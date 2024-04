VIRBAC: sur la lancée du second semestre 2023, forte croissance du chiffre d’affaires sur le premier trimestre de +10,8% à taux de change constants

CHIFFRES CLÉS Chiffre d’affaires

1er trimestre 2024







345,7 M€ Croissance à taux de change

et périmètre constants1







+9,7% dont



animaux de compagnie +16,2%

animaux d’élevage +1,2% Croissance à taux

de change constants







+10,8%



Évolution

globale







+9,8%





1l'évolution à taux de change et périmètre constants correspond à la croissance organique des ventes hors variation des taux de changes en calculant l’indicateur de l’exercice considéré et celui de l’exercice précédent sur la base de taux de change identiques (le taux de change utilisé est celui de l’exercice précédent), et hors variation de périmètre en calculant l’indicateur de l’exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l’exercice précédent

Chiffre d’affaires consolidé trimestriel

Au premier trimestre, notre chiffre d’affaires s’établit à 345,7 millions €, en hausse de +9,8% à taux réels par rapport à la même période de 2023. Après retraitement de l’impact défavorable issu de l’évolution des parités monétaires, la croissance du chiffre d’affaires sur la période atteint +10,8%. L'intégration de la société Globion (acquisition en Inde clôturée en novembre 2023) contribue à hauteur de +1,1 point de croissance. Ainsi, hors acquisition et à taux de change constants, la croissance de notre chiffre d’affaires est de +9,7%. Portée par une dynamique plus soutenue du marché de la santé animale, cette progression remarquable bénéficie d’abord d’une contribution des volumes estimée à ~6,4 points de croissance; puis dans une moindre mesure, d’un effet prix plus modeste en raison notamment du ralentissement de l’inflation.

Toutes nos régions affichent de solides performances avec en premier lieu l’Europe dont l’activité progresse de +12,5% à taux de change constants d’abord grâce à la bonne dynamique des ventes constatée sur le segment animaux de compagnie dans les pays d’Europe Centrale et de l’Est (+34,9% à taux de change constants), avec des performances notables en Turquie, en Pologne ainsi qu’en République Tchèque. En Europe du Nord (+23,8% à taux de change constants), le Royaume-Uni et l'Irlande tirent profit de lancements de nouveaux produits pour enregistrer une forte progression des ventes sur le segment animaux d’élevage. La croissance à deux chiffres observée en Espagne contribue à l’évolution de l’activité en Europe du Sud (+8,8% à taux de change constants) tandis que la France (+7,9% à taux de change constants) continue de bénéficier d’une demande accrue de notre gamme petfood. Notre filiale aux États-Unis (+28,4% à taux de change constants) réalise la plus forte croissance du Groupe, bénéficiant à la fois de la progression sur nos gammes destinées aux animaux de compagnie, avec tout particulièrement les produits dentaires et mobilité ; mais aussi d’une base de comparaison favorable, le début de l’année 2023 ayant été marqué par un effet de déstockage de la distribution. Les pays d’Amérique latine (+1,4% à taux de change constants) réalisent une performance plus contrastée : dans la continuité de la dynamique amorcée sur le second semestre 2023, porté par la demande sur les produits antiparasitaires destinés à l’aquaculture, la forte progression du Chili (+28,5% à taux de change constants) permet de compenser le recul momentané constaté en particulier sur le segment ruminants au Brésil alors que notre activité au Mexique et dans les pays d’Amérique centrale reste stable (+0,8% à taux de change constants). Enfin, la zone Asie/Pacifique clôture ce trimestre avec une croissance de +5,5% à taux de change constants, principalement tirée par l’Inde (+18,1% à taux de change constants) ainsi que les pays d’Asie du Sud-Est (+15,6% à taux de change constants) qui compensent le retrait observé en Australie et en Nouvelle-Zélande (respectivement -7,8% et -11,5% à taux de change constants), tous deux pénalisés par une base de comparaison défavorable, la première partie de l’année 2023 ayant été marquée par un contexte agricole très favorable (climat, prix et reconstitution des cheptels) ainsi que des ventes liées à des commandes différées.

Sur le plan des espèces, le segment des animaux de compagnie est en forte progression avec une évolution de +16,2% à taux de change et périmètre constants, porté par la bonne dynamique de nos gammes dentaires, dermatologie, petfood et produits de spécialité alors que notre gamme de vaccins chiens/chats renoue avec la croissance suite à l’augmentation de nos capacités de production. Quant au segment des animaux d’élevage, il enregistre une croissance de +1,2% à taux de change et périmètre constants (+4,1% à taux de change constants), principalement grâce à l’activité Aquaculture (+44,4% à taux de change constants) et aux produits destinés aux espèces porcines et aviaires, liés à l’acquisition de la société Globion. Ces hausses permettent de compenser la légère baisse conjoncturelle constatée sur le segment des ruminants (-3,4% à taux de change constants).

Perspectives 2024

En 2024, à taux de change et périmètre constants, nous prévoyons une croissance du chiffre d’affaires estimée, à ce stade, entre 4% et 6% ainsi qu’un ratio de “résultat opérationnel courant, avant amortissement des actifs issus des acquisitions” (Ebit ajusté) sur “chiffre d'affaires” autour de 15%. En outre, la contribution sur le chiffre d’affaires 2024 résultant des récentes opérations de croissance externe (acquisitions de la société Globion en Inde clôturée en novembre 2023 puis de la société Sasaeah au Japon clôturée en avril 2024) est estimée autour de +5 points de croissance. Enfin, hors acquisitions, notre position de trésorerie devrait s’améliorer de 30 millions €, compte tenu de l’accélération de nos efforts en R&D ainsi que des investissements prévus sur la période, estimés autour de 100 millions €.

