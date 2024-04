Delårsrapport 2024, januari - mars

Kvartalet

Första kvartalets omsättning uppgick till 616 MSEK (773), motsvarande en minskning med 20 %. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 3 MSEK

Orderingången uppgick till 473 MSEK (682), motsvarande en minskning med 31 %

Rörelseresultatet uppgick till 130 MSEK (211), motsvarande en rörelsemarginal på 21,1 %, (27,4). Justerat rörelseresultat uppgick till 133 MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 21,6 %

Resultat efter skatt uppgick till 107 MSEK, (172). Vinst per aktie uppgick till 2,28 SEK, (3,70). Justerat resultat efter skatt uppgick till 110 MSEK och justerad vinst per aktie till 2,35 SEK

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 58 MSEK (155)





Senaste tolv månaderna

Nettoomsättningen för de senaste tolv månaderna uppgick till 2 868 MSEK (2 762), motsvarande en ökning med 4 %. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning positivt med 91 MSEK

Orderingången uppgick till 2 094 MSEK (2 889), motsvarande en minskning med 28 %

Rörelseresultatet uppgick till 672 MSEK (725), motsvarande en rörelsemarginal på 23,4 % (26,2). Justerat rörelseresultat uppgick till 698 MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 24,3 %

Resultat efter skatt uppgick till 505 MSEK (568). Vinst per aktie uppgick till 10,82 SEK (12,17). Justerat resultat efter skatt uppgick till 531 MSEK och justerad vinst per aktie till 11,38 SEK

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 422 MSEK (506)





Händelser efter periodens utgång

Slutförande av förvärv av samtliga aktier i bolagen Red Lion Controls Inc. och Red Lion Europe GmbH samt vissa tillgångar i andra jurisdiktioner (”Red Lion Controls”)

Lanserande av omstruktureringsprogram för att minska kostnader och effektivisera organisationen

VD-kommentar

ETT UTMANANDE KVARTAL - MEN VÄNDNING I SIKTE

Som väntat blev årets första kvartal ett svagare kvartal för HMS. Med en orderbok som nu åter är på normala nivåer, påverkar den låga orderingången även faktureringen. Som vi rapporterat senaste kvartalen fortsätter våra kunder att anpassa sina lager till normala nivåer och kortare ledtider, vilket gör att vår rapporterade orderingång inte avspeglar den underliggande efterfrågan. Vi kan se en viss förbättring av orderingången under starten på april, vilket också ligger i linje med våra förväntningar.



Kvartalets orderingång uppgår till 473 MSEK (682), motsvarande en organisk minskning om 36 %. Vi bedömer att kvartalets orderingång påverkats negativt av våra kunders lagerjusteringar med cirka 180 MSEK. Den underliggande orderingången uppskattas till 635 MSEK, vilket visar på en fortsatt något avvaktande marknad.



Kvartalets omsättning uppgick till 616 MSEK (773), vilket motsvarar en organisk minskning om 20% jämfört med motsvarande period föregående år.



Orderboken minskar med 137 MSEK och uppgår till vid kvartalets utgång till 641 MSEK, vilket vi bedömer är en normal nivå framåt.



Trots att vi ser en viss ljusning i efterfrågan så vidtar vi nu åtgärder för att kunna hantera en kortsiktigt vikande omsättning för att värna om vårt rörelseresultat och skapa utrymme för tillväxtinvesteringar framöver. Vi tar också vara på tidiga kostnadssynergier från förvärvet av Red Lion Controls. Vi inleder därför nu ett omstruktureringsprogram som syftar till att sänka vår kostnadsnivå med ytterligare 30 MSEK under 2024, med en förväntad helårseffekt om 55 MSEK. Programmet förväntas påverka 45 tjänster totalt, varav 25 i Sverige. Det andra kvartalet förväntas belastas av omstruktureringskostnader om 35 MSEK relaterat till programmet.



Vår bruttomarginal, tyngd av främst lägre volymer samt produktmix, landar på 62,6 % (64,8). Under kvartalet har vi även dragit ner på personal i vår produktion för att hantera den lägre efterfrågan.



Vi har redan under kvartalet vidtagit vissa åtgärder för att hålla nere våra rörelsekostnader, framför allt genom att skjuta upp ett antal aktiviteter. Rörelsekostnaderna uppgår till 256 MSEK (290) och belastas med integrations- och transaktionskostnader om 3 MSEK, relaterade till förvärvet av Red Lion Controls. Organiskt minskade rörelsekostnaderna exklusive integrations- och transaktionskostnader med 13%. Under senare delen av året kommer vi att genomföra tidigare uppskjutna aktiviteter och kommer därför att se en något högre kostnadsnivå, trots ovan nämnda kostnadsbesparingar.



