MoneyHero Group, 싱가포르 최대 규모의 개인금융 부문 페스티벌 7년 연속 개최

4월 6일 열린 이 상징적인 연간 행사는 싱가포르의 개인 금융시장을 선도하는 플랫폼 Seedly가 주최하는 행사로, 5000명 이상이 참가했다.

주요 연사들로는 다음과 같은 저명 인사들이 포함되었다: 싱가포르 인력부 장관 겸 무역산업부 2차관인 Tan See Leng 박사, DBS 은행의 재무기획 자문 책임자 겸 POSB 대표인 Nelson Neo, 이 밖에 싱가포르의 금융, 보험, 정부 분야에 몸담고 있는 저명 인사 70여 명이 연사로 나섰다.

MoneyHero는 2024 페스티벌 진행을 위해 싱가포르의 35개 이상 주요 은행 기관 및 보험사들과 제휴를 맺었으며 후원에 응한 기업들은 CIMB Bank, Citibank, DBS Bank, Manulife, POSB Bank, Singlife 등이다.





싱가포르 인력부 장관 겸 통상산업부 제2차관 탄 시 렝 박사(왼쪽)가 Seedly Personal Finance Festival 2024 행사에서 연사로 나서 말하고 있다.

싱가포르, April 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 개인 금융과 디지털 보험 통합, 비교 플랫폼 서비스를 제공하며 동남아시아 시장을 선도하는 MoneyHero Limited (나스닥: MNY) (이하 "머니히로 (MoneyHero)" 또는 "회사")가 연례 이벤트인 Seedly Personal Finance Festival (이하 "PFF" 또는 "페스티벌") 제7회 행사를 성공리에 마무리 지었다고 오늘 발표했다.

지난 4월 6일 싱가포르의 마리나 베이 샌즈 엑스포 & 컨벤션 센터 (Marina Bay Sands Expo and Convention Center)에서 열린 2024년 PFF 행사는 또 다시 큰 성공을 거두며 싱가포르에서 최대 규모의 이벤트로서 지속적인 성장세와 영향력을 미치고 있음을 보여주었다. 2018년 첫 행사를 열게 된 이 연례 페스티벌은 싱가포르에서 최대 규모의 개인 금융 커뮤니티 구축 플랫폼인 MoneyHero의 Seedly가 주최하고 있다. 2024 PFF 행사는 5,000명 이상이 참석해 놀라움을 자아냈으며 비즈니스와 금융, 정부 분야의 리더 70명이 연사로 나서는 한편 35개 이상의 권위 있는 금융 및 보험 기관들이 행사 스폰서로 참여했다.

Seedly는 행사 기간에 맞춰 신규 앱인 ShopHero by Seedly, the Ultimate Shopping Companion (궁극의 쇼핑 동반자)를 출시했다. 사용자들이 할인 행사 시 즉각 알림 신호를 받고, 거래를 맞춤 설정하며 구매 시 최적의 신용카드를 이용해 리워드 혜택을 최대화할 수 있는 앱이다.

올 해 열린 페스티벌에서 다룬 주제는 다음과 같다:

주목해야 할 투자 테마와 주요 트렌드;

재무 계획이나 자산 관리, 보험 의사 결정과 관련된 최신 인사이트;

부동산 투자에 접근하는 방법;

건강을 지키는 방법.

2024 PFF에서 다룬 주요 어젠다의 전체 요약본을 보려면 여기를 클릭하세요.

싱가포르 인력부 장관 겸 무역산업부 2차관인 Tan See Leng 박사가 기조 연설자로 나섰다. 올해 페스티벌의 다른 주목할 만한 연사들은 아래와 같다1:

Raymond Tan, CIMB 은행 자산 관리 및 프라이빗 뱅킹 부문 대표

Rena Lee, 싱가포르 씨티은행 방카슈랑스 영업 책임자

Wong Yan Jun, CPF 이사회 부대표(서비스 부문)

