Meriaura Group Oyj

Yhtiötiedote, sisäpiiritieto 15.4.2024 klo 12 (CEST)

Sisäpiiritieto: Meriaura tilaa kaksi bioöljykäyttöistä rahtialusta hollantilaiselta Royal Bodewes -telakalta

Meriaura Group -konserniin kuuluva Meriaura Oy (”Meriaura”) on solminut kahden Eco Trader -rahtialuksen toimitussopimuksen hollantilaisen Bodewes International Shipbuilding B.V:n (”Royal Bodewes -telakka”) kanssa. Toimituksen arvo on noin 34 miljoonaa euroa. Sopimuksen mukaan alukset rakennetaan Hollannissa ja ne luovutetaan vuonna 2026 tammikuussa ja joulukuussa.

Tilatut Eco Trader -alukset ovat 105 metriä pitkiä, kantavuudeltaan 6750 tonnin ja 1A-jääluokan aluksia. Niiden suunnittelun lähtökohtana on mahdollisimman matalien päästötasojen saavuttaminen.

Aluksia voidaan operoida Meriauran tytäryhtiön VG-Ecofuel Oy:n tuottamalla, kierrätysraaka-aineesta valmistetulla biopolttoaineella, kuten toimitaan jo vuonna 2016 käyttöönotetuilla, Royal Bodewes -telakan rakentamilla, Ecocoaster-alus Eeva VG:llä ja Mirva VG:llä. Päästövähennykset syntyvät uusiutuvan polttoaineen lisäksi esimerkiksi alusten rungon optimoinnista sekä tehokkaammasta moottoriteknologiasta, jonka toimittaa kotimainen Wärtsilä.

Eco Trader -alukset ovat noin 30 prosenttia Ecocoaster-aluksia suurempia. Tällä vastataan markkina- ja asiakastarpeeseen, ja suurempi aluskoko parantaa myös taloudellista tehokkuutta ja keventää kuljetusten ympäristökuormaa.

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO on asettanut tavoitteeksi hiilineutraalin merenkulun noin vuoteen 2050 mennessä. Meriauran ilmastostrategia tähtää hiilineutraaliuteen jo 2030-luvulla.

”Nyt tilaamamme kaksi laivaa aloittavat uudisrakennusohjelman, jolla Meriaura tähtää hiilineutraaliksi huomattavasti IMO:n tavoitetta nopeammin. Tarkoituksenamme on systemaattisesti uudistaa laivastoamme sarjalla uudisrakennuksia. Bioöljyn käyttö yhdistettynä kompensaatioon mahdollistaa asettamamme kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamisen”, kertoo Meriauran perustaja ja Meriaura Groupin hallituksen puheenjohtaja Jussi Mälkiä.

Alusinvestoinnista 20% on omarahoitteista ja 80 % rahoitetaan vieraalla pääomalla. Seniorilainoittajina ovat Oma Säästöpankki 12 222 000 eurolla (noin 36 %) ja LähiTapiola 8 148 000 eurolla (noin 24%). Lisäksi Ilmastorahasto on myöntänyt hankkeelle 6 790 000 euron (noin 20 %) juniorilainoituksen. Lainat ovat markkinaehtoisia. Seniorilainojen laina-aika on noin kahdeksan vuotta ja juniorilainojen yhdeksän vuotta. Lainat maksetaan takaisin takapainotteisesti (balloon) laina-ajan kuluessa.

”Tavoitteenamme oli myös löytää laajempi suomalanen rahoituspohja uudisrakennusinvestoinnillemme. Olemme tyytyväisiä, että juuri nämä rahoittajat lähtivät mukaan tukemaan matkaamme kohti hiilineutraalia merenkulkua”, iloitsee Meriaura Groupin toimitusjohtaja Kirsi Suopelto.

MERIAURA GROUP OYJ

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Jussi Mälkiä

Puh: +358 400 785 489

Sähköposti: jussi.malkia@meriaura.fi

Toimitusjohtaja Kirsi Suopelto

Puh: +358 505 602 349

Sähköposti: kirsi.suopelto@meriaura.com

Meriaura Group Oyj julkistaa tässä tiedotteessa annetut tiedot EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti. Tiedot toimitettiin julkaistavaksi 15.4.2024 klo 12 (CEST) edellä mainitun henkilön toimesta.

Meriaura Group Oyj lyhyesti

Meriaura Groupilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia.

Merilogistiikka-liiketoimintaa harjoittava Meriaura Oy on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja vähäpäästöisiä merikuljetuspalveluita, jotka perustuvat pitkiin rahtaussopimuksiin, nykyaikaiseen laivastoon ja toiminnan kestävyyden aktiiviseen kehittämiseen. Lisäksi Meriauralla on vahva markkina-asema merikuljetusten tarjoajana uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa.

Merilogistiikka-liiketoimintaan kuuluu myös VG-EcoFuel Oy, joka valmistaa biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva Energia -liiketoiminta keskittyy puhtaan energian kokonaisratkaisuihin. Meriaura Energy Oy suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä teollisuuteen ja kaukolämmön tuotantoon. Energiantuotannon ytimenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, jotka toteutetaan käyttäen yhtiön itse valmistamia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Uusiutuva Energia -liiketoimintaan kuuluu myös Rasol Oy, joka toimittaa laadukkaita aurinkosähköjärjestelmiä kiinteistöjen ja yritystoiminnan tarpeisiin sekä aurinkopuistoihin.

Meriaura Groupin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla nimellä MERIS ja Nasdaq First North Growth Market Finland – markkinapaikalla nimellä MERIH.

www.meriauragroup.com

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.