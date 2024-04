Sidetrade : Très forte croissance des prises de commandes (+117% d'ACV), du CA (+20%) et des abonnements SaaS (+20%)

Très forte croissance des prises de commandes



Valeur annuelle de nouveaux contrats signés (ACV) à 3,98 M€ : +117%

Dont nouveaux abonnements SaaS (ARR) à 1,85 M€ : +108%

Dont prestations de service à 2,13 M€ : +127%

Envolée des Etats-Unis avec 60% du total des prises de commandes

Forte croissance du CA à +20% +20% pour les abonnements SaaS

Très forte croissance des revenus aux Etats-Unis : +40%

Croissance à deux chiffres des ventes confirmée pour 2024

Sidetrade , plateforme d’intelligence artificielle (IA) dédiée à la sécurisation et à la génération du cashflow des entreprises, annonce aujourd’hui un doublement de ses prises de commandes et une croissance de 20% de son chiffre d’affaires du premier trimestre 2024 dont 20% pour les abonnements SaaS.

En commentant cette publication, Olivier Novasque, président-directeur général de Sidetrade, a déclaré :

« Après une année 2023 solide, nous démarrons 2024 avec une croissance à trois chiffres de nos prises de commandes tant au niveau de nos nouveaux abonnements (+108%) que sur le plan des prestations de services (+127%). Les succès commerciaux du trimestre, notamment ceux remportés aux Etats-Unis auprès de géants mondiaux dans leur domaine, viennent confirmer tout le bien-fondé de notre stratégie qui vise à faire la course en tête en matière d’intelligence artificielle en se dotant des meilleurs talents pour convaincre les décideurs des multinationales que nous ciblons en priorité.

Concernant les revenus, Sidetrade réalise un premier trimestre dans la continuité de l’exercice 2023, enregistrant une croissance de 20% tant pour le chiffre d’affaires que pour les revenus issus des abonnements. Cette dynamique de croissance à deux chiffres est à la fois portée par les Etats-Unis (+40%) et par une augmentation de nos revenus d’abonnement auprès des entreprises réalisant plus de 1 milliard de dollars de revenus (+24%). Au-delà des trimestres réalisés en 2023, nous savons que le premier trimestre en termes de prises de commandes est celui qui a le plus d’impact sur les revenus de l’année en cours. Par conséquent, nous sommes plus que jamais confiants quant à l’atteinte d’une croissance à deux chiffres de nos revenus en 2024.»

Très forte croissance des prises de commandes : +117% en ACV

Sidetrade



(en millions d’euros) T1 2024 T1 2023 Variation Prises de commandes SaaS (New ARR) 1,85 0,89 +108% Prises de commandes en Services 2,13 0,94 +127% Valeur Annuelle des nouveaux Contrats (ACV) 3,98 1,83 +117%

Les informations 2024 sont des données consolidées non auditées.



Au cours du premier trimestre 2024, Sidetrade a réalisé une performance remarquable, doublant largement ses prises de commandes. La valeur annuelle des nouveaux contrats signés (ACV) a augmenté de 117%, atteignant 3,98 M€ sur la période contre 1,83 M€ au T1 2023. Les prises de commandes de ce trimestre sont proches du record historique de la société, établi au deuxième trimestre 2023, avec 4,1 M€ d’ACV.

Pour le troisième trimestre consécutif, les Etats-Unis consolident leur rôle de moteur de croissance, contribuant à 60% du total des nouvelles commandes. Au premier trimestre 2024, il convient de mettre en lumière la signature de deux contrats majeurs dans cette région transatlantique. Le premier a été conclu avec un leader mondial dans les domaine de l’hygiène, de la sécurité alimentaire et de la santé publique (affichant 15 Mds$ de revenus et coté au New York Stock Exchange). Ce nouveau client déploiera à grande échelle la solution de facture électronique de Sidetrade, intégrant ainsi ses factures directement dans les systèmes d’information de ses principaux clients américains. La capacité de la solution Sidetrade à traiter des flux complexes de factures, au sein de portails numériques utilisés par les donneurs d’ordre, a été déterminante dans cette décision. Ce contrat constitue la transaction la plus significative pour la solution d’e-invoicing de Sidetrade, résultant de l’acquisition d’Amalto (cf. communiqué de presse du 12 avril 2021). Le second important contrat a été signé avec le plus grand loueur de matériel professionnel au monde (affichant 14 Mds$ de revenus, coté au New York Stock Exchange). Après avoir été le client principal d’une technologie concurrente, ce géant a opté pour Sidetrade, motivé par son avancée technologique en intelligence artificielle et l’excellence de ses équipes.

