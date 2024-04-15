OSL成為華夏基金在香港推出的首隻現貨比特幣及以太幣交易所交易基金的首家交易及託管商

香港, April 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- OSL集團（863.HK）旗下領先的數字資產交易平台OSL數字證券有限公司今日宣布，成為香港領先的資產管理公司華夏基金香港有限公司（「華夏基金（香港）」）的首家虛擬資產交易及託管合作夥伴，為其在香港的首隻現貨比特幣及以太幣交易所交易基金（ETF）提供支持。此次合作是香港金融業在數字資產領域的一次突破性發展，迎來了數字資產投資的新時代。



香港推出現貨比特幣及以太幣ETF將自己定位於全球前沿市場，與加拿大、德國、瑞士等國家並進。參考美國現貨比特幣ETF吸引超過125.3億美元資金的經驗（資料來源：SosoValue，截至2024年4月12日），香港市場具備極大的成長潛力。

在這次合作中，OSL利用其穩固的基礎設施，為ETF的運作提供一個安全的交易環境，精確可靠地管理底層資產。作為託管商，OSL提供最高標準的安全和遵守監管要求，提供頂級的託管服務，保障管理資產的完整性和安全。

OSL集團董事會主席及行政總裁潘志勇表示：「我們很高興能與華夏基金（香港）的優秀團隊合作，標誌著這一ETF領域的里程碑。OSL能被選為首家虛擬資產交易和託管商不僅進一步鞏固了我們在行業中的地位，與美國市場中多家知名平台的合作趨勢相呼應，體現了我們致力推動香港數字資產投資的承諾。」

作為香港唯一專注於數字資產的上市公司，OSL集團憑藉其完善的合規經營模式、豐富的營運經驗及良好的市場聲譽，在業界中脫穎而出。本公司成功通過SOC 2 Type 2審計認證，證明了其業務的卓越安全水準。借助創新的B2B2C模式及機構級別服務，OSL在推動香港數字資產投資未來發展的進程中，發揮領導核心作用。