Nexity : Mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel 2023

MISE À DISPOSITION

DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023

Paris, 16 avril 2024, 17h45 CET

Nexity a déposé ce jour le Document d’enregistrement universel au 31 décembre 2023 en français auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro D.24-0287.

Le Document d’enregistrement universel 2023, déposé en format xHTML, intègre notamment les informations suivantes :

Le rapport financier annuel 2023, comprenant les comptes sociaux et les comptes consolidés du Groupe ;

Le rapport du Conseil d’administration sur le Gouvernement d’entreprise ;

Les rapports des Commissaires aux comptes et les informations relatives à leurs honoraires ;

La déclaration de performance extra-financière (DPEF) ; et

Les informations relatives au descriptif du programme de rachat d’actions.





Ce document est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur,

Et peut également être consulté sur le site internet de la société dans la rubrique Finance (https://www.nexity.group/finance) ainsi que sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

Une version anglaise du Document d’enregistrement universel sera disponible sur le site internet ultérieurement.

NEXITY, LA VIE ENSEMBLE

Avec un chiffre d’affaires de 4,3 milliards d’euros en 2023, Nexity, premier opérateur global d’immobilier, est présent sur tout le territoire et intervient sur l’ensemble des métiers de la promotion et des services. Notre stratégie d’opérateur global d’immobilier nous permet de répondre à tous les besoins de nos clients, particuliers, entreprises, institutionnels et collectivités. Notre Raison d’être ‘la vie ensemble’ traduit notre engagement à créer pour eux, des espaces, des quartiers et des villes durables qui permettent de tisser et retisser des liens. Nexity est notamment classée, pour la cinquième année consécutive, 1er maître d’ouvrage de l’Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone (BBCA), membre de l’indice Bloomberg Gender-Equality (GEI sur l’équité femmes-hommes), Best Workplaces 2021 et certifiée Great Place to Work® septembre 2022.

Nexity est coté au SRD, au Compartiment A d’Euronext et au SBF 120.

CONTACTS

Géraldine Bop – Directrice de la communication financière / +33 (0)6 23 15 40 56

Anne-Sophie Lanaute – Directrice des relations investisseurs et de la communication financière / +33 (0)6 58 17 24 22

investorrelations@nexity.fr





