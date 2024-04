Gabriel Holding A/S opjusterer forventningerne til regnskabsåret 2023/24.

Delårsrapporten for årets første 6 måneder offentliggøres i henhold til årets finanskalender d. 2. maj 2024.



Efter 6 måneder er der realiseret en omsætning på 469 mio. kr. mod 492 mio. kr. i samme periode af 2022/23, hvilket ligger over de indregnede forventninger til perioden. Omsætningsudviklingen er primært drevet af vækst i koncernens globale tekstilforretning herunder forretningsenheden SampleMaster, mens de møbelpolstrende enheder (FurnMaster), som forventet, realiserer en mindre omsætningstilbagegang i forhold til samme periode sidste år. Under de givne markedsudfordringer vurderer ledelsen, at omsætningsudviklingen indikerer en stærk konkurrenceevne og markedsposition for koncernen.

De beregnede og foreløbige resultater for årets første 6 måneder udviser et EBIT-resultat på 10,5 mio. kr. mod 21,2 mio. kr. i samme periode sidste år. Det beregnede EBITDA resultat udgør 35 mio. kr. mod 44,5 mio. kr. i samme periode sidste år. Der er i perioden realiseret finansielle omkostninger på 9 mio. kr. mod 8 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultatandelen fra joint venture udgør -0,5 mio. kr. mod 0,1 mio. kr. i samme periode sidste år. Det beregnede resultat før skat (EBT) beregnes til 1,2 mio. kr. mod 13,4 mio. kr. i samme periode sidste år.

I årsrapporten for regnskabsåret 2022/23 forventede ledelsen for regnskabsåret 2023/24 en omsætning på 850-900 mio. kr. og et primært resultat (EBIT) på 0-10 mio. kr., at de finansielle poster fortsat vil være negative i 2023/24, samt at der imødeses et negativt resultat før skat, men et positivt cash flow.

Det beregnede resultat for regnskabsårets første halvår ligger imidlertid over det forventede, hvorfor ledelsen opjusterer forventningerne til hele regnskabsåret 2023/24 til en omsætning på 880 - 930 mio. kr. og et primært resultat (EBIT) på 8 - 15 mio. kr. De finansielle poster vil fortsat være negative i 2023/24, og der imødeses et lille negativt resultat før skat, men et positivt cash flow.

Årets forventninger er fortsat behæftet med den store grad af usikkerhed, der præger efterspørgslen på Gabriels primære markeder primært relateret til kendte geopolitiske udfordringer.

