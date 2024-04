Nanterre, 16 avril 2024

VINCI Airports – Trafic au 31 mars 2024

Trafic en hausse de 12 % sur le premier trimestre par rapport à 2023

Le trafic global de VINCI Airports dépasse légèrement celui de 2019 pour le deuxième trimestre consécutif, notamment grâce à de très bons résultats au Portugal, en Serbie, en République dominicaine et au Costa Rica

Poursuite de la croissance du trafic sur les derniers marchés encore en reconstitution au Royaume-Uni, au Chili, au Japon et en France





Dans les paragraphes ci-dessous, et sauf mention particulière, les variations font référence aux niveaux de trafic du 1er trimestre 2024 en comparaison du 1er trimestre 2023.

Les aéroports du réseau VINCI Airports ont accueilli ce trimestre plus de 62 millions de passagers, soit une croissance de 12 % par rapport à 2023 (+0,6 % par rapport à 2019).

Le trafic, porté par une demande soutenue et l’ouverture de nouveaux marchés, continue à battre des records dans certaines géographies. En République dominicaine, la croissance se maintient à des niveaux élevés, grâce au dynamisme des compagnies nord-américaines, ainsi qu’à la montée en puissance d’Arajet qui opère déjà 9 avions basés à Saint-Domingue. Au Portugal le trafic a poursuivi sa progression vers des niveaux inégalés grâce à une croissance des sièges offerts - en particulier à Lisbonne, par des compagnies comme SATA, Ryanair ou Vueling - et à des taux de remplissage exceptionnels en moyenne supérieurs de 5 points aux niveaux de 2019. La fréquentation de l’aéroport de Belgrade a atteint un nouveau record ce trimestre, grâce à l’augmentation des vols proposés par Air Serbia, Wizz Air et Turkish Airlines vers l’Europe et la Turquie et l’ouverture de nouvelles routes, incluant Lisbonne et Porto.

Poursuite du retour à la normale sur les derniers marchés encore en reconstitution. À Londres Gatwick, la fréquentation est en nette augmentation par rapport à 2023 sur l’ensemble du trimestre, à la faveur de bons taux de remplissage et de plus de sièges offerts par certaines compagnies telles que British Airways, Wizz Air, Vueling. Au Chili, les très bons résultats de LATAM et JetSMART sur le premier trimestre permettent de consolider le retour aux niveaux observés en 2019. Au Japon, le trafic se stabilise à un niveau proche de celui observé avant pandémie, notamment grâce à la croissance significative de l’offre en sièges sur les faisceaux avec la Chine, avec même de très bonnes performances – supérieures aux niveaux de 2019 – sur certaines routes comme avec Shanghai, Hangzhou ou Qingdao. En France, le trafic à l’aéroport de Nantes a été particulièrement dynamique au 1er trimestre, notamment à l’international, grâce aux capacités en hausse de compagnies low-cost.

Au Mexique, le trafic se tasse légèrement après une très bonne année 2023 (effet de base défavorable) à la suite d’une baisse du nombre de vols opérés par Volaris et Aeromexico sur le réseau domestique du fait de difficultés opérationnelles, notamment l’immobilisation pour maintenance des appareils motorisés Pratt & Whitney. Viva Aerobus maintient toutefois une forte dynamique de croissance, notamment sur son hub de Monterrey, et le trafic avec l’international continue de se développer rapidement, à la faveur de nouvelles routes proposées par Viva et par les grandes compagnies nord-américaines (par exemple San Antonio au Texas, San Francisco, Victoria, Denver).

Les aéroports du Cap-Vert ont également bénéficié d’une bonne dynamique de trafic, qui s’est maintenue tout au long du trimestre au-dessus des niveaux pré-pandémie. La liaison opérée par Transavia vers Paris-Orly, ainsi que les liaisons avec le Portugal et le Royaume-Uni, y ont fortement contribué.

Annexe – Trafic passagers et mouvements commerciaux au 31 mars 2024

I- Évolution du trafic passagers de VINCI Airports1





Mars 2024 T1 2024 Variation

2024 / 2023 Variation

2024 / 2019 Variation

2024 / 2023 Variation

2024 / 2019 VINCI Airports +10,8 % +0,5 % +12,4 % +0,6 % Portugal (ANA) +8,0 % +23 % +5,8 % +22 % Royaume-Uni +12 % -10 % +14 % -12 % France +12 % -14 % +7,0 % -13 % Serbie +18 % +50 % +23 % +56 % Mexique (OMA) -4,8 % +11 % -1,3 % +15 % États-Unis2 -1,3 % -2,5 % +4,4 % +1,6 % République dominicaine (Aerodom) +8,9 % +24 % +11 % +27 % Costa Rica +36 % +51 % +29 % +53 % Chili (Nuevo Pudahuel) +12 % +0,1 % +18 % +0,8 % Brésil +2,3 % -11 % +1,9 % -11 % Japon (Kansai Airports) +22 % -9,4 % +29 % -8,8 % Cambodge (Cambodia Airports) +18 % -40 % +23 % -38 % Cap-Vert +23 % +7,2 % +19 % +6,0 %

1 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant le trafic des aéroports en période pleine.

2 Trafic excluant les données de l’aéroport d’Orlando Sanford (y compris s’agissant de l’historique), sorti du réseau VINCI Airports le 29 février 2024.

II- Évolution des mouvements commerciaux (ATM) de VINCI Airports3





Mars 2024 T1 2024 Variation

2024 / 2023 Variation

2024 / 2019 Variation

2024 / 2023 Variation

2024 / 2019 VINCI Airports +6,6 % -4,9 % +7,4 % -5,5 % Portugal (ANA) +2,7 % +12 % +1,5 % +8,6 % Royaume-Uni +8,6 % -9,9 % +8,6 % -13 % France +11 % -24 % +7,9 % -23 % Serbie +9,9 % +28 % +16 % +33 % Mexique (OMA) -7,1 % -15 % -4,3 % -13 % États-Unis4 +3,3 % +2,7 % +2,5 % +2,4 % République dominicaine (Aerodom) -7,1 % +1,9 % -2,3 % +6,8 % Costa Rica +34 % +63 % +31 % +56 % Chili (Nuevo Pudahuel) +18 % -0,2 % +20 % -2,2 % Brésil -0,4 % -11 % +1,0 % -10 % Japon (Kansai Airports) +14 % -4,0 % +16 % -3,9 % Cambodge (Cambodia Airports) +8,8 % -41 % +17 % -40 % Cap-Vert +47 % +8,1 % +28 % -0,2 %

3 Données à 100 %, hors prise en compte des % de détention, incluant les mouvements commerciaux des aéroports en période pleine.

4 Mouvements commerciaux excluant les données de l’aéroport d’Orlando Sanford (y compris s’agissant de l’historique), sorti du réseau VINCI Airports le 29 février 2024.

