Amundi et Victory Capital annoncent leur intention de nouer un partenariat stratégique

Ce partenariat comprendrait trois volets :

La fusion d’Amundi US avec Victory Capital ;

Une prise de participation stratégique d’Amundi dans Victory Capital

Des accords de distribution internationaux et réciproques d'une durée de 15 ans entre Amundi et Victory Capital ;





Paris (France) & San Antonio (Texas, Etats-Unis) 16 avril 2024, Amundi et Victory Capital annoncent avoir signé un protocole d'accord visant à fusionner les activités d’Amundi aux Etats Unis avec Victory Capital, en échange d’une prise de participation d’Amundi dans Victory Capital et d’accords de distribution internationaux réciproques de long terme. La fusion d’Amundi US et de Victory Capital permettrait de créer une plateforme d'investissement américaine plus importante au service des clients des deux sociétés. Amundi disposerait ainsi d’un plus grand nombre d’expertises de gestion libellées en dollars à offrir à ses clients tandis que Victory Capital étendrait ses capacités à distribuer ses produits en dehors des Etats-Unis.

Cette transaction profiterait d’abord aux clients des deux sociétés qui auraient alors accès à une gamme de stratégies d’investissement gérées de façon active plus étendue qu’actuellement, que ce soit en gestion actions, en gestion taux ou en multi-actifs, et ce, quelle que soit la forme juridique des véhicules d'investissement (mandats, fonds communs de placement, OPCVM, ETF et autres fonds d'investissement collectifs).

Victory Capital est une société de gestion d'actifs diversifiée, basée aux États-Unis, qui a connu une croissance rapide et qui gère désormais 175 milliards de dollars d’encours. Sa plateforme se distingue dans le marché en préservant l'autonomie et l’indépendance de ses diverses équipes d'investissement, tout en leur permettant de s’appuyer sur un modèle opérationnel et de distribution centralisé et intégré. Cette approche lui a déjà permis de réaliser avec succès plusieurs acquisitions.

Amundi US gère actuellement 104 milliards de dollars d’encours pour le compte d’investisseurs particuliers ou institutionnels du monde entier avec une large gamme de classe d’actifs telles que les actions américaines ou internationales, les obligations ou le multi-actifs. Grâce à la capacité de distribution internationale du groupe Amundi, Amundi US gère une part importante d'actifs pour le compte de clients non américains et de clients institutionnels.

Avec cette opération, Amundi US deviendrait la franchise d'investissement la plus importante de Victory Capital : elle permettrait de faire croître significativement ses encours sous gestion, élargirait sa base de clientèle internationale et diversifierait davantage ses expertises de gestion avec de nouvelles expertises reconnues et performantes sur le long terme.

Dans le cadre de la transaction envisagée :

Amundi US serait fusionnée avec Victory Capital en échange d'une prise de participation de 26,1 % d'Amundi dans Victory Capital, sans paiement en numéraire. Amundi deviendrait ainsi un actionnaire stratégique de Victory Capital et obtiendrait deux sièges au conseil d'administration de Victory Capital à la clôture de la transaction.

Les deux parties signeraient parallèlement des accords de distribution internationaux réciproques d'une durée de 15 ans.

Dans le cadre de ces accords de distribution:

Amundi distribuerait les solutions d'investissement de Victory Capital auprès de sa base de clientèle non américaine. Cela permettrait à Victory Capital de se développer commercialement au-delà des États-Unis tandis que les clients d’Amundi auraient accès à une gamme d’expertises américaines plus riche et performante et à un éventail de solutions élargi.

Victory Capital deviendrait, de son côté, le distributeur des solutions d’épargne et d’investissement d'Amundi gérées en Europe et en Asie. Amundi bénéficierait ainsi d’une plateforme de distribution plus étendue aux États-Unis tandis qu’elle mettrait à la disposition des clients de Victory Capital sa vaste panoplie d’expertises non américaines.

L'opération proposée permettrait donc aux deux parties de poursuivre leurs objectifs stratégiques respectifs:

Elle permettrait à Amundi de renforcer son accès au marché américain grâce à une plateforme de gestion et de distribution américaine plus importante, et de proposer à ses clients une gamme plus large et encore plus différenciée de solutions d'investissement américaines ;

Elle permettrait à Victory Capital de changer considérablement la dimension de sa plateforme en y ajoutant sa plus grande franchise de gestion et en y élargissant et diversifiant sa base de clientèle aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Cela donnerait en effet à Victory Capital une occasion unique de vendre les stratégies américaines combinées de Victory Capital et d'Amundi à des clients non américains par l'intermédiaire de l'ensemble du réseau de distribution mondial d'Amundi et de ses joint-ventures. Les clients de Victory Capital bénéficieraient d’expertises de gestion accrues aux États-Unis et ailleurs, ainsi que de solutions d’investissement dans des classes d'actifs complémentaires.

Telle qu'elle est envisagée, la transaction devrait être relutive pour les actionnaires d’Amundi et de Victory Capital avec une augmentation du bénéfice net ajusté et du bénéfice par action des deux sociétés.

Les deux parties travaillent pour pouvoir conclure un accord définitif, qui devrait être annoncé d'ici la fin du deuxième trimestre.

