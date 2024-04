STMicroelectronics publie l’édition 2024 de son rapport Développement Durable

ST est en bonne voie pour atteindre la neutralité carbone pour les scopes 1 et 2, ainsi qu’une partie du scope 3, d’ici 2027 y compris l'approvisionnement mondial en électricité provenant d’énergie renouvelable atteignant 71 % en 2023 au lieu de 62 % en 2022.

87 % des employés recommanderaient ST comme une entreprise où il fait bon travailler.

ST a investi 12,2 % de son chiffre d’affaires net (soit 2,1 milliards de dollars US) en R&D en 2023 afin de soutenir l’innovation.





Genève (Suisse), le 16 avril 2024 — STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce ce jour la publication de son rapport annuel sur le développement durable qui présente une vue d’ensemble de ses performances en 2023 dans les domaines environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) prioritaires qui soutiennent la création de valeur à long terme pour toutes ses parties prenantes et la croissance durable de ses activités.

« Le développement durable est au cœur de notre proposition de valeur, et bénéfique pour notre entreprise, nos clients et la société au sens large. Nous sommes fiers des progrès que nous avons accomplis en matière d’innovation, de résilience et d’engagement des employés, ainsi que de nos avancées vers notre objectif ambitieux de devenir neutre en carbone sur les scopes 1 et 2 et une partie du scope 3, d’ici 2027 », a déclaré Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et Directeur Général de STMicroelectronics. « Ensemble, avec nos partenaires et employés, nous accélérons la transformation durable dans le secteur technologique et au-delà. »

Principales réalisations et avancées accomplies par ST dans le domaine des critères ESG en 2023 :

Une réduction de 45 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour les scopes 1 et 2 depuis 2018 en valeurs absolues (contre une réduction de 40 % en 2022) ;

Une augmentation de l’approvisionnement en électricité provenant de sources renouvelables qui est passé à 71 % (au lieu de 62 % en 2022) et la signature d’un important contrat d’achat d’électricité (PPA) en Italie pour produire 250 GWh d’énergie renouvelable par an (soit 3,75 TWh sur 15 ans) à partir de 2024 ;

La réutilisation, la valorisation ou le recyclage de 96 % des déchets de l’entreprise (soit 1% de plus qu’en 2022) ;

Les notes « A- » attribuées par le CDP pour la « sécurité de l’eau » et le « changement climatique » ;

ST a investi 12,2 % de son chiffre d’affaires net (soit 2,1 milliards de dollars) en R&D en 2023 afin de soutenir l’innovation ;

ST est impliqué dans 195 partenariats de R&D actifs à travers le monde ;

ST a participé à plus de 610 événements et initiatives STIM (Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques), ce qui représente une augmentation de 35 % par rapport à 2022. Plus de 100 000 étudiants et enseignants y ont pris part à travers le monde ;

87 % des employés recommanderaient ST comme une entreprise où il fait bon travailler, soit 4 % de plus qu’en 2021 (année de notre dernière enquête complète) ;

En 2023, la Société a accéléré la création d’un groupe de ressources pour employés (ERG - Employee Resource Groups) sur la base du volontariat et mené par les employés, pour promouvoir l’inclusion sur le lieu de travail. WISE (Women Inspiring Supporting and Empowering), premier ERG dédié aux femmes, s’est rapidement développé, avec plus de 1 400 membres à travers 60 sites.





En 2023, ST a maintenu une forte présence dans les principaux indices de développement durable tels que les indices Dow Jones Sustainability (DJSI), FTSE4Good, EuroNext VIGEO Europe 120, CAC 40 ESG, MIB ESG, ISS ESG Corporate Ratings, Bloomberg Gender Equality Index (GEI). La Société a par ailleurs reçu la note « AAA » dans l’évaluation ESG de MSCI.

Le 27e rapport annuel présente les faits marquants et détaille les performances de ST en matière de développement durable en 2023, ainsi que ses ambitions et objectifs à plus long terme conformément aux dix Principes du Pacte mondial et aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, ainsi qu’aux critères de l’initiative SBTi (Science Based Targets). Il est conforme aux standards de la Global Reporting Initiative (GRI), aux normes de comptabilité durable du SASB (Sustainable Accounting Standards Boards) et aux directives du Groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives au climat (TCFD – Task Force on Climate-Related Financial Disclosures). Ce rapport a été vérifié par une tierce partie.

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes plus de 50 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaine d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant intégré de composants, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, ainsi que le déploiement à grande échelle d’objets autonomes connectés au cloud. Nous sommes engagés pour atteindre notre objectif de devenir neutre en carbone sur les scopes 1 et 2, et une partie du scope 3, d’ici 2027. Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.

