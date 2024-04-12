MoneyHero 集團連續第七年舉辦新加坡最大的個人理財節

這一標誌性的年度活動於 4 月 6 日舉行，由該公司在新加坡的市場領先平台 Seedly 製作，吸引了 5,000 多人參加

主講人包括：新加坡人力部部長兼貿工部第二部長 Tan See Leng 博士、星展銀行財務規劃諮詢主管兼 POSB 主管 Nelson Neo 先生，以及來自新加坡金融、保險和政府領域的近 70 位其他知名人士

MoneyHero 與新加坡 35 多家主要銀行機構和保險提供商合作舉辦此次 2024 年個人理財節，其中包括聯昌國際銀行、花旗銀行、星展銀行、宏利人壽、浦發銀行和新加坡人壽





新加坡人力部長兼貿工部第二部長 Tan See Leng 博士（左）在 2024 年 Seedly 個人理財節上發表講話。

新加坡, April 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- MoneyHero Limited (NASDAQ: MNY)（下稱「MoneyHero」或「公司」），一家大東南亞地區市場領先的個人理財和數字保險聚合與比較平台今日宣布，該公司成功完成了第七屆年度 Seedly 個人理財節（下稱 「PFF」 或「理財節」）。

2024 年度 PFF 於上週，即 4 月 6 日在濱海灣金沙會展中心舉行，再次取得了巨大成功，顯示出新加坡同類活動中規模最大的活動的持續增長和影響力。這個一年一度的理財節於 2018 年首次舉辦，由 MoneyHero 的市場領先平台 Seedly 製作，該平台建立了新加坡最大的個人理財社群。令人印象深刻的是，2024 年度 PFF 聚集了 5,000 多名與會者，70 位商業、金融和政府領導人發表了演講，35 多家著名的金融和保險機構贊助了本年度的理財節。

在活動期間，Seedly 還推出了一款新的應用程式——ShopHero by Seedly，這是一款購物的終極伴侶，用戶可以透過該應用程式獲得即時折扣提醒、個性化交易以及使用最合適的信用卡獲得最大限度的獎勵。

今年理財節的主要議題包括：

值得關注的投資主題和趨勢；

財務規劃、財富管理和保險決策方面的最新見解；

如何進行房地產投資；以及

保持健康的方法。

如需查看 2024 年 PFF 議程的完整回顧，請點擊此處。

新加坡人力部部長兼貿工部第二部長 Tan See Leng 博士擔任主講嘉賓。今年理財節的其他著名發言人包括1：

聯昌國際銀行財富管理與優選銀行業務主管 Raymond Tan 先生

新加坡花旗銀行銀行保險銷售主管 Rena Lee 女士

新加坡公積金計劃副行政總裁（服務）Wong Yan Jun 先生

星展銀行財務規劃諮詢主管兼 POSB 主管 Nelson Neo 先生

宏利保險公司新加坡分公司首席銀行保險官 Leah Ng 女士

MoneyHero 集團行政總裁 Rohith Murthy 先生

Singlife 集團健康部主管 Helen Shen 女士



如需查看 2024 年 PFF 的完整演講者名單，請點擊此處。

MoneyHero 行政總裁 Rohith Murthy 表示：「我們非常榮幸和激動於能夠成功地再次舉辦這一具有里程碑意義的活動，並吸引 5,000 多名渴望提高金融知識水平的參與者。」「理財節是我們致力於透過金融知識教育大東南亞地區的個人並增強其能力的基石。我們的成功證明了我們作為本地區個人理財領域首要資源和倡導者的永恆使命。今年的 PFF 是我們迄今為止舉辦過規模最大的一次，彰顯了我們對卓越技術、產品供應和教育推廣的不懈追求。」

今年理財節的贊助商包括CIMB Bank， Citibank， DBS Bank， FWD， IPP Licensed Financial Advisers， OCBC， POSB Bank， Prudential， Manulife 和 Singlife 等等。如需查看 2024 PFF 贊助商的完整名單，請點擊此處。

「我謹代表 Seedly 和 MoneyHero，感謝我們出色的演講者和贊助商，感謝他們成為本屆理財節中令人難以置信的合作伙伴，」 MoneyHero Seedly 業務部主管 Yeap Ming Feng 補充道。「從 2018 年的一個小型社群聚會開始，它已經發展成為新加坡人每年必參加的活動。如今，PFF 已進入第七個年頭，在消費者日益增長的需求以及我們團隊在執行此類大型活動、吸引傑出演講者和強大贊助商方面的成熟能力的推動下，PFF 取得了巨大的發展。我可以自豪地說，2024 年的理財節是我們迄今為止規模最大、最出色的一次理財節，我鼓勵任何有興趣更好地掌控自己的財務健康和未來的人在明年加入我們！」

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在此下載高解像度的活動花絮圖片：2024 年 Seedly 個人理財節

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關於 MoneyHero Group

MoneyHero Limited (NASDAQ: MNY)，前身為 Hyphen 集團或 CompareAsia 集團，是大東南亞地區在線個人理財和數字保險匯總與比較領域的市場領導者。公司在新加坡、香港、台灣、菲律賓和馬來西亞等國家和地區開展業務，並在每個當地市場擁有相應的品牌。截至 2023 年 12 月 31 日的 12 個月內，MoneyHero 目前管理着 279 個商業合作伙伴關係，並為其平台上的 870 萬月獨立用戶提供服務。公司的支持者包括 PayPal、Palantir Technologies 和 Founders Fund 的聯合創始人 Peter Thiel，以及香港商人、Pacific Century Group 創始人兼董事長 Richard Li。欲了解有關 MoneyHero 以及這家創新型金融科技公司如何推動亞太地區數字經濟發展的更多資訊，請造訪 www.MoneyHeroGroup.com。

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