Preliminarūs „Novaturo“ kovo rezultatai: programos pritaikymas, orientacija į keliautojų lūkesčius

Baltijos šalių turizmo rinkos lyderė „Novaturo“ grupė šį kovą fiksuoja 13,8 mln. eurų pajamų* – atitinkamu laikotarpiu pernai jos taip pat siekė 13,8 mln. Aptarnauta maždaug 14,8 tūkst. klientų, pernai kovą jų skaičiuota apie 15,5 tūkst.

Tęsiama kelionių krypčių diversifikacija ir programos pritaikymas pagal klientų poreikius padeda užtikrinti efektyvumą, o tai vienas įmonės prioritetų. Poilsinių kelionių lėktuvų užpildymas grupės mastu jau trečią mėnesį išlieka itin aukštas – kovą jis siekė 97 proc.

„Nuosekliai tęsiame diversifikavimo strategiją ir orientuojamės į tas kelionių kryptis, kur matome didžiausią potencialą. Pirma, taip patenkiname savo klientų poreikius, be to, išlaikome veiklos efektyvumą ir tvarumą. Stebėdami keliautojų elgseną, atitinkamai koreguojame planuojamas apimtis Turkijoje, kur konkurencinė pasiūla didžiausia, ir didiname pajėgumus Graikijos salose, ne pirmus metus itin sėkmingoje Juodkalnijoje, taip pat Italijos ir Ispanijos kurortuose, Bulgarijoje.

Kaip rinkos lyderiai, siūlantys plačiausią krypčių asortimentą, turime stiprybę stebėti rinkos dinamiką ir operatyviai priimti reikalingus sprendimus siekdami klientų pasitenkinimo, o tuo pačiu ir pelningumo”, – sako „Novaturo“ grupės vadovas Kristijonas Kaikaris.

Kovo mėnesį įmonė pradėjo pirmuosius pažintinius kelionių krypčių ir viešbučių pristatymo turus partneriams, kurių metu agentūrų atstovai supažindinami su laukiančiomis sezono naujienomis. Pirmasis turas įvyko Kipre, kurį šį vasaros sezoną bendrovė klientams pristatė kaip naują kryptį. Iš viso pavasarį ir vasarą grupės mastu įmonė numato maždaug 25 turus Lietuvos, Latvijos ir Estijos partneriams skirtingose kryptyse, tarp kurių Tunisas, Malaga, Rodas, Kreta, Juodkalnija, Turkija, Bulgarija.

Be to, kaip ir kasmet, skatindama ilgalaikes partnerystes ir sėkmingą bendradarbiavimą, bendrovė Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje organizavo geriausių agentų bei agentūrų apdovanojimus. Bendrovės Estijos padalinys šį pavasarį mini 20 metų veiklos sukaktį.

*Skelbdama pajamas, bendrovė pateikia rezultatus, atitinkančius skelbiamą mėnesį keliones pradėjusių keleivių skaičių. Siekiant aiškesnio ir tikslesnio rezultatų pateikimo ketvirčio finansinėse ataskaitose, nuo 2024 m. kartą per ketvirtį bus pritaikomas TFAS 15 (15-asis tarptautinis finansinės atskaitomybės standartas) – iki šiol „Novaturas“ šį standartą taikė kartą per metus. Pritaikius jo nuostatas įsigalioja reikalavimas pajamas pripažinti per visą kelionės laikotarpį, o ne pradėjus kelionę. Dėl šios priežasties fiksuojant pirmojo ketvirčio (vėliau – ir kitų atitinkamų ketvirčių) rezultatus, 2,1 mln. eurų bendrovės pajamų iš 2024 m. kovo persikels į 2024 m. balandžio mėnesį. Palyginimui – jei standarto nuostatai būtų pritaikyti 2023 m., analogiška korekcija sudarytų 1,4 mln. eurų pajamų.

Apie įmonę

„Novaturo“ grupė yra didžiausias ir vienintelis užsakomųjų skrydžių vietinio kapitalo kelionių organizatorius Baltijos šalyse, siūlantis vasaros ir žiemos keliones daugiau kaip 30-yje krypčių visame pasaulyje bei daugiau nei 100 pažintinių kelionių maršrutų. 2023 m. „Novaturo“ grupė fiksavo 209 mln. eurų pajamų ir aptarnavo 259 tūkst. keleivių Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.