Valérie Baudson, Directrice Générale d'Amundi, a commenté : "La transaction envisagée avec Victory Capital est une opportunité unique de renforcer notre présence aux États-Unis, tout en devenant un actionnaire stratégique d'une société de gestion d'actifs américaine réputée, avec un excellent historique de croissance. Si elle se concrétise, cette opération enrichira nos expertises de gestion américaines avec de nouvelles stratégies très performantes pour le bénéfice de nos clients du monde entier. Amundi, profitera en outre d'une force de distribution accrue sur le marché américain. Ce rapprochement constituera un important catalyseur de croissance pour Amundi. Il s'agit d'un projet décisif pour nos clients et nos collaborateurs ; cette opération sera également créatrice de valeur pour nos actionnaires, avec des perspectives très positives en termes de croissance des revenus et de synergies".

David Brown, Directeur Général de Victory Capital, a ajouté : "Cette transaction sera bénéfique pour les clients, les collaborateurs et les actionnaires de nos deux entreprises. D'un point de vue stratégique, l'intégration des activités d'Amundi US nous permettra d'accroître la taille et l’envergure de notre plateforme, d'y ajouter de nouvelles capacités de gestion et de renforcer notre distribution aux États-Unis grâce à l'apport de nouveaux talents et de nouvelles relations commerciales. En parallèle, l'accord de distribution offrira à nos solutions d’investissement de belles perspectives de développement grâce aux canaux de distribution étendus et efficaces d'Amundi dans le monde entier. Sur le plan financier, la transaction créera de la valeur pour les actionnaires, augmentera les bénéfices et accroîtra notre flexibilité financière. En outre, le fait qu'Amundi devienne un actionnaire stratégique de notre société assurera notre alignement en termes de distribution et permettra d’établir les bases d'une relation durable et mutuellement bénéfique à long terme".

Le protocole d'accord n'est pas contraignant pour les parties. Comme dans toute négociation, il n'y a aucune certitude que ces négociations aboutissent à un accord définitif. La réalisation finale d'une transaction reste soumise à certaines conditions, et notamment à l'obtention d'autorisations réglementaires.

FORWARD-LOOKING STATEMENTS

Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives, au sens de la réglementation applicable aux valeurs mobilières aux Etats-Unis et en dehors des Etats-Unis. Ces déclarations prospectives peuvent contenir, notamment, à titre indicatif, toute déclaration précédée, suivie ou comprenant des termes tels que « avoir pour objectif de », « croire », « s'attendre à », « viser », « avoir l'intention de », « pourrait », « anticipe », « prévoit », « budgète », « continue », « estime », « futur », « objectif », « perspectives », « plan », « potentiel », « prédit », « projette », « sera », « peut avoir », « probablement », « devrait », ou « pourrait » ou tout autre terme ou expression ayant un sens similaire ou exprimant une tournure négative de ces termes ou expressions. Ces déclarations prospectives peuvent contenir notamment, à titre indicatif, des déclarations concernant l’opération envisagée ou des perspectives concernant les activités futures ou la performance financière de Victory Capital ou d'Amundi.

De par leur nature, de telles déclarations prospectives comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs importants que Victory Capital et Amundi sont incapables de prévoir ou de contrôler. De tels facteurs pourraient occasionner une différence substantielle entre les résultats, performances et projets effectivement réalisés par Victory Capital et Amundi et les résultats, performances et projets exprimés ou suggérés par de telles déclarations prospectives.

Bien qu'il ne soit pas possible d'identifier tous ces risques et facteurs, ces derniers comprennent notamment les suivants : le fait que le Protocole d'Accord (Memorandum of Understanding) n'est pas contraignant et qu'il n'y a aucune certitude que les négociations aboutiront à des accords définitifs dans les délais prévus, voire qu'elles n'aboutiront pas, ou que les termes du Protocole d’Accord actuellement envisagés ne seront pas modifiées ; les risques que les conditions de réalisation ne soient pas remplies et que la transaction ne soit pas réalisée dans les délais prévus, voire qu'elle ne soit pas réalisée du tout ; les risques liés aux avantages attendus ou à l'impact sur les activités respectives de Victory Capital et d'Amundi de la transaction proposée, y compris la capacité à réaliser les synergies attendues ; et d'autres risques et facteurs liés aux activités respectives de Victory Capital et d'Amundi contenus dans leurs documents publics respectifs.

A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux1, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 2 000 milliards d’euros d’encours2.

Ses six plateformes de gestion internationales3, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 500 professionnels dans 35 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

À propos de Victory Capital

Victory Capital est une société de gestion d'actifs diversifiée dont les actifs sous gestion s’élèvent à 170,3 milliards de dollars et les actifs totaux des clients à 175,5 milliards de dollars, au 31 mars 2024. La stratégie commerciale de la société permet de combiner les qualités d'investissement d'une boutique avec les avantages d'une plateforme d'exploitation et de distribution centralisée et entièrement intégrée.

Victory Capital propose des stratégies d'investissement spécialisées à des institutions, aux intermédiaires, aux plateformes de retraite et aux investisseurs individuels. Avec 11 franchises d'investissement autonomes et une plateforme de solutions, Victory Capital offre un large éventail de produits et de services d'investissement, notamment des fonds communs de placement, des ETFs, des comptes gérés, des investissements alternatifs, des fonds de placement collectif, des fonds privés, et des services de courtage.

Victory Capital a son siège à San Antonio, au Texas, et z des bureaux et des professionnels de l'investissement aux États-Unis et dans le monde entier. Pour en savoir plus, visitez le site www.vcm.com ou suivez Victory Capital sur Facebook, Twitter, ou LinkedIn.

1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2023 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2022

2 Données Amundi au 31/12/2023

3 Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo

