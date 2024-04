DNA Oyj: Muutos johtoryhmässä

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.4.2024 KLO 10.00



DNA Oyj:n tekninen johtaja (CTO) ja johtoryhmän jäsen, insinööri (AMK), eMBA Ville Virtanen, jättää tehtävänsä ja paikkansa DNA:n johtoryhmässä 30.4.2024. Hän siirtyy DNA:n omistajayhtiön, norjalaisen tietoliikennekonserni Telenorin, palvelukseen. Uudessa tehtävässään hän toimii Telenorin pohjoismaisessa katto-organisaatiossa Telenor Nordicsissa SVP Nordic Technology Transformation -tehtävässä.



Uuden teknisen johtajan haku DNA:lla käynnistetään välittömästi.



Virtasella on takanaan yli 20 vuoden ura DNA:lla. Ennen siirtymistään tekniseksi johtajaksi syksyllä 2021 hän toimi runko- ja IP-verkot -osaston johtajana.



”Kuluneiden vuosien aikana Villen laaja-alainen osaaminen eri verkkoteknologioista on ollut avainasemassa, kun DNA on kehittänyt teknistä kyvykkyyttään ja siirtynyt esimerkiksi mobiiliverkoissaan nopean 5G:n aikakaudelle. Villen toiminnan keskiössä on aina ollut kysymys siitä, millaiset tekniset ratkaisut mahdollistavat parhaan asiakaskokemuksen. On hienoa, että Villen suomalaisesta ammattitaidosta päästään hyötymään nyt laajemmin Pohjoismaissa”, toteaa DNA:n toimitusjohtaja Jussi Tolvanen.



”Olen äärimmäisen kiitollinen näistä vuosista DNA:n teknisenä johtajana ja vuosikymmenistä DNA:n palveluksessa. Jatkuva, nopea kehittyminen on ollut molemminpuolista. Yrityksen mutkaton toimintatapa on näkynyt siinä, miten nopeasti tehdyn työn jäljet ovat näkyneet käytännössä. Kiitän lämpimästi koko tekniikan organisaatiota yhteisistä vuosista tähän asti. Yhteistyömme jatkuu varmasti myös tulevaisuudessa”, toteaa Virtanen.

Lisätietoja:

DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