Nelson Neo, 재무 계획 자문 총괄 겸 POSB와 DBS 은행 책임자

Leah Ng, Manulife Singapore (마눌라이프 싱가포르)의 방카슈랑스 부문 최고 책임자

Rohith Murthy, MoneyHero Group의 CEO

Helen Shen, Singlife의 건강 부문 그룹 책임자

2024 PFF 행사 참가 연사들의 전체 목록을 확인하려면 여기를 클릭하세요.

MoneyHero의 CEO인 Rohith Murthy는 "금융 지식 향상에 높은 관심을 지닌 5,000명 이상의 참가자들이 모인 이 기념비적인 행사를 다시 한번 성공리에 개최하게 되어 영광스럽고 기쁜 마음이다.”라고 강조했다. 그는 "이 페스티벌은 동남아 지역의 개인 각자가 금융 이해력을 통해 배우고 역량을 강화할 수 있도록 지원한다는 우리 그룹 미션의 초석이라 할 수 있다. 우리의 성공은 개인 금융 분야에서 이 지역 최고 수준의 리소스이자 장려 역할에 나선다는 우리의 변함없는 미션을 그대로 보여주는 것이다. 역대 최대 규모인 올 해 PFF는 우수한 기술과 제품 제공, 교육 지원에 대한 우리 그룹의 지속적인 헌신을 강조하고 있다."라고 밝혔다.

올 해 페스티벌의 스폰서 기업은 다음과 같다: CIMB Bank, Citibank, DBS Bank, FWD, IPP Licensed Financial Advisers, OCBC, POSB Bank, Prudential, Manulife, Singlife 등이다. 2024 PFF 후원사 전체 리스트를 확인하려면 여기를 클릭하세요.

MoneyHero 산하 Seedly 사업부를 총괄하는 Yeap Ming Feng은 "Seedly와 MoneyHero를 대표해 올 해 페스티벌의 멋진 파트너가 되어 준 굉장한 연사들과 후원기업들에게 감사의 말씀을 우선 전하고 싶다"라고 말했다. 그는 이어 "2018년 소규모 커뮤니티 모임으로 시작했던 이 행사는 이후 싱가포르 시민이라면 꼭 한번은 참석해야 하는 연례 행사로 폭발적 성장세를 보였다. 올 해 7회째를 맞게 된 PFF는 점점 커져가는 소비자 수요와 대규모 행사 실행이 가능한 검증된 우리 팀의 역량, 저명한 연사들, 강력한 스폰서 유치에 힘입어 엄청난 발전을 이뤄내고 있다. 2024 페스티벌은 역대 최대 규모이면서도 최고의 행사였다고 자부심을 갖고 말할 수 있으며 재무 건전성과 미래를 보다 잘 관리하는 데 관심이 있다면 그 누구라도 내년에 우리와 함께 이 행사에 동참해 보길 권해 드린다!"라고 강조했다.

2024 PFF 행사에 대해 보다 자세히 알고 싶다면 여기를 클릭하세요.

여기를 눌러 행사 관련 고해상도의 하이라이트 이미지를 다운로드 하세요: Seedly Personal Finance Festival 2024

투자자를 위한 정보, 채용 기회 관련 문의 등 MoneyHero에 대한 보다 자세한 정보가 필요하다면 홈페이지(www.MoneyHeroGroup.com.)를 방문해 알아 보세요.

MoneyHero Group 소개

하이픈 그룹 (Hyphen Group) 또는 컴페어아시아 그룹(CompareAsia Group)으로 알려졌던 MoneyHero Limited (나스닥: MNY)는 동남아시아의 온라인 개인 금융 및 디지털 보험 통합과 비교 서비스 분야를 선도하는 기업이다. 회사는 싱가포르, 홍콩, 대만, 필리핀, 말레이시아에서 각각 현지화된 시장 브랜드를 운영 중이며, 현재 279개의 상업목적 파트너 관계를 관리 중에 있다. 2023년 12월 31일 마감 기준 12개월 동안 플랫폼을 통해 서비스를 제공한 월간 순 이용자 수는 870만 명에 이른다. 회사의 후원자들로는 PayPal, Palantir Technologies, the Founders Fund 등의 공동 설립자인 Peter Thiel과 Pacific Century Group의 창립자이자 회장인 홍콩 사업가 Richard Li가 있다. MoneyHero와 이 혁신적인 핀테크 기업이 아시아 태평양 지역의 디지털 경제를 어떤 방식으로 견인해 가고 있는지 보다 자세히 알고 싶다면 회사 홈페이지(www.MoneyHeroGroup.com)를 방문해 알아보세요 Richard Li, the founder and chairman of Pacific Century Group. To learn more about MoneyHero and how the innovative fintech company is driving APAC’s digital economy, please visit www.MoneyHeroGroup.com.

추가 문의가 필요할 경우 아래 연락처로 문의하세요:

투자자 관련:

MoneyHero IR Team

IR@MoneyHeroGroup.com

언론 관련:

Gaffney Bennett PR

MoneyHero@gbpr.com

____________________

1 기관명의 알파벳 순으로 나열된다.

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단의 링크를 통해 확인이 가능하다 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/95eb1491-f1c2-45e6-bc4b-b6044f605f75