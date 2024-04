Nanterre, le 15 avril 2024

VINCI signe un partenariat stratégique avec NatPower SA, plateforme internationale de développement d’énergie renouvelable, permettant notamment d’accélérer le développement de Cobra IS aux États-Unis

VINCI annonce la finalisation d’un investissement d’une cinquantaine de millions d’euros dans NatPower SA, plateforme de développement d’énergie renouvelable créée en 2019, active principalement en Italie, en Grande Bretagne et aux États-Unis.

L’investissement englobe l’acquisition de 10 % du capital de cette société auprès de son fondateur Fabrizio Zago et du fonds Tyrus Capital, ainsi que la souscription d’obligations convertibles permettant au Groupe d’accroître à terme sa participation, puis d’exercer éventuellement une option permettant la prise de contrôle de NatPower SA.

Selon les termes de l’accord, VINCI bénéficiera d’un droit prioritaire pour acquérir, s’il le souhaite, les projets en phase Ready to Build initiés par NatPower SA.

Par ailleurs, cette prise de participation s’accompagne d’un accord de développement conjoint de projets d’énergie renouvelable (essentiellement solaire et éolien onshore) aux États-Unis, en s’appuyant notamment sur le portefeuille existant de NatPower SA en ce domaine d’environ 1,2 GW auxquels s’ajoutent environ 2 GWs au stade préliminaire. Dans ce cadre, une société commune, contrôlée par VINCI à travers sa filiale Cobra IS, sera créée aux États-Unis.

Enfin, fort de l’expertise de NatPower SA, VINCI sera dans une position privilégiée pour développer des projets de stockage d’énergie, notamment en Grande-Bretagne.

À propos de NatPower

NatPower est un développeur indépendant de projets d’énergies renouvelables, fournissant un soutien aux entreprises, aux services publics et aux investisseurs du monde entier. L'entreprise, qui possède un important pipeline de projets, est active dans les principales technologies liées à la transition énergétique, notamment le solaire, l'éolien, le stockage d'énergie et l'hydrogène. En quelques années, NatPower s'est imposé comme l'un des développeurs indépendants les plus dynamiques, opérant activement dans plusieurs pays dont l’Italie, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Kazakhstan et le Chili. NatPower opère à partir de bureaux à Milan, Londres et Washington D.C. et emploie plus de 70 personnes sur trois continents.

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de l’énergie et de la construction, employant 280 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

