Project Everyone 作出史無前例的呼籲， 對環球金融進行改革以解決債務及氣候危機

倫敦, April 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在 International Monetary Fund（國際貨幣基金組織）及 World Bank（世界銀行）成立八十週年之際，由一群頂尖演員、政治家、藝術家及經濟學者所組成的聯盟致函世界主要經濟體的領袖，促請他們提升環球金融系統以解決債務及氣候危機，並實現可持續發展目標。



此信於 World Bank 及 IMF 春季會議前發表，在巴巴多斯總理 Mia Mottley、肯亞總統 William Ruto 及法國總統 Emmanuel Macron 的帶領下，進一步提倡環球公共財政系統進行改革。

該函件敦促富裕國家對多邊開發銀行加大三倍投資、結束沉重的債務，並要求污染者承擔他們對環境所帶來損害的代價。

聯署者包括經濟學家 Mariana Mazzucato、商人 Mo Ibrahim 博士、演員 Dia Mirza、前政治家 Rory Stewart、Joyce Band、Heidemarie Wieczorek-Zeul 和 Helle Thorning-Schmidt，以及製片人 Richard Curtis、Juliano Ribeiro Salgado 和 KondZilla。

信件中提到：「世界金融機構已失去其影響力。 全球因衝突、糧食不足、生物多樣性流失及通脹持續上升而動盪不安， 而氣候變遷造成的破壞令這些情況更趨複雜。 可持續發展目標備受威脅， 令太多人感到匱乏不足、生活艱苦、感覺絕望。」

前馬拉維共和國總統 Joyce Banda 博士表示：「作為非洲的領袖，我們需要在復原能力、教育、健康及營養方面作出投資，但卻因為不公平的債務而寸步難行。 氣候變遷對我們人民帶來了難以言喻的苦難，基建設施與可耕作農地消失，導致持續不斷的飢餓。 我們別無他選只能借貸更多，令經濟永久陷入惡性循環之中， 這種情況必須要停止。 現在是時候要對環球公共財政作出改革，為所有人締造更公平、更穩定的未來。」

International Rescue Committee（國際救援委員會）的主席兼行政總裁 David Miliband 稱：「氣候、衝突與貧窮息息相關 – 全球最脆弱並受到衝突影響的國家，往往亦是最容易受到氣候影響的國家。 要結束赤貧並實現可持續發展，20 國集團領袖應支持財務構建的改革，透過 World Bank 旗下的 International Development Association 提供更多優惠融資，並與公民社會通力合作，確保資金到達最需要的地方。」

此信函的其他簽署機構包括 Save The Children、ONE Campaign、Oxfam、Project Everyone 及 Christian Aid，促請全球主要經濟體的領袖抓緊改革機遇：「變革已經在進行中。 World Bank 及 IMF 的構建者皆已名留青史。 這是您們履行承諾的機會：為實現和平與繁榮，對這些工具進行改革，真正為我們的共同利益發揮作用。」