Det justerade rörelseresultatet i kvartalet uppgick till 133 MSEK (211), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 21,6 % (27,4). Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 58 MSEK (155), vilket påverkas av ett fortsatt ökat rörelsekapital.

EUROPA FORTSATT SVAGT, MEN VISSA TENDENSER TILL FÖRBÄTTRING

Om än fortsatt svagt, ser vi i Europa en viss förbättring i orderingång gentemot andra halvåret 2024 och vi har indikationer från våra kunder att trenden ska fortsätta på rätt håll under det andra kvartalet, och under andra halvåret kan vi förvänta oss att se en mer tydlig förbättring.



I Asien, framför allt drivet av Japan, där vi haft störst påverkan av förköpsorder ser vi fortfarande en svag efterfrågan och fortsatt höga lagernivåer hos våra största kunder. Här räknar vi med att få nya order först mot slutet av året.



Det som förvånar något är utvecklingen i Nordamerika som tar ett litet steg tillbaka efter en fin utveckling i slutet av 2023. Den något svagare orderingången i USA är relaterad till Anybus embedded produkterna, där vi fortfarande har ett par av våra största kunder som ligger på lager. Sammantaget ser vi fortfarande att Nordamerika har goda förutsättningar att ha en god utveckling över året.

FÖRVÄRVET AV RED LION CONTROLS ÄR NU GENOMFÖRT

Den andra april fick vi tillträde till vårt största förvärv hittills, Red Lion Controls. Förvärvet konsolideras från den första april. Det pågår nu flertalet aktiviteter för att realisera framför allt de försäljningssynergier som identifierats, men även att se över andra samarbeten och kostnadssynergier mellan bolagen. Efter vårt tillträde har vi kunnat verifiera flera av våra förväntningar gällande produkter, teknologi och företagskultur. Ledningen i Red Lion har tagit emot oss som ny ägare på ett väldigt positivt och konstruktivt sätt. Vi räknar med att integrationen kommer pågå under 2024 och del av 2025.



Red Lion har under de senaste fem åren uppvisat en organisk tillväxt om 4% med en genomsnittlig justerad rörelsemarginal om 20%. HMS ser goda möjligheter att förbättra den organiska tillväxten genom att utnyttja de gemensamma försäljningskanalerna på ett effektivt sätt.



Orderingångstakten för Red Lion under det första kvartalet har visat på tillväxt mot föregående års andra halvår och vi kan också se en gradvis förbättring under kvartalet. Detta ligger i linje med våra förväntningar på den nordamerikanska marknadens återhämtning. Vi kommer att rapportera Red Lion separat under den period integrationen pågår. Mer information om Red Lion finner ni på sidan 4 i rapporten.

UTSIKTER

Budskapet är likt det som vi haft sedan mitten av 2023, på kort sikt präglas marknaden fortsatt av lagerjusteringar och allmän osäkerhet på grund av det makroekonomiska läget. Det är fortsatt höga lagernivåer hos många kunder men vi räknar med en gradvis förbättrad orderingång under 2024, framför allt under det andra halvåret.



Kundernas investeringsvilja i digitalisering, produktivitetsförbättringar och hållbarhet är hög och underliggande efterfrågan bedöms fortfarande vara god även om det finns en viss oro kopplad till hur industrin kommer att påverkas av svagare konsumentköpkraft, ökande energikostnader och den svåra säkerhetspolitiska situationen.



Vi arbetar vidare med fokus på långsiktig tillväxt utifrån en balanserad syn på våra kostnader. Långsiktigt bedömer vi fortsättningsvis att marknaden för Industriell ICT (Information & Communication Technology) kommer att utgöra ett intressant område, både när det gäller organisk tillväxt och förvärv.

Halmstad 2024-04-16

Staffan Dahlström

Verkställande Direktör

För mer information, kontakta:

Staffan Dahlström, VD HMS, +46 (0)35 17 29 01

Joakim Nideborn, Finanschef HMS, +46 (0)35 710 6983

Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande klockan 07:30 den 16 april 2024.

HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom industriell informations- och kommunikationsteknologi (Industrial ICT) och sysselsätter mer än 1 200 personer. Lokal försäljning och support sköts från mer än 20 säljkontor runt om i världen samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS omsatte 3 025 MSEK under 2023 och är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm i segmentet Large Cap och sektorn Telecommunications.

