningkatkan pengetahuan keuangan mereka ,” ujar Rohith Murthy, selaku Chief Executive Officer MoneyHero. “Festival ini merupakan landasan komitmen kami untuk mengedukasi dan memberdayakan individu di Asia Tenggara Raya melalui literasi finansial. Kesuksesan kami merupakan bukti terhadap terlaksananya misi kami yang berkelanjutan untuk berperan sebagai sumber daya dan pendukung utama wilayah ini dalam keuangan pribadi. PFF tahun ini, yang sejauh ini terbesar, menegaskan dedikasi kami yang terus-menerus untuk mengejar keunggulan dalam teknologi, penawaran produk, dan penyuluhan edukatif.”

Sponsor untuk Festival tahun ini mencakup: antara lain CIMB Bank, Citibank, DBS Bank, FWD, IPP Licensed Financial Advisers, OCBC, POSB Bank, Prudential, Manulife, dan Singlife. Untuk melihat daftar lengkap sponsor PFF 2024, silakan klik di sini.

“Atas nama Seedly dan MoneyHero, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pembicara dan sponsor kami yang luar biasa dan menjadi mitra kami yang mengagumkan dalam Festival tahun ini,” tambah Yeap Ming Feng, Kepala unit bisnis Seedly di MoneyHero. “Perkumpulan komunitas kecil pada tahun 2018 kini telah menjelma menjadi ajang tahunan yang wajib dihadiri bagi penduduk Singapura. PFF yang kini memasuki tahun ketujuhnya telah berkembang sangat pesat, yang didorong oleh permintaan konsumen yang terus bertambah dan kemampuan tim kami yang sudah teruji untuk mengadakan acara berskala besar serta menarik para pembicara ternama dan sponsor besar. Saya dengan bangga mengatakan bahwa sejauh ini Festival 2024 kami merupakan yang terbesar dan terbaik kami, dan saya menganjurkan kepada siapa pun yang berminat untuk mengurus kesehatan dan masa depan keuangan mereka dengan lebih baik untuk bergabung dengan kami tahun depan!”

Untuk informasi selengkapnya tentang PFF 2024, silakan klik di sini.

Unduh gambar sorotan acara beresolusi tinggi di sini: Seedly Personal Finance Festival 2024

Untuk informasi selengkapnya tentang MoneyHero, termasuk informasi untuk investor dan pembelajaran tentang peluang karier, silakan kunjungi www.MoneyHeroGroup.com.

Tentang MoneyHero Group

MoneyHero Limited (NASDAQ: MNY), MoneyHero Group, yang sebelumnya dikenal sebagai Hyphen Group atau CompareAsia Group, adalah pemimpin pasar di sektor agregasi dan pembandingan keuangan pribadi online dan asuransi digital di Asia Tenggara Raya. Perusahaan ini beroperasi di Singapura, Hong Kong, Taiwan, Filipina, dan Malaysia dengan merek-merek masing-masingnya untuk setiap pasar lokal. MoneyHero saat ini tercatat mengelola 279 hubungan mitra komersial dan melayani 8,7 juta Pengguna Unik Bulanan di platformnya selama periode 12 bulan yang berakhir pada 31 Desember 2023. Para pendukung Perusahaan ini termasuk Peter Thiel— salah satu pendiri PayPal, Palantir Technologies, dan Founders Fund—dan pengusaha Hong Kong, Richard Li, pendiri dan ketua Pacific Century Group. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang MoneyHero dan bagaimana perusahaan fintech inovatif mendorong perekonomian digital APAC, silakan kunjungi www.MoneyHeroGroup.com.

