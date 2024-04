Panggilan reformasi kewangan global yang belum pernah terjadi untuk mengatasi krisis hutang & iklim - Surat Project Everyone

LONDON, April 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lapan puluh tahun selepas penubuhan International Monetary Fund dan World Bank, satu gabungan pelakon terkenal, ahli politik, artis dan ahli ekonomi telah menulis kepada pemimpin ekonomi utama dunia, menggesa mereka untuk menaik taraf sistem kewangan global bagi menyelesaikan krisis hutang dan iklim serta mencapai Matlamat Pembangunan Mampan.



Surat itu diterbitkan sebelum Mesyuarat Musim Bunga World Bank dan IMF dan membina panggilan untuk pembaharuan kewangan awam global yang diketuai oleh Perdana Menteri Barbados, Mia Mottley, Presiden Kenya, William Ruto dan Presiden Perancis, Emmanuel Macron.

Surat tersebut menggesa negara-negara kaya untuk menggandakan tiga kali pelaburan mereka dalam bank-bank pembangunan multilateral, mengakhiri hutang yang melumpuhkan dan memaksa pencemar membayar kerosakan alam sekitar yang berpunca daripada mereka.

Antara yang menandatangani termasuk ahli ekonomi Mariana Mazzucato, ahli perniagaan Dr. Mo Ibrahim, pelakon Dia Mirza, bekas ahli politik Rory Stewart, Joyce Banda, Heidemarie Wieczorek-Zeul, dan Helle Thorning-Schmidt, serta pembikin filem Richard Curtis, Juliano Ribeiro Salgado dan KondZilla.

"Institusi kewangan global telah kehilangan daya sainganya," menurut surat itu. "Dunia digegarkan oleh konflik, ketidakselamatan makanan, kehilangan biodiversiti dan inflasi yang meningkat. Semuanya ditambah lagi dengan kemusnahan akibat perubahan iklim. Matlamat Pembangunan Mampan kini terancam. Terlalu banyak yang merasa kekurangan, kemelesetan dan keputusasaan.”

Dr. Joyce Banda, mantan Presiden Republik Malawi: “Sebagai pemimpin Afrika, kita perlu melabur dalam kebolehkerjaan, pendidikan, kesihatan dan pemakanan. Namun, kita dihalang oleh hutang yang tidak adil. Perubahan iklim telah membawa penderitaan yang tidak terhitung kepada rakyat kami melalui kerugian infrastruktur dan tanah yang subur, yang menyebabkan kelaparan yang tidak berkesudahan. Kita tidak mempunyai pilihan selain meminjam lebih banyak, mengekalkan kitaran yang ganas ini. Kemelaratan ini perlu dihentikan. Sudah tiba masanya untuk mengubah kewangan awam global bagi membuka jalan kepada masa depan yang lebih adil dan stabil bagi semua."”

David Miliband, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif International Rescue Committee: "Iklim, konflik dan kemiskinan berkait rapat - negara-negara yang paling rapuh dan terjejas oleh konflik sering kali menjadi yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem dan mencapai pembangunan mampan, pemimpin G20 harus menyokong reformasi seni bina kewangan, menyediakan lebih banyak kewangan berkonsesi melalui International Development Association bagi World Bank dan bekerjasama dengan masyarakat sivil untuk memastikan wang itu sampai ke tempat yang paling diperlukan.”

Surat itu - juga ditandatangani oleh Save The Children, ONE Campaign, Oxfam, Project Everyone dan Bantuan Kristian - menyeru pemimpin ekonomi utama dunia untuk mengambil peluang reformasi: "Perubahan sudah pun berlaku. Arkitek-arkitek World Bank dan IMF telah mendapat tempat mereka dalam sejarah. Inilah peluang anda untuk menunaikan janji mereka: untuk mengubah alat-alat ini bagi keamanan dan kemakmuran serta benar-benar menjadikannya berfungsi demi kepentingan kita bersama.”

Surat tersebut akan dimuat naik pada jam 00:01 BST, Isnin, 15 April

