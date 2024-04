DIAGNOS accélérera la demande de licence d'instrument médical à Santé Canada et à la FDA des États-Unis concernant ses 4 nouveaux modules d'analyse, et prévoit la certification ISO 27001

BROSSARD, Québec, 16 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos Inc. (« DIAGNOS » ou « la Société ») (Bourse de croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOF), un fournisseur de services de soins de santé en détection précoce de certains problèmes de santé critiques, annonce aujourd'hui qu'elle travaille à obtenir l'approbation de santé Canada et de la FDA sur 4 modules d'analyse d'IA supplémentaires pour la commercialisation au cours du T3 2024.



Ces ajouts au service de DIAGNOS fourniront à nos clients une solution flexible de traitement et d'analyse d'images assistée par IA pour la détection d’une vaste gamme de rétinopathies dans une population générale. Plus précisément, les nouveaux modules visent à aider les professionnels de la santé à identifier les images rétiniennes de tomographie par cohérence optique généralement anormales et à évaluer les images du fond d'œil en ce qui concerne les signes de DMAM (dégénérescence maculaire liée à l'âge), de DR (rétinopathie diabétique) ou de RH (rétinopathie hypertensive).

« Ces modules analytiques basés sur l'IA, qui seront bientôt sous licence, ont été développés de manière à répondre aux directives actuelles et à venir relatives aux dispositifs médicaux alimentés par l'IA émanant des régulateurs et des législateurs du monde entier. L'intelligence artificielle a déjà fait son chemin dans nos vies et est prête à jouer un rôle privilégié dans les soins et la gestion des patients, ainsi que dans les flux de travail cliniques de nombreuses spécialités médicales. Il n'y a pas de limite dans l'application de l'intelligence artificielle en médecine, elle a un immense potentiel pour aider et soutenir les professionnels de la santé dans l'amélioration des résultats cliniques et de la qualité de vie globale de leurs patients », a déclaré André Larente, président de DIAGNOS.

Ces nouveaux modules d'analyse de l'IA permettront à DIAGNOS d'augmenter plus rapidement ses revenus. La modernisation de notre licence de Santé Canada a été exigée par nos clients actuels, le gouvernement du Québec ainsi que par Essilor Luxottica afin de distribuer nos services au Canada, ainsi que pour un futur marché américain. DIAGNOS travaille également à l'obtention de son application de cybersécurité ISO 27001, une certification demandée par nos clients et prospects.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société́ canadienne cotée en bourse qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé graves en s'appuyant sur sa plateforme d'intelligence artificielle (IA) FLAIRE. FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement des applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images de CARA permettent d'obtenir des images rétiniennes plus nettes, plus claires et plus faciles à̀ analyser. CARA est un outil à faible cout utilisé pour le dépistage en temps réel d'un volume élevé de patients.

Des renseignements supplémentaires sont disponibles à www.diagnos.com et www.sedar.com.

