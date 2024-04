AMA s'associe à Open Bee pour sécuriser et archiver les données à valeur juridique de XpertEye

Rennes, France - 15 avril 2024 - AMA CORPORATION PLC ("AMA") (ISIN GB00BNKGC5 - mnemo ALAMA) est fière d'annoncer un partenariat stratégique avec Open Bee, un leader de la technologie d'archivage numérique sécurisé. Cette collaboration marque une étape importante dans la garantie de l'intégrité et de la sécurité des données XE aR+ d'AMA pour de multiples secteurs d'activité.

Donner une valeur juridique aux fichiers numériques

Open Bee offre un moyen sécurisé et juridiquement valable de partager et d'archiver le contenu généré par XE aR+, y compris les images, les enregistrements vidéo et audio, en ajoutant une empreinte numérique immuable à chaque fichier pour garantir l'intégrité, la sécurité et l'authenticité des données. Cette approche protège les organisations en cas de litige et assure la conformité aux normes telles que NF Z42-026, en évitant les copies multiples et en conservant une copie originale numérisée unique et fiable.

Gestion des documents électroniques

Un autre élément clé de ce partenariat est la possibilité de classer et stocker automatiquement en toute sécurité les données XpertEye dans le système de gestion numérique (GED) d'Open Bee ou de les stocker dans un coffre-fort dédié. Tous les fichiers seront classés de façon homogène dans l’entreprise. Cela permet une recherche simple et rapide des fichiers afin de les partager en tout sécurité sans pour autant altérer leur intégrité.

Vastes applications dans tous les secteurs d'activité

Le partenariat entre AMA et Open Bee couvre de multiples applications, améliorant significativement la sécurité et l’intégrité des données dans des secteurs tels que les audits et la conformité, les inspections et le contrôle de la qualité, l’assistance et le service client, ainsi que les procédures juridiques et administratives.

Par exemple, dans le contexte de la logistique et de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la certification du scellage des conteneurs peut désormais être enregistrée et vérifiée en toute sécurité, ce qui garantit le maintien de l'intégrité des marchandises du point A au point B. De même, dans le domaine des services et de la maintenance, cette nouvelle fonctionnalité permet un enregistrement transparent et vérifiable de toutes les activités de maintenance effectuées, assurant ainsi que toutes les exigences en matière de service répondent aux normes requises. Le partenariat entre AMA et Open Bee améliore non seulement les services aux clients, mais fournit également des preuves numériques certifiées à des fins juridiques et administratives, ajoutant confiance et efficacité à ces processus critiques.

Thomas Waendendries, vice-président des ventes et marketing chez AMA, commente : “L’intégration de la solution de stockage sécurisé d'Open Bee souligne notre engagement en faveur de la sécurité des données, offrant une tranquillité d'esprit aux clients qui comptent sur l'intégrité de leurs documents numériques".

Marc Balleydier, fondateur d'Open Bee, ajoute : "Le nombre d'entreprises utilisant la numérisation en Europe atteint 61% et ne cesse de croître pour différents usages. La preuve juridique est l'un d'entre eux. Des siècles se sont écoulés pour construire la justice ; la numérisation doit s'adapter avec la bonne technologie pour soutenir la productivité ET l'intégrité."

À propos d'AMA

AMA est un éditeur d'applications de productivité sécurisées, conçues pour les travailleurs de terrain connectés. Nous utilisons des technologies de pointe telles que la réalité assistée (aR) et l’intelligence artificielle (IA) pour permettre l'assistance à distance et la digitalisation des inspections et instructions de travail. Notre suite d'applications sécurisées XpertEye permet aux clients d'améliorer leur productivité, d'accélérer le temps de résolution, de conserver leurs connaissances et de réduire leur empreinte carbone. Nous sommes certifiés B Corp, ce qui témoigne de notre engagement à respecter les normes les plus strictes en matière de performances sociales et environnementales, de transparence et de responsabilité. Nous sommes présents dans le monde entier, avec des bureaux en Europe, dans la région APAC et aux États-Unis, ce qui nous permet d'accompagner nos clients sur tous les fuseaux horaires et dans toutes les régions du monde. AMA est cotée sur le marché d’Euronext Growth Paris (ISIN GB00BNKGZC51– mnémonique ALAMA).

Plus d'informations sur www.amaxperteye.com

À propos d'Open Bee

Open Bee est née de la volonté de fournir aux entreprises et organisations, de tout secteur d'activité et de toute taille, des solutions logicielles de gestion de l'information leur permettant d'éliminer l'utilisation du papier au profit d'une communication numérique.

Le développement de sa technologie et les avantages qu'Open Bee offre à ses clients s'inspirent du fonctionnement d'une ruche : de multiples canaux ramènent l'information à un point où des processus automatisés se chargent de trier, classer, traiter, valider, partager, signer, etc. en toute sécurité dans le cadre de la norme ISO 27001 et en conformité avec le GDPR.

D'où son logo représentant une abeille au service de ses clients.

En 2004, la marque Open Bee est créée et une première solution est lancée sur le marché français, permettant aux utilisateurs d'indexer et de classer des documents papier numérisés directement à partir de l'écran tactile d'un multifonction.

En 2008, la société Open Bee est née ainsi qu'une plateforme globale de gestion électronique de documents, intégrant aujourd'hui plus de 500 fonctionnalités incluses dans un catalogue d'utilisation 360.

Aujourd'hui, nos 16 ans d'expertise, une plateforme traduite en 12 langues et nos 100 employés s'adressent à un écosystème de partenaires technologiques tels qu'AMA et plus de 250 000 utilisateurs.

