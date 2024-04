Syensqo publiceert eerste geïntegreerde jaarverslag 2023

Brussel, 16 april 2024 - 08u30 CEST

Syensqo heeft vandaag zijn eerste geïntegreerde jaarverslag 2023 gepubliceerd. Dat biedt de stakeholders een volledig en geïntegreerd beeld van de economische, ecologische en maatschappelijke prestaties van de groep in het afgelopen jaar.

Het verslag biedt een overzicht van de financiële en de niet-financiële prestaties van Syensqo, inclusief de milieu- en maatschappelijke resultaten alsook bestuur, het verloningsbeleid en risicobeheer. Het geïntegreerde jaarverslag 2023 is meer dan een eenvoudig verslag. Het belicht zowel Syensqo's sterke verankering als zijn gedurfde en ambitieuze toekomstplannen.

"2023 was een historisch jaar voor Syensqo en ik ben erg trots op onze prestaties", zegt Dr. Ilham Kadri, CEO van Syensqo. "Met de overweldigende steun van 99,53% van de Solvay-aandeelhouders hebben we onze splitsing in december met succes afgerond, terwijl we onze EBITDA-doelstelling voor het hele jaar hebben gehaald en onze balans verder is verstevigd. We deden dit ondanks een veranderlijk macro-economisch bedrijfsklimaat. In lijn met onze doelstellingen op middellange termijn hebben we eveneens onze sterke kasstroom gebruikt om onze kapitaalinvesteringen in belangrijk strategische technologieën en platformen te versnellen."

"Als toonaangevend bedrijf in innovatie biedt onze zelfstandigheid nieuwe mogelijkheden om de winstgevende groei te versnellen, onze klanten beter te helpen en onze waarde te ontsluiten."

Het volledige jaarverslag 2023 is gepubliceerd in de financiële sectie op de website van Syensqo. Een European Single Electronic Format (ESEF) zoals vereist door EU-verordening 2019/815 is ook beschikbaar voor download.

Over Syensqo

Syensqo is een wetenschapsbedrijf dat baanbrekende oplossingen ontwikkelt die de manier waarop we leven, werken, reizen en ons vermaken verbeteren. Geïnspireerd door de wetenschappelijke raden die Ernest Solvay in 1911 organiseerde, brengen we het briljante talent samen dat de grenzen van wetenschap en innovatie verlegt ten voordele van onze klanten, met een wereldwijd team van meer dan 13.000.

Onze oplossingen dragen bij aan veiligere, schonere en duurzamere producten in huizen, voeding en consumptiegoederen, vliegtuigen, auto's, batterijen, slimme apparaten en toepassingen in de gezondheidszorg. Onze innovatiekracht stelt ons in staat om de ambitie van een circulaire economie waar te maken en baanbrekende technologieën te ontwikkelen die de mensheid vooruit helpen.

Media relations







media.relations@syensqo.com









Perrine Marchal

+32 478 32 62 72







Laetitia Schreiber

+32 487 74 38 07 Investor Relations







investor.relations@syensqo.com









Sherief Bakr

+44 7920 575 989







Bisser Alexandrov

+33 6 07 63 52 80







Imtiyaz Lokhandwala

+1 609 860 3959

Bijlages