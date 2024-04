KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CLEAN MOTION AB

Aktieägarna i Clean Motion AB, 556788-1825, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2024 kl 17.00 i Tingshuset, på Göteborgsvägen 24 i Lerum.



Rätt till deltagande och anmälan:

Aktieägare som önskar att delta i årsstämman, ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 6 maj 2024 och dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress: Clean Motion AB, ”Årsstämma” Strandvägen 12, SE-443 32 Lerum, eller via e-post till info@cleanmotion.se senast den 9 maj 2024. Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer (dagtid) samt aktieinnehav anges. Om aktieägaren avser att medföra biträde till årsstämman, ska antal (högst två) och namn på biträde anmälas hos bolaget enligt ovan.

Ombud

Om aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud ska skriftlig, daterad fullmakt, utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.cleanmotion.se. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för årsstämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Fullmakten i original bör insändas till bolaget i god tid innan årsstämman. Om fullmakten är utfärdad av en juridisk person, ska en bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling sändas till bolaget. Observera att aktieägare som företräds genom fullmakt också måste anmäla sig enligt ovan.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta på årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 6 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 6 maj 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning:

Årsstämmans öppnande Val av ordförande vid årsstämman Upprättande och godkännande av röstlängd Val av en eller två justeringspersoner Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad Godkännande av dagordningen Anförande av verkställande direktören Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna Val till styrelsen och av revisorer Beslut om ändring av bolagsordningen Beslut om riktad kvittningsemission Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 9 b – Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att årets resultat balanseras i ny räkning.

Punkt 10 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Göran Folkesson (privat och genom bolag) föreslår att inget arvode utgår till styrelsen och att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - Val till styrelsen och av revisorer

Göran Folkesson (privat och genom bolag) föreslår omval av Göran Folkesson, Niklas Ankarcrona, Mathias Jernhed, Lennart Jeansson, Hans Folkesson, Sofia Haby och Joel Rozada samt Emma Rozada som styrelsesuppleant.

Styrelsen föreslår att BDO Göteborg AB omväljs med Katarina Eklund som huvudansvarig för en period om ett år.

Punkt 12 – Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelser:

2. Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Västra Götaland, Lerums kommun.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 9.000.000 kronor och högst 36.000.000 kronor.

5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 18.000.000 och högst 72.000.000.

Föreslagna lydelser:

2. Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Partille kommun.

4. Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 31.000.000 kronor och högst 124.000.000 kronor.

5. Antal aktier

Antalet aktier skall vara lägst 62.000.000 och högst 248.000.000.

(ny) 13. Digital stämma

Styrelsen får besluta att bolagsstämma skall hållas digitalt.

Punkt 13- Beslut om riktad kvittningsemission

Bolaget har genom pressmeddelande den 11 april 2024 offentliggjort att THETC The Techno Creatives Ventures AB (”The Techno Creatives”) påkallat försäljning av sin andel i Electric Vehicle Cloud Technology AB (”EVCT”) enligt tidigare avtal för en köpeskilling om 10 000 000 kronor.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en riktad kvittningsemission om 7 655 340 aktier till The Techno Creatives till en teckningskurs om 1,306 kronor per aktie vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för bolagets aktie på First North Stockholm under perioden från och med den 4 april till och med den 10 april 2024. Överkursen ska föras till den fria överkursfonden. Aktiekapitalet ökar med högst 3 827 670 kronor. Aktierna ska tecknas och betalas genom kvittning inom fem bankdagar från årsstämmans beslut. Styrelsen ska kunna besluta om kvittning enligt 13 kap 41 § aktiebolagslagen.

Genomförandet av den riktade kvittningsemissionen kan ske till väsentligt lägre kostnad och med mindre komplexitet än en företrädesemission och i ljuset av nuvarande marknadsförutsättningar har styrelsen bedömt att en företrädesemission skulle kräva externa garantier från ett garantikonsortium för att kunna säkerställa erforderligt kapital för erläggande av köpeskillingen, vilket skulle medföra betydande merkostnader och potentiellt ytterligare utspädning för bolagets aktieägare beroende på vilken typ av vederlag som utbetalas för sådant garantiåtagande. En företrädesemission genomförs därtill normalt till en sedvanlig, inte oväsentlig, rabatt i förhållande till rådande aktiekurs. Det finns vidare även risk för att en negativ kursutveckling förekommer under processen, särskilt med hänsyn till de volatila och utmanande marknadsförutsättningar som råder vilket i sin tur medför risk att en företrädesemission inte skulle tecknas i tillräcklig utsträckning och således inte tillföra bolaget tillräckligt med kapital.

Med hänsyn till ovanstående anser styrelsen, efter en samlad bedömning, att den Riktade Kvittningsemissionen är det mest fördelaktiga alternativet för att erlägga köpeskillingen av The Techno Creatives 50 % andel i EVCT, samtidigt som det bibehåller mest värde i Bolaget och är mest gynnsamt för Bolagets aktieägare.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

The Techno Creatives ägs gemensamt av Clean Motions styrelseledamot Joel Rozada och styrelsesuppleant Emma Rozada och emissionen omfattas således av reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, konvertibellån och/eller teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för

bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning. Orsaken till förslaget ovan är att bolaget ska kunna stärka bolagets finansiella ställning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Detta för att kunna stärka bolagets likviditet och möjlighet att förverkliga sin affärsplan.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanståendebeslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav

För beslut i enlighet med förslagen i punkt 13 på den föreslagna dagordningen krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

För beslut i enlighet med förslagen i punkt 12 och 14 på den föreslagna dagordningen krävs biträde av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget, liksom det totala antalet röster, till 63 449 435. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på årsstämman

I enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar med tillhörande revisionsberättelse kommer under minst tre veckor före årsstämman hållas tillgängliga hos bolaget. Fullständiga förslag kommer under minst två veckor före årsstämman hållas tillgängliga hos bolaget. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets webbplats, www.cleanmotion.se

Kopior av ovannämnda handlingar sänds även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

För mer information, vänligen kontakta:

Sofia Haby, VD

Clean Motion AB

Tel: +4676 866 36 09

Email: sofia.haby@cleanmotion.se

Om Clean Motion AB

Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd att använda. Bolagets elfordon, Evig, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Evig är också försedd med solpaneler för att ytterligare säkra energiförsörjningen. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08- 503 000 50.

För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.