III- Trafic passagers par aéroport





En milliers de passagers Taux de détention VINCI Airports (%) T1 2024 Variation 2024 / 2023 Variation 2024 / 2019 Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 7 515 +5,5 % +20 % Porto (OPO) 100 3 135 +7,2 % +20 % Faro (FAO) 100 1 194 +7,5 % +18 % Madère (FNC, PXO) 100 1 070 +2,1 % +46 % Açores (FLW, HOR, SMA, PDL) 100 515 +7,2 % +26 % TOTAL 13 429 +5,8 % +22 % Royaume-Uni dont Gatwick (LGW) 50 8 333 +12 % -14 % Belfast (BFS) 100 1 324 +30 % -1,4 % TOTAL 9 657 +14 % -12 % France dont Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 31 2 236 +5,8 % -13 % Nantes Atlantique (NTE) 85 1 229 +14 % -1,7 % Rennes Bretagne (RNS) 49 116 -20 % -35 % Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 190 +4,5 % -18 % Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 144 +15 % -11 % Toulon Hyères (TLN) 100 44 -18 % -58 % Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) 100 56 +3,1 % -40 % Annecy (NCY) 100 2 +30 % +18 % TOTAL 4 020 +7,0 % -13 % Serbie Belgrade (BEG) 100 1 609 +23 % +56 % TOTAL 1 609 +23 % +56 % Mexique (OMA) dont Monterrey (MTY) 29,99 2 857 +2,0 % +20 % Chihuahua (CUU) 29,99 430 +0,8 % +23 % Ciudad Juarez (CJS) 29,99 479 -7,4 % +42 % Culiacan (CUL) 29,99 495 -16 % -13 % Mazatlan (MZT) 29,99 494 +18 % +58 % Acapulco (ACA) 29,99 123 -53 % -42 % San Luis Potosi (SLP) 29,99 156 +2,3 % +15 % Torreon (TRC) 29,99 173 +4,2 % +9,2 % Zihuatanejo (ZIH) 29,99 229 +20 % +11 % Durango (DGO) 29,99 120 +7,9 % +28 % Zacatecas (ZCL) 29,99 97 +4,5 % +1,0 % Tampico (TAM) 29,99 120 -2,6 % -28 % Reynosa (REX) 29,99 115 -1,5 % +13 % TOTAL 5 888 -1,3 % +15 % En milliers de passagers Taux de détention VINCI Airports (%) T1 2024 Variation 2024 / 2023 Variation 2024 / 2019 États-Unis dont Hollywood Burbank (BUR) MC* 1 319 +1,5 % +7,2 % Atlantic City (ACY) MC* 256 +22 % -20 % TOTAL 1 574 +4,4 % +1,6 % République dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 1 455 +8,6 % +41 % Puerto Plata (POP) 100 347 +27 % +0,5 % Samana (AZS) 100 39 -16 % -42 % La Isabela (JBQ) 100 19 -10 % +2,0 % TOTAL 1 860 +11 % +27 % Costa Rica Guanacaste (LIR) 45 687 +29 % +53 % TOTAL 687 +29 % +53 % Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 7 044 +18 % +0,8 % TOTAL 7 044 +18 % +0,8 % Brésil dont Salvador (SSA) 100 1 996 +8,8 % -9,7 % Manaus (MAO) 100 683 -2,7 % -8,8 % Porto Velho (PVH) 100 115 -39 % -42 % Boa Vista (BVB) 100 93 -10 % +11 % TOTAL 3 015 +1,9 % -11 % Japon (Kansai Airports) dont Kansai (KIX) 40 7 140 +55 % -10 % Itami (ITM) 40 3 520 +1,3 % -9,3 % Kobe (UKB) 40 842 +1,1 % +7,8 % TOTAL 11 502 +29 % -8,8 % Cambodge (Cambodia Airports) dont Phnom Penh (PNH) 70 1 163 +23 % -26 % Sihanoukville (KOS) 70 18 +0,4 % -95 % TOTAL 1 181 +23 % -38 % Cap-Vert dont Praia (RAI) 100 158 +17 % +4,3 % Sal (SID) 100 359 +18 % +7,3 % Sao Vicente (VXE) 100 76 +29 % +27 % Boa Vista (BVC) 100 169 +26 % +3,1 % TOTAL 778 +19 % +6,0 % Total VINCI Airports 62 245 +12,4 % +0,6 %