Les prises de commandes pour les nouveaux abonnements SaaS (New ARR) s’élèvent à 1,85 M€, en croissance de 108% par rapport au T1 2023. Sur le premier trimestre 2024, la valeur totale des nouveaux contrats d’abonnement signés sur leur durée d’engagement (Total Contract Value - TCV) s’élève à 6,49 M€ contre 2,78 M€ au T1 2023, soit une progression de 134%. Parallèlement, les prises de commandes pour les prestations de services, lesquelles sont généralement facturées dans les douze mois suivant leur signature, s’élèvent à 2,13 M€, enregistrant une croissance de 127% par rapport au T1 2023 (0,94 M€). Cette forte hausse est principalement attribuable à la multiplication de grands projets mondiaux signés, à l’instar des deux nouveaux clients américains cités précédemment.

Au final, la performance du premier trimestre 2024 s’inscrit dans la tendance haussière des prises de commandes observée sur l’exercice 2023 et confirme une fois encore la pertinence des choix stratégiques engagés par la société à savoir : 1/ une stratégie commerciale initiée depuis vingt quatre mois, axée sur les sociétés réalisant plus d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires, 2/ une reconnaissance croissante de l’avance de Sidetrade en matière d’intelligence artificielle sur le marché des entreprises multinationales (notamment aux Etats-Unis) 3/ la disponibilité d’une suite technologique complète couvrant l’ensemble du cycle Order-to-Cash, résultant d’une politique d’innovation constante et soutenue.

Forte croissance du CA à +20% dont +20% pour les abonnements SaaS

Sidetrade



(en millions d’euros) Q1 2024 Q1 2023 Variation Abonnements SaaS ‘Order-to-Cash’ 9,6 8,0 +20% Chiffre d’affaires 11,8 9,8 +20%

Les informations 2024 sont des données consolidées non auditées. Données publiées



Le revenu issu des abonnements SaaS ‘Order to Cash’ a connu une forte croissance au cours du premier trimestre 2024, enregistrant une hausse de 20%.

Le chiffre d'affaires global de Sidetrade pour le premier trimestre 2024 a atteint 11,8 M€, marquant également une progression de 20%.

Cette croissance à deux chiffres de l’ensemble des activités de Sidetrade s’explique par :

Une très forte croissance des revenus aux Etats-Unis : +40%

Trimestre après trimestre, les États-Unis s’imposent comme un moteur de croissance pour Sidetrade, enregistrant une augmentation des revenus de 40%, soit 3,6 M€ pour le premier trimestre 2024. L’expansion réussie sur le marché américain a permis, pour la première fois, que l'international représente 60% du chiffre d'affaires total de l'entreprise, avec 31% provenant de l'Amérique du Nord. Les États-Unis continueront de jouer un rôle essentiel dans la croissance future de Sidetrade.

L’attractivité toujours croissante auprès des entreprises multinationales

L'analyse de la clientèle de Sidetrade dans le segment 'Order to Cash' révèle une croissance de 24% des abonnements provenant d'entreprises multinationales disposant de contrats d’abonnement annuel (ARR) supérieurs à 250 000 €. Ces abonnements représentent désormais 45% de l'ensemble des abonnements de Sidetrade et devrait continuer à être un moteur de croissance significatif dans les trimestres à venir.

L’intégration des activités de CreditPoint Software

L'intégration des activités de CreditPoint Software, effective depuis le 1er juillet 2023, a contribué de manière positive à la performance de Sidetrade. En effet, les activités de CreditPoint Software ont généré un chiffre d'affaires de 0,45 M€ au cours du premier trimestre 2024, représentant ainsi un impact de 4% sur la croissance trimestrielle.

Il est rappelé que tous les contrats pluriannuels de Sidetrade sont systématiquement indexés sur l'inflation (le Syntec pour l’Europe du Sud, le UK CPI pour l’Europe du Nord, et le US CPI pour les États-Unis). Cette mesure assure la répercussion annuelle de l’évolution des prix sur le montant total des abonnements SaaS, sans attendre l’échéance de renouvellement des contrats.

Croissance à deux chiffres des ventes confirmée pour 2024

Sidetrade aborde l’exercice 2024 avec confiance, une vision claire pour son avenir et des moyens à la hauteur de ses ambitions.





