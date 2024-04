Rapala VMC Oyj: Hallituksen jäsen Jorma Kasslin on kuollut

Rapala VMC Oyj, Muutokset hallitus/johto/ tilintarkastus, 15.4.2024 kello 18.30

Rapala VMC Oyj:n pitkäaikainen hallituksen jäsen Jorma Kasslin on kuollut. Hän menehtyi äkillisesti lyhyen sairauden jälkeen 14.4.2024. Kasslin oli 70-vuotias ja toimi Rapala VMC:n hallituksen jäsenenä vuodesta 1998 lähtien, hallituksen puheenjohtajana 2016-2018 ja toimitusjohtajana 1998-2016.

Rapala VMC Oyj:n hallitus, johto ja henkilöstö esittävät syvimmän osanottonsa Jorma Kasslinin perheelle ja läheisille.

Jorma Kasslinin toimitusjohtajakaudella Rapala VMC laajeni kansainväliseksi konserniksi, joka on maailmanlaajuinen markkinajohtaja useissa urheilukalastusliiketoiminnan segmenteissä. Hän oli johtaja, jolle henkilöstön hyvinvointi oli erittäin tärkeää. Kollegat ympäri maailmaa jäävät kaipaamaan Jormaa.

”Jorma oli pitkäaikainen esimieheni vuodesta 1998 alkaen. Hän oli kannustava johtaja, joka antoi kaikille yhteisen suunnan ja näkemyksen. Jorma keskittyi työskennellessään aina positiivisen ratkaisun hakemiseen. Hänen panoksensa on ollut ratkaiseva Rapala VMC:n matkalla erääksi maailman johtavaksi alan yhtiöksi.”

Rapala VMC Oyj

Lars Ollberg

Toimitusjohtaja

Lisätietoja antavat:

Tuomo Leino, sijoittajasuhteet

+358 9 7562 540