*MC : Management Contract

IV- Mouvements commerciaux par aéroport





Vols commerciaux (ATM) Taux de détention VINCI Airports (%) T1 2024 Variation 2024 / 2023 Variation 2024 / 2019 Portugal (ANA) dont Lisbonne (LIS) 100 50 664 +1,2 % +6,8 % Porto (OPO) 100 21 332 +4,1 % +4,6 % Faro (FAO) 100 8 397 +5,0 % +16 % Madère (FNC, PXO) 100 7 465 -4,6 % +24 % Açores (FLW, HOR, SMA, PDL) 100 6 118 -0,6 % +12 % TOTAL 94 010 +1,5 % +8,6 % Royaume-Uni dont Gatwick (LGW) 50 52 453 +5,6 % -14 % Belfast (BFS) 100 10 862 +25 % -4,3 % TOTAL 63 315 +8,6 % -13 % France dont Lyon-Saint Exupéry (LYS) & Lyon-Bron (LYN) 31 22 489 +8,1 % -22 % Nantes Atlantique (NTE) 85 9 233 +12 % -25 % Rennes Bretagne (RNS) 49 1 820 -1,2 % -40 % Grenoble Alpes Isère (GNB) 100 2 566 +6,2 % -3,0 % Chambéry Savoie Mont Blanc (CMF) 100 3 992 -1,3 % -10 % Toulon Hyères (TLN) 100 868 +7,8 % -47 % Clermont-Ferrand Auvergne (CFE) 100 1 337 +12 % -41 % Annecy (NCY) 100 1 030 +20 % +20 % TOTAL 43 888 +7,9 % -23 % Serbie Belgrade (BEG) 100 18 067 +16 % +33 % TOTAL 18 067 +16 % +33 % Mexique (OMA) dont Monterrey (MTY) 29,99 23 596 -0,2 % -7,4 % Chihuahua (CUU) 29,99 4 968 +0,1 % -15 % Ciudad Juarez (CJS) 29,99 4 163 -8,0 % +0,9 % Culiacan (CUL) 29,99 4 197 -25 % -31 % Mazatlan (MZT) 29,99 4 033 +5,9 % +18 % Acapulco (ACA) 29,99 1 496 -59 % -69 % San Luis Potosi (SLP) 29,99 3 240 +5,7 % -11 % Torreon (TRC) 29,99 2 369 -9,2 % -27 % Zihuatanejo (ZIH) 29,99 2 577 +18 % -11 % Durango (DGO) 29,99 2 470 +0,5 % +0,1 % Zacatecas (ZCL) 29,99 1 083 -7,4 % -14 % Tampico (TAM) 29,99 2 623 +48 % -1,4 % Reynosa (REX) 29,99 1 118 +3,7 % +14 % TOTAL 57 933 -4,3 % -13 % Vols commerciaux (ATM) Taux de détention VINCI Airports (%) T1 2024 Variation 2024 / 2023 Variation 2024 / 2019 États-Unis dont Hollywood Burbank (BUR) MC* 26 714 +1,4 % +1,3 % Atlantic City (ACY) MC* 2 559 +15 % +15 % TOTAL 29 273 +2,5 % +2,4 % République dominicaine (Aerodom) dont Saint-Domingue (SDQ) 100 12 371 -3,0 % +21 % Puerto Plata (POP) 100 2 296 +29 % -2,2 % Samana (AZS) 100 337 -22 % -31 % La Isabela (JBQ) 100 1 807 -18 % -31 % TOTAL 16 827 -2,3 % +6,8 % Costa Rica Guanacaste (LIR) 45 7 276 +31 % +56 % TOTAL 7 276 +31 % +56 % Chili (Nuevo Pudahuel) Santiago (SCL) 40 42 465 +20 % -2,2 % TOTAL 42 465 +20 % -2,2 % Brésil dont Salvador (SSA) 100 14 400 +7,2 % -11 % Manaus (MAO) 100 7 006 -0,8 % -0,7 % Porto Velho (PVH) 100 1 042 -37 % -43 % Boa Vista (BVB) 100 638 -13 % +6,0 % TOTAL 24 400 +1,0 % -10 % Japon (Kansai Airports) dont Kansai (KIX) 40 45 361 +39 % -9,2 % Itami (ITM) 40 33 853 -0,1 % -0,8 % Kobe (UKB) 40 8 357 -2,6 % +18 % TOTAL 87 571 +16 % -3,9 % Cambodge (Cambodia Airports) dont Phnom Penh (PNH) 70 9 927 +19 % -28 % Sihanoukville (KOS) 70 464 -12 % -87 % TOTAL 10 391 +17 % -40 % Cap-Vert dont Praia (RAI) 100 2 093 +16 % -8,0 % Sal (SID) 100 3 305 +38 % +7,5 % Sao Vicente (VXE) 100 962 +33 % +17 % Boa Vista (BVC) 100 1 282 +40 % -0,5 % TOTAL 7 949 +28 % -0,2 % Total VINCI Airports 503 365 +7,4 % -5,5 %

*MC : Management Contract

