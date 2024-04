Llamamiento sin precedentes a la reforma de las finanzas mundiales para solucionar las crisis de la deuda y el cambio climático: Carta de Project Everyone

LONDRES, April 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ochenta años después de la creación del International Monetary Fund y el World Bank, un frente de destacados actores, políticos, artistas y economistas han escrito a los líderes de las principales economías del mundo instándoles a modernizar el sistema financiero mundial para resolver las crisis de la deuda y el cambio climático y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.



La carta se publica antes de las reuniones de primavera del World Bank y el FMI y se fundamenta en los llamamientos a la reforma de las finanzas públicas mundiales liderados por la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, el presidente de Kenia, William Ruto, y el presidente francés, Emmanuel Macron.

Insta a los países ricos a triplicar su inversión en bancos multilaterales de desarrollo, poner fin a la agobiante deuda y hacer que los contaminadores paguen por los daños medioambientales que causan.

Entre los firmantes figuran la economista Mariana Mazzucato, el empresario Dr. Mo Ibrahim, la actriz Dia Mirza, los expolíticos Rory Stewart, Joyce Banda, Heidemarie Wieczorek-Zeul y Helle Thorning-Schmidt, y los cineastas Richard Curtis, Juliano Ribeiro Salgado y KondZilla.

"Las instituciones financieras mundiales han perdido fuerza", se afirma en la carta. "El mundo se ve sacudido por conflictos, inseguridad alimentaria, pérdida de biodiversidad y una inflación en escalada. Todo ello agravado por las catástrofes provocadas por el cambio climático. Los objetivos de desarrollo sostenible están bajo amenaza. Demasiadas personas perciben la escasez, el ajuste y la desesperación".

La Dra. Joyce Banda, expresidenta de la República de Malawi: "Como líderes africanos, debemos invertir en resiliencia, educación, salud y nutrición, pero nos vemos impedidos por una deuda injusta. El cambio climático le ha provocado sufrimientos inenarrables a nuestro pueblo por la pérdida de infraestructuras y tierras cultivables, lo que ha provocado un hambre incesante. No nos queda más remedio que seguir solicitando préstamos, perpetuando el círculo vicioso. Esto tiene que terminar. Es momento de transformar las finanzas públicas mundiales para allanar el camino hacia un futuro más justo y estable para todos".

David Miliband, presidente y director general del International Rescue Committee: "El clima, los conflictos y la pobreza están estrechamente relacionados: los estados más frágiles y afectados por conflictos suelen ser los más vulnerables al cambio climático. Para terminar con la pobreza extrema e impulsar un desarrollo sostenible, los líderes del G20 deberían respaldar la reforma de la arquitectura financiera, proporcionar más financiación en condiciones favorables por medio de la International Development Association del World Bank y colaborar con la sociedad civil para garantizar que el dinero llegue a los lugares donde más se necesita".

La carta, firmada también por Save The Children, ONE Campaign, Oxfam, Project Everyone y Christian Aid, insta a los líderes de las principales economías del mundo a aprovechar la oportunidad de la reforma: "El cambio ya está en marcha. Los creadores del World Bank y del FMI se ganaron su lugar en la historia. Esta es su oportunidad de cumplir su promesa: transformar estos instrumentos para la paz y la prosperidad y ponerlos verdaderamente a trabajar en nuestro interés común".

La carta se publicará a las 00:01 BST del lunes 15 de abril aquí

Contacto de prensa: zofia.tanaka@digacommunications.com