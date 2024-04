EEZY OYJ -- SIJOITTAJAUUTINEN -- 15.4.2024 KLO 11:30

Kutsu Eezyn pääomamarkkinapäivään 2024

Eezy järjestää pääomamarkkinapäivän sijoittajille, analyytikoille ja medialle keskiviikkona 29.5.2024 klo 9.00−12.00.

Pääomamarkkinapäivässä Eezyn toimitusjohtaja Siina Saksi sekä muut johtoryhmän jäsenet esittelevät yrityksen strategian hyvän työelämän tekijänä, pitkän aikavälin tavoitteet, kasvun ja kannattavuuden lähteet sekä eri liiketoimintojen markkinatilanteen.

Pääomamarkkinapäivä järjestetään hotelli St. Georgessa osoitteessa Yrjönkatu 13, Helsinki. Institutionaaliset sijoittajat, analyytikot ja median edustajat ovat tervetulleita osallistumaan tilaisuuteen paikan päällä. Tilaisuutta voi myös seurata suorassa webcast-lähetyksessä osoitteessa https://eezy.videosync.fi/2024-cmd.





OHJELMA

8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit

9:00 Esitykset ja Q&A

12.00 Pääomamarkkinapäivän esitykset päättyvät. Lounas ja keskustelua Eezyn johdon kanssa.





Pääomamarkkinapäivän tarkempi ohjelma julkistetaan yhtiön verkkosivuilla www.eezy.fi lähempänä tilaisuutta. Esitysmateriaali ja tallenne ovat nähtävillä tilaisuuden jälkeen yhtiön verkkosivuilla. Esitykset pidetään suomeksi.

Ilmoittautumiset 14.5. mennessä osoitteeseen https://tinyurl.com/eezycmd24.





Lisätiedot:

Siina Saksi

Toimitusjohtaja

siina.saksi@eezy.fi

puh. 050 550 3912

Marleena Bask

Viestintä- ja markkinointijohtaja

marleena.bask@eezy.fi

puh. 050 352 3643

Eezy Oyj on Suomen laajin työelämän asiantuntijatalo, jonka missiona on olla hyvän työelämän tekijä. Palvelemme asiakkaitamme. henkilöstövuokrauksen, yrityskulttuurimuotoilun, johtamisen kehittämisen, rekrytointien, työllistämispalveluiden, kevytyrittäjyyden ja henkilöstötutkimuksien saralla. Me tunnemme suomalaisen työelämän sykkeen, koska työllistämme vuosittain n. 25 000 henkilöä, viemme läpi 1 000 organisaatioiden kehitysprojektia, analysoimme 200 000 henkilöstötutkimusvastausta ja teemme 2 300 henkilöarviota. Eezyn osake noteerataan Helsingin Pörssin päälistalla. Eezy – eläköön elämä ja työ. www.eezy.fi