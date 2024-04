Le Consortium du Corridor vert du Pacifique Nord vise la décarbonisation du corridor de transport entre le Canada, le Japon et la Corée du Sud

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 15 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des leaders mondiaux en Amérique du Nord, en Asie et en Europe ont annoncé aujourd’hui la formation du North Pacific Green Corridor Consortium (NPGCC, Consortium du Corridor vert du Pacifique Nord), dont les membres et les partenaires travailleront de concert pour décarboniser la chaîne de valeur du transport des marchandises entre l’Amérique du Nord et l’Asie.



Le NPGCC mettra en œuvre son expertise collective pour établir un corridor pour le transport décarbonisé de multiples marchandises, notamment les produits agricoles, les concentrés de métaux et le charbon sidérurgique. Les membres du NPGCC se sont engagés à ce que le consortium devienne le catalyseur des efforts de décarbonisation, par l’exploration de nouveaux marchés pour les carburants à faible teneur en carbone en Amérique du Nord et en Asie, par l’exploration de nouvelles options pour la propulsion et en démontrant comment des initiatives de réduction du carbone peuvent renforcer les partenariats commerciaux.

Le NPGCC regroupe divers segments de la chaîne de valeur, notamment les producteurs de marchandises en vrac, les transporteurs ferroviaires et intermodaux, les propriétaires et exploitants de navires, les installations et les autorités portuaires de même que les fournisseurs de technologies vertes. Les neuf membres fondateurs du consortium sont les suivants : la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN), Mitsubishi Canada Ltd., Mitsubishi Heavy Industries, NYK Bulk & Projects Carriers, Oldendorff Carriers, l’Administration portuaire de Prince Rupert, Teck Resources Limited (Teck), Trigon Pacific Terminals et l’Administration portuaire Vancouver-Fraser. Le NPGCC est disposé à accepter des membres et des partenaires clés supplémentaires, notamment des utilisateurs finaux, afin de contribuer au développement et à la mise en œuvre du corridor commercial vert.

Les activités du NPGCC porteront principalement sur l’optimisation de l’efficacité énergétique dans le but de développer les projets et les infrastructures nécessaires pour réduire les émissions de manière importante à court terme. Cela inclut la production, le stockage et le mazoutage potentiels de carburants à faible teneur en carbone et des options de propulsion à faible émission que les membres du NPGCC et autres parties pourront utiliser. Le NPGCC s’engagera aussi dans la recherche, le partage de connaissances, la défense des intérêts et la coordination et le recrutement des membres afin d’accélérer l’évolution de ces derniers vers l’atteinte de leurs objectifs de décarbonisation.

À propos du NPGCC:

L’initiative du NPGCC a vu le jour en juin 2023 lorsque des représentants principaux de Teck se sont joints au ministre des Transports du Canada dans le cadre du sommet du G7 au Japon afin de présenter leur vision au reste du monde.

Les membres du NPGCC génèrent approximativement 25 % du volume de plus de 100 millions de tonnes de marchandises en vrac expédiées chaque année des ports de Vancouver et de Prince Rupert.

Le NPGCC est constitué à titre d’organisme sans but lucratif canadien, dont le siège social est situé à Vancouver (Colombie-Britannique). Les principaux membres du NPGCC ont ratifié un protocole d’entente pour faciliter la collaboration entre les membres et la réalisation des objectifs provisoires et à long terme.

Le premier conseil d’administration du NPGCC est formé des personnes suivantes : Ian Anderson – Vice-président principal et chef des services commerciaux, Teck Linda Kongerslev – Directrice engagement à l’échelle mondiale et développement durable, Oldendorff Carriers François Bélanger – Premier directeur principal Développement durable, CN Tatsuhiko Asami – Directeur général Business Group No. 1, NYK Bulk & Projects Carriers Robert Booker – Chef de la direction, Trigon Pacific Terminals Michael Lagowski – Vice-président principal Coordination et planification stratégique, Mitsubishi Canada Ltd.



Citations des membres du conseil:

Ian Anderson « Le lancement du NPGCC constitue une étape cruciale vers un avenir décarbonisé et durable pour la chaîne de valeurs des minéraux essentiels. Le NPGCC s’aligne avec le Cadre canadien sur les corridors maritimes verts en favorisant la collaboration internationale et en établissant des jalons ambitieux pour assurer un avenir décarbonisé, des producteurs aux clients, en passant par les entreprises de transport. Teck est très heureuse de se joindre aux partenaires du consortium dans le cadre de cette initiative de décarbonisation qui s’inscrit dans son objectif d’atteindre la carboneutralité de ses émissions du domaine 3 d’ici 2050. »

Linda Kongerslev « Oldendorff est heureuse de cette opportunité de collaborer avec des partenaires clés de la coalition afin de décarboniser la chaîne d'approvisionnement. Nous sommes continuellement à la recherche de nouveaux moyens de réduire l’empreinte environnementale de nos services de transport maritime et la création du NPGCC constitue une étape importante à cet égard. »

François Bélanger « Le CN est heureux de se joindre à cette initiative de collaboration et d’innovation avec des partenaires qui reconnaissent aussi que le climat est en train de changer et que les entreprises doivent non seulement s’adapter, mais également faire partie de la solution. L’établissement d’un écosystème de collaboration au sein de la chaîne de valeur est essentiel à une transition efficace vers un avenir à faibles émissions de carbone. Le CN s’engage à jouer un rôle déterminant dans la transition vers une économie à faibles émissions de carbone alors que sa stratégie contribue à la réduction des émissions du domaine 3 de ses clients. »

Tatsuhiko Asami « Nous sommes ravis de nous joindre au NPGCC, qui vise la décarbonisation des transports entre le Canada, le Japon et la Corée du Sud. Le NYK Group travaille en vue d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050, ce qui est en ligne avec l’objectif du NPGCC. De concert avec nos clients et nos partenaires, nous continuerons de progresser vers la décarbonisation à l’échelle mondiale et la création d’une société durable grâce à un système de transport sûr et propre. »

Rob Booker « En tant que terminal maritime, nous croyons fermement à l’importance de la collaboration d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur pour faire progresser la décarbonisation et générer des avantages concrets et durables. C’est pourquoi nous soutenons fortement le NPGCC. »

Michael Lagowski « Mitsubishi Canada Ltd. est ravie de compter parmi les membres fondateurs du NPGCC. Nous sommes impatients de collaborer avec les membres qui le composent et de voir ce qu’il est possible d’accomplir lorsque des organisations aux intérêts semblables et issues de divers secteurs s’unissent pour promouvoir et accélérer la mise en place de chaînes d’approvisionnement vertes et durables dans tout le Pacifique. »

Pour plus d’informations, visiter le www.northpacificgreencorridor.org ou contacter le NPGCC à info@northpacificgreencorridor.org .

CN: www.cn.ca/fr/

Mitsubishi Canada Ltd.: www.mitsubishicorp.com/us/en/mca

Mitsubishi Heavy Industries: www.mhi.com

NYK Bulk & Projects Carriers: nbpc.co.jp/en/

Oldendorff Carriers: www.oldendorff.com

Administration portuaire de Prince Rupert: www.rupertport.com/fr/

Teck Resources Limited: www.teck.com

Trigon Pacific Terminals: www.trigonbc.com

Administration portuaire Vancouver-Fraser: www.portvancouver.com/fr/

Téléchargements Médias:

Image + Légende - Lien ici

Contact Média:

Kayla Moyes

kayla.moyes@talkshopmedia.com

250-218-9276

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2201ecdb-c655-4271-9fce-9505766315a4/fr