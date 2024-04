Verizon ofrece internet residencial accesible y confiable para quienes más lo necesitan

NUEVA YORK, April 15, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Verizon se compromete a brindar a los hogares acceso a conectividad de alta calidad e internet residencial confiable sin límites de datos, y no cree que los ingresos deban ser una barrera para acceder a ellos.



Se espera que pronto termine el financiamiento para el Programa de Conectividad Asequible, ACP por sus siglas en inglés, que ha ayudado a casi 23 millones de hogares en todo el país a conectarse a Internet. Sin embargo, el compromiso de Verizon de mantener a las familias conectadas continuará.

Verizon Forward: Internet residencial por tan solo $20. Además, la nueva oferta reduce el costo a $0 por mes1

En 2020, lanzamos Verizon Forward para ayudar a los clientes a acceder a banda ancha asequible y confiable, y continuaremos ofreciendo el programa a los clientes que califiquen. Verizon Forward ofrece Verizon Home Internet (Fios, 5G Home y LTE Home) por tan solo $20 por mes y está disponible para clientes nuevos y existentes de Verizon.

Para ayudar aún más a cerrar la brecha para cubrir el costo de internet residencial, Verizon lanzó recientemente una oferta por tiempo limitado: un descuento adicional para los nuevos suscriptores de Verizon Forward que reduce el costo de Internet residencial a $0 por mes durante seis meses.

A diferencia de los programas de asistencia de internet residencial de otros proveedores, Verizon Forward ofrece descuentos en nuestras opciones de servicio estándar en el mercado, con la velocidad y capacidad necesarias para las demandas multiusuario de las familias para trabajar, aprender y entretenerse desde casa. Obtén detalles sobre la oferta visitando el sitio de Verizon Forward: https://espanol.verizon.com/discounts/verizon-forward/

¿Qué obtienen los clientes? Verizon Forward ofrece el mismo servicio, confiabilidad y opciones que reciben los clientes de Verizon a las comunidades que más necesitan acceso. Por ejemplo, las velocidades de Fios que se obtienen con Verizon Forward comienzan en 300/300 Mbps.

Los programas de otros proveedores limitan a los suscriptores a velocidades más lentas y menos funciones que en los servicios que ofrecen al público en general. Pero con Verizon Forward, los clientes pueden elegir el plan que mejor funcione para sus familias; e incluso nuestros planes de menor costo no tienen límites de datos, cargos por equipo ni contratos anuales. Los clientes de Verizon Forward también tienen acceso a todas las promociones por tiempo limitado que se ofrecen a través de Verizon cuando se registran.

¿Quién es elegible para Verizon Forward? Verizon Forward está disponible para clientes nuevos y existentes de Verizon y la elegibilidad no requiere Auto Pay o un plan móvil inalámbrico de Verizon para inscribirse. Los hogares con clientes de 5G Home, LTE Home y clientes de transferencia del Programa de Conectividad Asequible (ACP por sus siglas en inglés) pueden ser elegibles para Verizon Forward si activan el servicio Verizon Home Internet en un plan elegible, así como los hogares que cumplen con criterios de elegibilidad adicionales. Además, Verizon Forward se puede combinar con otros descuentos, como Lifeline y el descuento para militares y veteranos.

Ahorros adicionales para clientes móviles de prepago

Verizon proporcionará a los clientes ACP de la cartera Verizon Value que incluye las marcas de prepago: Straight Talk, Tracfone, Total by Verizon, Simple Mobile, SafeLink, Walmart Family Mobile, Net10, GoSmart y Page Plus, el crédito ACP completo de $30 por el mes de mayo cuando el programa gubernamental llegue a su fin.

Además de nuestros planes sin contrato y sin verificación de crédito, Verizon seguirá liderando el programa Lifeline, brindando a las personas elegibles conectividad móvil, sin costo, a través de nuestra marca SafeLink. Para ayudar a los clientes a realizar la transición de ACP, proporcionaremos sin costo 10 GB de datos (más del doble de lo necesario para participar en Lifeline) a los clientes inscritos en Lifeline en la galardonada red de Verizon en nuestra marca SafeLink. También ampliaremos las marcas a las que los clientes pueden aplicar su descuento Lifeline, permitiendo a los clientes elegibles comprar los servicios de su elección a una tarifa con descuento, así como ofrecer servicios con descuento en marcas prepagas adicionales.

Citizen Verizon

En 2020, Verizon creó Citizen Verizon , nuestro plan de negocios responsable para el avance económico, ambiental y social, que incluye esfuerzos para impulsar una mayor inclusión digital. En total, con Citizen Verizon y otras inversiones, se espera que el gasto empresarial responsable de Verizon en cinco años supere los $3 mil millones para 2025.

Verizon continuará con su compromiso de brindar acceso asequible a conectividad para quienes más lo necesitan.

Obtén más información sobre Verizon Forward y cómo inscribirte visitando https://espanol.verizon.com/discounts/verizon-forward/

Lee la declaración de Verizon sobre el apoyo a la legislación del Programa de Conectividad Asequible: https://www.verizon.com/about/news/verizon-welcomes-federal-acp-legislation

1. Oferta Verizon Forward: la oferta finaliza el 9.3.24. La disponibilidad varía. Para nuevos clientes residenciales elegibles que primero se registran para Internet 5G Home, LTE Home o Fios 300 Mbps y luego califican para Verizon Forward. Sujeto a aprobación de crédito. Se aplica un cargo de instalación de $99 para Fios Internet. $0/mes durante 6 meses: debe instalar/activar el servicio elegible antes del 9.30.24. Servicio de $0/mes durante 6 meses aplicado como crédito promocional/descuento de Verizon Forward a partir de 1 o 2 ciclos de facturación después de la instalación/activación; El crédito promocional finaliza si ya no se cumplen los requisitos de elegibilidad. Después de 6 meses, se le cobrará el precio vigente en ese momento. Verizon Forward: Se requieren documentos de verificación aprobados. El descuento se aplica dentro de 1 o 2 ciclos de facturación después de que se cumplan los requisitos de elegibilidad. Un descuento por cuenta de Verizon elegible.

Contacto de medios:

Caroline Brooks

caroline.brooks@verizon.com