French German Hebrew Korean Malay Portuguese

FC 바르셀로나와 EBC Financial Group, 향후 3년 반에 걸쳐 외환부문 공식 파트너십 진행

런던에 본사가 있는 EBC 파이낸셜 그룹이 아시아와 중남미, 중동, 아프리카, 오세아니아 전역에 걸쳐 FC 바르셀로나의 공식 외환거래 파트너가 되어 금융 분야에서 리더십 구축을 목