English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Malay Portuguese Spanish Thai

Project Everyone 作出史無前例的呼籲, 對環球金融進行改革以解決債務及氣候危機

Stephen Fry、Annie Lennox、Christiana Figueres、Forest Whitaker、David Miliband、Graça Machel、Helen Clark 及 Paul Polman 等過百人聯署致函 20 國集團領袖