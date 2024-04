Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, organise sa première conférence virtuelle Quadient Connects le 15 mai 2024, qui rassemblera des dirigeants et décideurs d'organisations de toutes tailles, notamment ceux issus de sa communauté de plus de 400 000 clients.

La conférence virtuelle mondiale, dont le thème inaugural est « Be More » (« Toujours Plus »), accueillera le célèbre auteur et ambassadeur technologique Guy Kawasaki, ainsi que l'expert internationalement reconnu en IA et en automatisation métier, Craig Le Clair de Forrester. Tout au long de la conférence, les participants auront accès à plus de 40 ateliers thématiques avec des conseils spécifiques à leur secteur. Ce sera aussi pour eux l’occasion d’étendre leur réseau et échanger avec leurs pairs pour les aider à accélérer leurs projets de transformation digitale.

En réunissant des experts en technologie versés dans ses trois domaines d’activité – les solutions cloud pour les communications d’entreprise, les consignes colis connectées et les solutions courrier intelligentes, Quadient donnera aux participants un aperçu des meilleures stratégies et tactiques pour aligner les canaux de communication numériques et physiques, autour de la gestion des communications client, l’automatisation des processus financiers et du courrier, et de la gestion sécurisée et intelligente des colis.

Petra Wolf, Directrice Marketing chez Quadient, a déclaré : « Plus que jamais, l'intelligence artificielle est un facteur d’accélération de la transformation digitale, et les entreprises qui adoptent des outils numériques innovants se développent 75 % plus vite que leur concurrence. Surmonter des défis tels que la disponibilité et la qualité des données, la conformité aux réglementations ou la cartographie et l'optimisation des processus sont des étapes incontournables pour une adoption réussie de l'IA. Avec Quadient Connects, nous offrons aux entreprises une opportunité unique de se tenir au courant des dernières innovations technologiques, d’apprendre auprès d'experts et de leurs pairs sur les stratégies et tactiques industrielles accélératrices de la transformation digitale, le tout en un seul endroit. Non seulement les présentations seront inspirantes et modifieront leur vision sur l'avenir de la communication et des technologies d'entreprise, mais Quadient Connects offrira également aux dirigeants d'entreprise et autres décideurs l'opportunité de se réunir avec une communauté de pionniers prêts à façonner l'avenir de nombreux secteurs d'activité ».

Quadient Connects propose des programmes sur mesure adaptés aux fuseaux horaires d'Amérique du Nord, d'Asie-Pacifique et d'Europe. Parmi les points forts de l'événement, il faut noter :

Guy Kawasaki, auteur de 15 livres et créateur du podcast Guy Kawasaki's Remarkable People, et sa présentation sur le thème « l’Art de la Transition Remarquable » ;

Craig Le Clair, qui proposera une présentation complète conçue comme un guide des complexités et des défis de la transformation digitale ;

Kaspar Roos, Directeur Général d'Aspire Customer Communications Services, qui expliquera comment accélérer le passage de la gestion des communications client (CCM) à la gestion de l'expérience client (CXM) ;

Et enfin, plusieurs experts de Quadient proposeront des stratégies et des conseils autour de la facturation électronique, l'optimisation des opérations de mailing et d'expédition, les formulaires électroniques, l'automatisation des comptes clients et des comptes fournisseurs, les consignes colis intelligentes, et bien plus encore.

Pour assister à cet événement gratuit, inscrivez-vous sur : https://quadient.tkeventsregistration.com/connects2024/5010928.

À propos de Quadient

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40. Les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR.

