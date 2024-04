Paramount Business Jets relève la barre et propose des services exclusifs de jet privé à l’approche des Jeux olympiques d’été de 2024 organisés à Paris

LEESBURG, Virginie, 15 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En prévision des Jeux olympiques d’été de 2024, Paramount Business Jets, un opérateur de premier ordre spécialisé dans l’affrètement de jets privés de luxe se réjouit d’annoncer son arrivée sur le sol parisien de l’Hexagone. Cette stratégie vise à répondre à la demande croissante en services de jet privé haut de gamme à l’initiative des voyageurs fortunés qui prévoient d’assister à cet événement de renommée mondiale.



Dans le cadre de son engagement à offrir des expériences de voyage uniques, Paramount Business Jets se met activement en quête de partenariats avec des entreprises locales parisiennes au service d’une clientèle aisée. L’objectif de ces alliances vise à concevoir des forfaits de voyage tout compris reposant sur la combinaison de services de jet privé de haut standing, d’hébergement luxueux et de transport, assortis d’un accès exclusif aux Jeux olympiques et aux attractions culturelles et touristiques emblématiques de la capitale tricolore.

Le lien suivant renvoie vers un snippet joint au présent communiqué.

Paramount Business Jets est à la pointe de l’aviation privée depuis 2005 et développe des solutions de location de jets sur mesure, ciblées sur une clientèle exigeante dans le monde entier. Notre réputation est bâtie sur la confiance et la fiabilité, mais repose également sur notre indéfectible engagement envers la sécurité et la satisfaction de notre clientèle. En témoignent l’évaluation A+ décernée par le réseau américain Better Business Bureau et nos avis 5 étoiles sur des plateformes telles que Google ou Trustpilot.

À l’occasion des Jeux olympiques d’été de 2024 organisés à Paris, nous proposons toute une gamme de services de location de jet privé, permettant aux visiteurs de se rendre depuis et vers n’importe quelle ville du monde à l’appui d’un préavis moindre. Nos services sont axés sur l’affrètement de charters à la demande et sont assortis de quatre niveaux d’adhésion à la carte pour les jets ayant chacun ses avantages propres, et dont les prix varient entre 100 000 et 1 000 000 de dollars.

Nous invitons toutes les entreprises parisiennes qui partagent nos valeurs à nous rejoindre dans le cadre de partenariats durables, transparents et dignes de foi pour améliorer l’expérience olympique de notre chère clientèle. Ensemble, nous pouvons concevoir une formule de voyage inoubliable dans l’antre des Jeux olympiques, et distinguée par des critères de luxe et d’exclusivité.

Pour en savoir plus sur nos services de jet privé à Paris , nos grilles tarifaires, nos valeurs d’entreprise, nos opportunités de partenariat ou pour débattre de la conception de forfaits de voyage sur mesure à l’occasion des Jeux olympiques d’été 2024, veuillez nous contacter à l’adresse : VIPcare@paramountbusinessjets.com.

À propos de Paramount Business Jets: Fondée par Richard Zaher, ancien pilote et diplômé en aérospatiale, Paramount Business Jets est aujourd’hui symbole de luxe et de fiabilité dans le domaine de la location de jets privés. À l’appui de plus de 4 000 appareils parmi les plus sûrs et les plus luxueux du monde, notre dévouement envers l’excellence de nos services nous place en tête de liste des opérateurs de voyages en jet privé, et nous positionne systématiquement au-delà des exigences de nos clients depuis près de vingt ans.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Alexander Cohen

Responsable du Marketing

Paramount Business Jets

Alexander@paramountbusinessjets.com

+1-877-727-2538, poste 2