KLÉPIERRE: MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION OU DE CONSULTATION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ

MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION OU DE CONSULTATION DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE(1)

Paris, le 12 avril 2024

Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du vendredi 3 mai 2024, 9 heures,

Pavillon Cambon Capucines – 46, rue Cambon – 75001 Paris

L’avis de réunion, comportant l’ordre du jour de l’assemblée générale, le texte des projets de résolutions ainsi que les modalités de participation et de vote à cette assemblée, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoire le 29 mars 2024 (bulletin n° 39).

L'avis de convocation, rappelant l’ordre du jour et contenant les informations utiles sur les modalités de tenue de cette assemblée et de participation à celle-ci, sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoire et dans un journal d'annonces légales dans les délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Le document d’enregistrement universel 2023 de Klépierre, déposé le 27 mars 2024 auprès de l’Autorité des marchés financiers, est disponible sur le site internet de Klépierre : www.klepierre.com/finance/accueil.

Les documents préparatoires à l’assemblée générale sont mis à la disposition des actionnaires, consultables ou communiqués conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

CONSULTABLES ET TÉLÉCHARGEABLES SUR LE SITE INTERNET DE KLÉPIERRE

Conformément à l’article R. 22-10-23 du Code de commerce, les documents disponibles sur le site internet de Klépierre peuvent être consultés et téléchargés à partir du site internet de Klépierre ( www.klepierre.com , rubrique « Espace Finance/Assemblée Générale 2024 »).

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement les mises à jour de la rubrique dédiée à l’assemblée générale.

MISE À DISPOSITION AU SIÈGE SOCIAL

À compter de la convocation de l’assemblée générale et au moins pendant le délai de quinze jours calendaires qui précède la date de cette assemblée, tout actionnaire a le droit de prendre connaissance, au siège social de la société (26, boulevard des Capucines – 75009 Paris) des documents prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables.

ENVOI DE DOCUMENTS SUR DEMANDE

Jusqu’au cinquième jour calendaire inclusivement avant l’assemblée générale, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs ainsi que tout actionnaire propriétaire de titres au porteur, qui justifie de cette qualité par la transmission d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3 du Code monétaire et financier, peut demander l’envoi de ces documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce. Cet envoi peut être effectué par un moyen électronique de télécommunication mis en œuvre dans les conditions mentionnées à l’article R. 225-63 du Code de commerce, à l’adresse indiquée par l’actionnaire ou à son adresse postale.

AGENDA 03 mai 2024

03 mai 2024

09 juillet 2024

10 juillet 2024 Assemblée générale 2024

Activité du premier trimestre 2024 (avant bourse)

Date de détachement du paiement du solde du dividende

Date d’arrêté du paiement du solde du dividende 11 juillet 2024 Paiement du solde du dividende CONTACTS RELATIONS INVESTISSEURS CONTACTS PRESSE Paul Logerot, Group Head of Investor Relations and Financial Communication

+33 (0)7 50 66 05 63 — paul.logerot@klepierre.com

Hugo Martins, Investor Relations Manager

+33 (0)7 72 11 63 24 — hugo.martins@klepierre.com

Tanguy Phelippeau, Investor Relations Manager

+33 (0)7 72 09 29 57 — tanguy.phelippeau@klepierre.com Hélène Salmon, Group Head of Corporate and Internal Communications

+33 (0)1 40 67 55 16 – helene.salmon@klepierre.com

Wandrille Clermontel, Taddeo

+33 (0)6 33 05 48 50 – teamklepierre@taddeo.fr

À PROPOS DE KLÉPIERRE

Klépierre, leader européen des centres commerciaux, associe une expertise en termes de développement, de gestion locative et d’asset management. Le portefeuille de la Société est estimé à 19,3 milliards d’euros au 31 décembre 2023, et compte de grands centres commerciaux dans plus de 10 pays en Europe continentale, qui accueillent des centaines de millions de visiteurs par an. Klépierre détient une participation majoritaire (56,1 %) dans Steen & Strøm, première société foncière scandinave de centres commerciaux. Klépierre est une Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20 et EPRA Euro Zone. Elle est aussi membre d’indices éthiques, comme l’Euronext CAC 40 ESG, le CAC SBT 1.5, MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent l’engagement du Groupe dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du Groupe dans la lutte contre le changement climatique.

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Internet : www.klepierre.com

(1) Conformément aux dispositions de l’article R. 22-10-23 du Code de commerce, soit une période ininterrompue commençant au plus tard le 21ème jour précédant l’assemblée générale.

