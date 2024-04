Ageas neemt akte van BNP Paribas’ aandeelhouderschap

Ageas kondigt aan dat het geïnformeerd werd door BNP Paribas dat deze laatste een overeenkomst ondertekende met Fosun voor de verwerving van een belang van ongeveer 9 % in het aandelenkapitaal van Ageas door de overname van het belang van Fosun in het kapitaal van de Groep.

Ageas en BNP Paribas zijn al gedurende vele jaren partners via de joint venture van Ageas (75%) en BNP Paribas Fortis (25%) in AG Insurance en met BNP Paribas Fortis die al sinds lang distributiepartner is voor de Belgische verzekeringsactiviteiten van de Groep. Ageas is verheugd te zien dat BNP Paribas met deze investering, de waarde van het partnership op lange termijn en het toekomstige potentieel van de onderneming erkent.

Van zodra Ageas de officiële transparantieverklaring heeft ontvangen, zal het een meer gedetailleerd persbericht uitsturen in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen.

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met 200 jaar kennis en ervaring. Ze biedt levens- en niet-levensverzekeringsproducten aan particulieren en bedrijfsklanten die speciaal ontwikkeld zijn om een antwoord te bieden op hun specifieke noden, zowel vandaag als in de toekomst. Ageas, een van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. De onderneming exploiteert met succes verzekeringsactiviteiten in België, het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerschips met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs. Ageas behoort tot de marktleiders in de landen waar het aanwezig is. De Groep telt ongeveer 50.000 medewerkers en genereerde een premie-inkomen van meer dan EUR 17,1 miljard in 2023.

Bijlage