Point sur l’activité du premier semestre

Le 10 novembre 2023, le groupe Derichebourg a subi une cyberattaque qui n’a pas interrompu ses activités opérationnelles mais en a cependant perturbé le déroulement. La remarquable réaction des équipes a permis de rétablir nos systèmes, en les améliorant, et de limiter les conséquences de cet épisode, qui est désormais derrière nous.

Cette cyberattaque a cependant perturbé le déroulement des activités du fait de l'indisponibilité temporaire du principal logiciel d'exploitation, en particulier au cours des mois de novembre 2023, décembre 2023 et dans une moindre mesure janvier 2024.

Ainsi, faute d’outil de pilotage adéquat de l’activité, il est apparu d'une part, des pertes de volumes d’achats et un retard dans la saisie informatique des flux et d'autre part, lorsque le retard administratif a été rattrapé, que les marges dégagées sur les mois de novembre 2023 et décembre 2023 étaient plus basses qu’habituellement. Il en résulte que l’impact financier de la cyberattaque s’avère plus important qu’initialement anticipé. Il est estimé entre 15 M€ et 20 M€.

Par ailleurs, comme l’ensemble des acteurs du secteur, le groupe Derichebourg a fait face à une conjoncture économique dégradée au cours de ce semestre sur les marchés sur lesquels il opère (production d’aciers longs en particulier, dont le niveau d’activité est corrélé à celui de la construction). En conséquence, les achats de déchets métalliques de l’activité Recyclage sont en retrait de 5 % environ sur les six premiers mois. En revanche, l’activité Services aux collectivités du groupe poursuit quant à elle sa progression.

Dans ce contexte, Derichebourg devrait dégager sur ce premier semestre un EBITDA courant compris entre 140 M€ et 145 M€, en retrait de l’ordre de 35 M€ à 40 M€ par rapport à l’an passé. Les résultats du premier semestre seront publiés le mercredi 29 mai au soir.

Révision des objectifs financiers

Compte tenu de ces événements et du contexte d’activité évoqué, il est à ce jour peu probable que le retard d’EBITDA constaté au premier semestre soit comblé en totalité d’ici la fin de l’exercice, et que la cible d’EBITDA de 350 M€ minimum pour 2024 communiquée lors de la publication des résultats 2023, soit atteinte. Un objectif d’EBITDA courant compris entre 300 M€ et 310 M€ en fin d’année apparaît réaliste en l’état actuel de la conjoncture. Retraité de l’impact financier de la cyberattaque, il serait de 315 M€ à 330 M€.

Résilience et performance du groupe

La diminution de l’EBITDA courant sur ce premier semestre sera inférieure en pourcentage à celles observées chez nos principaux concurrents cotés, Le Groupe maintient sa trajectoire de performance face à un événement exceptionnel et dans un environnement conjoncturel difficile touchant le secteur. Sa situation financière reste solide et il respecte ses différents covenants financiers au 31 mars 2024.

Le Groupe reste totalement confiant dans sa résilience et son modèle.

Code ISIN : FR 0000053381-DBG

