Rackspace Technology gibt endgültige Ergebnisse des Umtauschangebots für seine vorrangig besicherten, mit 3,50 % verzinsten Schuldverschreibungen und Fälligkeit 2028 an

SAN ANTONIO, April 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT) („Rackspace“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Hybrid-, Multicloud- und KI-Technologielösungen, hat heute die endgültigen Ergebnisse des zuvor angekündigten Umtauschangebots über seine indirekte Tochtergesellschaft Rackspace Finance, LLC (die „neue Emittentin“) bekanntgegeben, im Rahmen dessen berechtigte Inhaber aller von seiner indirekten Tochtergesellschaft Rackspace Technology Global, Inc. ausgegebenen vorrangig besicherten, mit 3,50 % verzinsten Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2028 (die „bestehenden besicherten Schuldverschreibungen“) (i) (A) bestimmte dieser bestehenden besicherten Schuldverschreibungen gegen neue, mit 3,50 % verzinste vorrangig besicherte FLSO-Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2028 (die „Umtauschschuldverschreibungen“), die von der neuen Emittentin emittiert werden, austauschen und (B) bestimmte dieser bestehenden besicherten Schuldverschreibungen von der neuen Emittentin gegen Bargeld kaufen (zusammen das „Umtauschangebot“) sowie (ii) neue vorrangig besicherte First-Lien-First-Out-Laufzeitdarlehen der neuen Emittentin finanzieren konnten (das „Finanzierungsangebot“ und, zusammen mit dem Umtauschangebot, die „Angebote“), in jedem Fall vorbehaltlich der Bedingungen des Angebotsmemorandums vom 14. März 2024 (in der Fassung der Pressemitteilung des Unternehmens vom 29. März 2024, das „Angebotsmemorandum“). Das Umtauschangebot ist am 12. April 2024 um 17:00 Uhr New Yorker Zeit (die „Ablauffrist“) abgelaufen.



Zum Ablauf der Frist erhielt die neue Emittentin von den berechtigten Inhabern gültige und nicht zurückgezogene Angebote, wie von Epiq Corporate Restructuring, LLC (der „Transaktionsagent“ oder „Epiq“), dem Transaktionsagenten, gemeldet, die einen Gesamtnennbetrag von 138.427.000 USD an bestehenden besicherten Schuldverschreibungen (oder 75,9 % der vor dem Beginn des Umtauschangebots ausstehenden bestehenden besicherten Schuldverschreibungen), einschließlich zusätzlicher 5.156.000 USD Gesamtnennbetrag der bestehenden besicherten Schuldverschreibungen, die seit dem 28. März 2024 gültig angedient (und nicht gültig zurückgezogen) wurden. Die neue Emittentin erwartet, das Umtauschangebot in Bezug auf diese zusätzlichen bestehenden besicherten Schuldverschreibungen am 16. April 2024 abzuwickeln.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-, Hybrid-, Multi-Cloud- und KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Das Unternehmen hat in dieser Pressemitteilung Aussagen gemacht, die zukunftsgerichtet sind und daher Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Alle in dieser Pressemitteilung getätigten Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind oder könnten „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 sein und werden im Vertrauen auf die darin vorgesehenen Safe-Harbor-Schutzmechanismen gemacht. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Aussagen zu den Angeboten und der Fähigkeit des Unternehmens, die Angebote innerhalb des erwarteten Zeitraums oder überhaupt zu vollziehen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur für den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen bei neuen Informationen, zukünftigen Entwicklungen oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu ändern. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an der Verwendung von Wörtern wie „erwartet“, „beabsichtigt“, „wird“, „erhofft“, „glaubt“, „zuversichtlich“, „weiterhin“, „schlägt vor“, „strebt an“, „könnte“, „kann“, „sollte“, „schätzt“, „sagt voraus“, „würde“, „Ziele“, „Zielvorgaben“, „zielt ab“, „geplant“, „projiziert“ sowie ähnlicher Ausdrücke zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Annahmen des Managements und auf Informationen, die diesem aktuell zur Verfügung stehen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass diese Aussagen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen viele außerhalb seiner Kontrolle liegen und dazu führen könnten, dass zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung angegebenen oder implizierten abweichen, darunter die Risikofaktoren, die in den Jahresberichten des Unternehmens auf Formular 10-K, in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q, in den aktuellen Berichten auf Formular 8-K und in anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen aufgeführt werden, einschließlich der darin enthaltenen Abschnitte „Risikofaktoren“ und „Bericht der Geschäftsleitung und Analyse der Finanzlage und des Betriebsergebnisses“.

