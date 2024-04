Ageas prend acte du fait que BNP Paribas devient actionnaire

Ageas annonce avoir été informé par BNP Paribas que ce dernier a signé un accord avec Fosun en vue d'acquérir une participation d’environ 9 % dans le capital social d'Ageas, reprenant ainsi la participation de Fosun dans le capital de la société.

Ageas et BNP Paribas sont partenaires depuis de nombreuses années à travers la participation commune d'Ageas (à 75 %) et de BNP Paribas Fortis (à 25 %) dans AG Insurance et en étant partenaires de distribution de longue date des activités d'assurance du Groupe en Belgique. Ageas est heureux de constater que BNP Paribas reconnaît, à travers cet investissement, la valeur de son partenariat à long terme et le potentiel de l'entreprise pour l'avenir.

Dès qu'Ageas aura reçu la notification officielle de transparence, le Groupe publiera un communiqué de presse plus détaillé, conformément aux exigences réglementaires.

Ageas est un groupe d’assurance international coté en bourse, riche de 200 années d’expérience et de savoir-faire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d’assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, d’aujourd’hui comme de demain. Classé parmi les plus grands groupes d’assurance européens, Ageas concentre ses activités en Europe et en Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Il mène des activités d'assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour, et aux Philippines ; au travers d’une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs clés. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total environ 50.000 collaborateurs et a réalisé un encaissement annuel de plus que EUR 17.1 milliards en 2023.

Pièce jointe