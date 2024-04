Royalton Chic Resorts Presenta Un Paquete Todo Incluido Con Jet Privado Para Viajeros Enérgicos En Grupo

ST. MICHAEL, Barbados, April 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts, la cadena de resorts de más rápido crecimiento en el Caribe, invita a grupos de viajeros enérgicos a tener el tiempo de sus vidas en una escapada tropical con el nuevo paquete Royalton Jet-Inclusive. Presentando el vibrante concepto 'Party Your Way', esta aventura, exclusiva para adultos, está disponible en los Royalton CHIC Resorts en Cancún, Punta Cana, y lo mejor de todo, también estará disponible en el emocionante Royalton CHIC Antigua, el resort más nuevo en el portafolio, prometiendo una experiencia tan vibrante como inolvidable. El paquete incluye una exclusiva escapada en jet privado con amenidades de lujo, una estadía de primer nivel en la categoría de habitaciones Diamond Club™ y una experiencia fuera de este mundo diseñada con servicios complementarios para asegurar que todos disfruten a su manera.



Brillando con lujo tan efervescente como un cóctel Martini francés en el Taboo Lounge de cada resort, Royalton Jet-Inclusive promete una experiencia única y adaptada para todos los grupos, ya sea una despedida de soltero o soltera, celebraciones de cumpleaños, retiros de parejas en grupo o simplemente celebrando la alegría de la camaradería.

Este viaje inicia con una oportunidad única para elevar su estatus con un servicio de jet privado en un Falcon 900EX Easy saliendo del Aeropuerto de Teterboro en Nueva Jersey o del Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto, con espacio a bordo garantizado para la comodidad de cada viajero. El servicio de catering a bordo, que incluye mimosas ilimitadas, aumentará la anticipación de los huéspedes por la memorable estadía que les espera en las suites Diamond Club™, que incluyen las Suites Chairman con dos a cuatro dormitorios y de 3,300 a 4,500 pies cuadrados de espacio, incluyendo un balcón privado en Royalton CHIC Resorts en Antigua y Cancún, y la codiciada CHIC Mansion, un lujoso y exquisitamente privado patio tropical de 11,500 pies cuadrados con seis dormitorios y una piscina exclusiva en Punta Cana.

Al llegar a su Royalton CHIC Resort de elección, los huéspedes serán colmados con amenidades y servicios diseñados para hacer que su escapada sea tan memorable como agradable. Podrán anticipar un servicio de mayordomo personalizado, check-in temprano y check-out tardío, un menú de aromaterapia, servicio de habitaciones dedicado de selectos restaurantes del resort y servicio de cortesía nocturno con delicias preparadas por el chef pastelero del resort.

Más allá de su experiencia en la habitación, los viajeros pueden disfrutar de una variedad animada de actividades, desde entretenimiento diurno y nocturno vibrante hasta eventos temáticos enérgicos. Pueden imaginarse relajándose en una cabaña privada diaria o embarcando en exclusivas experiencias de cena privada. Tratamientos rejuvenecedores en The Royal Spa, con precios preferenciales y acceso ilimitado a hidroterapia, se añaden a su deleite. Y hay más, mucho más, incluyendo una sesión de cata de vinos y una clase de mixología coreografiada para disfrute por expertos del resort, y una excursión privada en catamarán para que los huéspedes naveguen y festejen juntos mientras el sol se oculta en el horizonte.

El nuevo e inolvidable paquete 'Party Your Way' Royalton Jet-Inclusive de Blue Diamond Resorts comienza en $7,190 USD por persona para una estadía de 3 noches desde Estados Unidos, acomodando hasta 14 huéspedes que viajan en grupo. El precio cubre todas las inclusiones del paquete: vuelo privado en un jet Falcon 900EX Easy, una estadía en un Royalton CHIC Resort en la reconocida categoría de suites Diamond Club™, transporte terrestre de ida y vuelta del aeropuerto al hotel, además de experiencias exclusivas en el resort, comodidades, excursiones de lujo en destino y más.

Para más información o para solicitar una reserva para una escapada exclusiva en grupo con Royalton Jet-Inclusive, visite el sitio web del paquete.

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 60 propiedades, que superan las 18,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido que bajo su concepto “Party Your Way” brinda una vibrante y efervescente experiencia sólo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escape de los Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones sólo para adultos serán el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

Royalton CHIC Resorts ofrece experiencias vibrantes y efervescentes con todo incluido sólo para adultos para festejar a tu manera y deleitarte con lo inesperado. Ubicado en populares destinos del Caribe como Punta Cana - República Dominicana y Cancún - México, esta nueva generación de todo incluido sólo-adultos ofrece experiencias sin precedentes en las que el lujo y la diversión se encuentran en cada lugar idílico. Elija entre relajarse y darse un capricho o salir de fiesta y divertirse, festeje a su manera.

Ideal para parejas, grupos, solteros o amigos, incluyendo las modernas habitaciones y suites All-In Luxury™, la cama premium DreamBed™, una variedad de ofertas culinarias, All-In Connectivity™ y exclusividad a través de la categoría Diamond Club™. Sus huéspedes pueden elegir entre desconectarse por completo y relajarse en el spa o disfrutar de únicos eventos y fiestas temáticas del resort en cada lugar insignia del hotel.

