Cbio A/S, développeur de thérapies par lymphocytes T, dévoile son rapport annuel 2023, alors que ses préparatifs d’essais cliniques sont en cours, signalant ainsi un passage décisif au stade clinique grâce à un financement garanti de 40 millions DKK

SØBORG, Danemark, 15 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cbio A/S, pionnière des thérapies par lymphocytes T de nouvelle génération pour les tumeurs solides, dévoile ses résultats financiers 2023 et actualités d’entreprise.



Ulrik Cordes, Fondateur et PDG de Cbio, a déclaré : « 2023 a été une nouvelle fois une excellente année pour Cbio. Nous avons finalisé le développement préclinique de notre principale thérapie à base de lymphocytes T, novoleucel, et nous avons réalisé des progrès considérables dans la préparation de notre prochain essai clinique de phase I/II à Karolinska, où nous traiterons 20 patientes atteintes d’un cancer du col de l’utérus à un stade avancé.

Ulrik Cordes poursuit : « Notre priorité absolue pour 2024 est de démarrer notre premier essai clinique afin d’atteindre ainsi un point d’inflexion majeur en termes de valeur. Dans le domaine de la thérapie par lymphocytes T, Cbio occupe une position forte et s’engage à pousser l’ensemble de l’industrie vers la réalisation de sa mission : permettre la guérison du cancer. »

Points forts récents et sur l’ensemble de l’année 2023 :

Achèvement du développement préclinique pour l’indication de novoleucel pour le cancer du col de l’utérus, un nouveau produit de thérapie par lymphocytes T à large spectre doté d’un potentiel transformateur

Preuve de concept préclinique de notre plateforme technologique REVITA™ qui démontre son applicabilité dans les cancers du rein, de l’ovaire et du pancréas en collaboration avec l’hôpital universitaire d’Odense

Premier brevet autorisé. Réception d’une lettre « d’intention d’accord » de la part de l’Office européen des brevets pour notre technologie de thérapie de base par lymphocytes T

Acquisition d’une licence pour une technologie clé de thérapie par lymphocytes T de Karolinska qui arme les lymphocytes T contre le stress oxydant, qui constitue l’un des facteurs déclenchants majeurs permettant au cancer d’échapper au système immunitaire, en particulier dans le cas des cancers gynécologiques

Obtention d’un financement non dilutif de 28 millions DKK auprès du Fonds d’innovation danois et de 12 millions DKK de capitaux propres auprès d’actionnaires nouveaux et existants, garantissant ainsi notre évolution jusqu’en 2026 ainsi que l’achèvement de notre essai clinique de phase I/II à Karolinska à Stockholm



Résultats financiers de l’exercice 2023

Le compte de résultat du 01.01.23 au 31.12.23 fait apparaître une perte de 621 556 DKK contre -8 975 691 DKK pour la période du 01.01.22 au 31.12.22, conformément au taux d’absorption des liquidités attendu. Le bilan présente des fonds propres de 5 743 164 DKK.

À propos de Cbio A/S

Cbio A/S est une société biopharmaceutique implantée à Copenhague qui se consacre à l’amélioration de la vie des patients et, à terme, à leur guérison d’un cancer à un stade avancé en mettant à la disposition des patients du monde entier des thérapies par lymphocytes T. La technologie unique et exclusive de Cbio constitue la base d’un produit de thérapie par lymphocytes T différenciés doté d’un potentiel de transformation.