L’AU Canada renouvelle son partenariat en tant que commanditaire présentateur des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies

Le partenariat continu entre l’AU Canada et Skills/Compétences Canada souligne l’importance des syndicats dans les industries des métiers spécialisés et des technologies

OTTAWA, 16 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Skills/Compétences Canada (SCC), une organisation sans but lucratif qui fait activement la promotion des carrières des métiers spécialisés et des technologies auprès des jeunes et de leurs communautés au pays, est fière d’annoncer que l’Association unie (AU Canada), un syndicat international des métiers de la tuyauterie dont les membres constituent les principaux professionnels de cette industrie, prolonge son soutien, en tant que commanditaire présentateur des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies (OCMT) 2024, à Québec. Le généreux soutien de l’AU Canada permettra à SCC de créer des possibilités de carrière dans les métiers spécialisés et les technologies pour des élèves et des jeunes du pays dans le cadre de cet événement important.



« L’AU Canada contribue avec fierté à l’avenir des métiers spécialisés au Canada. Nous sommes fiers de continuer notre partenariat en tant que commanditaire présentateur des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2024, qui se tiendront à Québec. Nos membres, nos sections locales et le personnel de notre bureau canadien sont enthousiastes à l’idée de prolonger notre participation à des postes clés, tels que président technique, juge, concurrent apprenti, hôte d’activités Essaie un métier et une technologie, conférencier et exposant. Nous tenons à remercier tout particulièrement la section locale 144 de l’AU qui nous accueille et dont les professionnels seront présents à notre kiosque. En participant à cet événement, nous sommes en mesure d’établir des liens avec la prochaine génération de travailleurs qualifiés. Dans le cadre de cet événement, nous avons l’intention d’échanger avec des élèves, des concurrents et des concurrentes, des enseignants, des membres d’organisations de l’industrie et des représentants de gouvernements », a déclaré Mike Gordon, directeur, Formation canadienne, AU Canada.



Les 30 et 31 mai 2024, des groupes professionnels, des partenaires d’industrie, des représentants de gouvernements, des enseignants et des jeunes se rencontreront au Centre de foires d’ExpoCité, à Québec, où plus de 500 élèves et apprentis concourront dans plus de 40 domaines de compétition en métiers spécialisés et en technologies. SCC est ravie de travailler en collaboration avec l’AU Canada dans le cadre des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2024. L’AU Canada tiendra des activités Essaie un métier et une technologie, qui sont destinées à faire découvrir l’industrie de la tuyauterie aux élèves et aux visiteurs. Ces derniers pourront s’essayer à des techniques de la tuyauterie, telles que le soudage, et perfectionner leur technique sur une machine à souder virtuelle.



« SCC est ravie de prolonger son partenariat avec une organisation syndicale aussi influente pour les prochaines Olympiades canadiennes des métiers et des technologies. Nous montrerons ensemble à la future génération de monteurs et monteuses de gicleurs, de métallurgistes, de soudeurs et soudeuses, de plombiers et plombières, de monteurs et monteuses de conduites de vapeur, de tuyauteurs et tuyauteuses et de techniciens et techniciennes en réfrigération et en climatisation les carrières gratifiantes qui s’offrent à eux », a déclaré Shaun Thorson, Chef de la direction, Skills/Compétences Canada.

Selon un rapport publié par le FCA en 2021, au cours des cinq prochaines années, près de 311 300 apprentis devraient s’inscrire dans un métier du Programme du Sceau rouge au Canada.

À propos de l’A.U. Canada

L’Association unie des compagnons et apprentis de l’industrie de la plomberie et de la tuyauterie des États-Unis et du Canada ⎼ communément appelée l’A.U. Canada ⎼ est une organisation syndicale dont les membres travaillent à la fabrication, à l’installation et à l’entretien de systèmes de tuyauterie en Amérique du Nord. Fondée en 1889, l’A.U. Canada demeure l’un des syndicats des métiers du bâtiment les plus respectés et les plus influents en Amérique du Nord. Ses 375 000 membres très qualifiés sont affiliés à plus de 300 syndicats locaux individuels. Au Canada, l’A.U. sert 61 000 membres, dont plus de 12 000 apprentis, par l’intermédiaire de 36 bureaux syndicaux locaux et de centres de formation répartis dans l’ensemble du pays. L’Association unie représente dix grands corps de métier : tuyauteurs/tuyauteuses et monteurs/monteuses de conduites de vapeur, monteurs/monteuses de gicleurs; plombiers/plombières, métallurgistes, techniciens/techniciennes en instrumentation, soudeurs/soudeuses, mécaniciens/mécaniciennes en réfrigération et climatisation, techniciens/techniciennes du gaz, techniciens/techniciennes d’huile, et travailleurs/travailleuses spécialisés et certifiés dans tous les domaines de l’industrie de la tuyauterie. Visitez UACanada.ca pour en apprendre davantage; vous pouvez également nous suivre sur Facebook.



À propos de Skills/Compétences Canada

Fondée en 1989, Skills/Compétences Canada est une organisation nationale sans but lucratif comptant un organisation membre dans chaque province et territoire, qui travaille avec des employeurs, des enseignants, des groupes syndicaux et des gouvernements à la promotion des carrières dans les métiers spécialisés et les technologies auprès des jeunes Canadiens et Canadiennes. Grâce à sa position unique parmi des partenaires des secteurs privé et public, l’organisation aide le Canada à répondre à ses futurs besoins en main-d’œuvre qualifiée, tout en faisant découvrir des carrières enrichissantes aux jeunes. Elle offre aussi des possibilités d’apprentissage expérientiel dans le cadre d’évènements régionaux, provinciaux, territoriaux, nationaux et internationaux, notamment des compétitions des métiers spécialisés et des technologies qui réunissent des centaines de milliers de jeunes Canadiens et Canadiennes, ainsi que des programmes de sensibilisation aux métiers spécialisés. Skills/Compétences Canada, dont le siège social se trouve à Ottawa (Ontario), est l’organisation canadienne membre de WorldSkills. Suivez SCC sur Twitter, Facebook, YouTube, Flickr, LinkedIn et Instagram.

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS :

Michèle Rogerson, micheler@skillscanada.com, 613-266-4771.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b4cb9be4-6130-4a5e-a7f5-c4b8802c9545