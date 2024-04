 Forløb af generalforsamlingen i Pharma Equity Group A/S

16. april 2024

Selskabsmeddelelse nr. 13







Pharma Equity Group A/S har i dag afholdt ordinær generalforsamling med følgende resultat:





1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år blev taget til efterretning af generalforsamlingen



2) Den reviderede årsrapport blev godkendt



3) Beslutning om decharge til direktion og bestyrelse blev vedtaget



4) Fordeling af resultatet som foreslået af bestyrelsen blev vedtaget



5) Vederlagsrapporten for 2023 til vejledende afstemning blev godkendt



6) Bestyrelsens vederlag for indeværende regnskabsår blev godkendt



Bestyrelsesformanden modtager 350.000 kr.

Næstformanden for bestyrelsen modtager 250.000 kr.

Bestyrelsesmedlemmer modtager 150.000 kr.





Medlemmer af bestyrelsens revisionsudvalg, nominerings- og vederlagsudvalg eller andre udvalg modtager i alt et vederlag på DKK 25.000 for alt udvalgsarbejde. Dette gælder dog ikke formanden eller næstformanden for bestyrelsen, som ikke modtager yderligere vederlag.

7) Valg af bestyrelse





Følgende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt: Christian Vinding Thomsen, Martin Engell-Rossen, Omar S. Qandeel, Lars Gundorph og Peter Vilmann.





Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: Christian Vinding Thomsen (formand), Martin Engell-Rossen (næstformand), Omar S. Qandeel, Lars Gundorph og Peter Vilmann.



8) BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ("BDO"), Havneholmen 29, 1561 København V, CVR nr. 20222670 blev valgt som selskabets revisor.



9) Følgende forslag fra bestyrelsen blev godkendt:



Forslag om at forhøje bemyndigelsen til at udstede nye aktier med fortegningsret (pkt. 4.1.A) Forslag om at kombinere de to separate bemyndigelser til at udstede nye aktier uden fortegningsret samt forhøje den nye bemyndigelse og forlænge bemyndigelsen med et år (pkt. 4.1.B og 4.1.C) Forslag om at forlænge bemyndigelsen til at udstede warrants med et år (pkt. 4.2) Forslag om at forhøje bemyndigelsen til at udstede konvertible gældsbreve (pkt. 4.3.A) 10) Dirigenten for generalforsamlingen med substitutionsret blev bemyndiget til at indlevere de vedtagne beslutninger til Erhvervsstyrelsen og foretage de ændringer, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve for at registrere eller godkende de vedtagne beslutninger.





