Information relative au rachat pour annulation par Eramet de 7 500 000 euros des obligations en circulation de son placement privé à échéance 22/04/2026

Paris, 12 avril 2024, 17h45

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Information relative au rachat pour annulation par Eramet de 7 500 000 euros des obligations en circulation de son placement privé d’un montant nominal total de 50 000 000 d’euros portant intérêt au taux de 5,29% l’an et venant à échéance le 22 avril 2026 (ISIN : FR0011860923) (les « Obligations »).

Information relative à l’acquisition sur le marché ou hors marché, en une ou plusieurs fois, de plus de 10% des Obligations en application de l’article 238-2 du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers (le « RGAMF »).

Conformément aux dispositions de l’article L.213-0-1 du Code monétaire et financier et de l’article 238-2 du RGAMF, Eramet (la « Société ») annonce avoir racheté pour annulation plus de 10% de l’emprunt obligataire identifié ci-dessous :

ISIN Marché Nombre

d’Obligations émises Nombre

d’Obligations en circulation Date d’Echéance Nombre d’Obligations rachetées par la

Société qui seront

annulées Nombre d’Obligations restant en circulation à la suite du rachat par la Société FR0011860923 Euronext Paris 500 275 22 avril 2026 75 200

Cette opération permet à Eramet de poursuivre la gestion proactive du profil de dette du Groupe.

Calendrier





25.04.2024 : Publication du chiffre d’affaires Groupe du 1er trimestre 2024

30.05.2024 : Assemblée Générale des actionnaires

25.07.2024 : Publication des résultats semestriels 2024 du Groupe

