Tonner Drones annonce son repositionnement stratégique

Cannes, le 16 avril 2024 à 18:00

Finalisation réussie de l'augmentation de capital, qui met fin à la période de refinancement.

Visibilité financière des 12 prochains mois.

Situation financière stable qui permet à l'entreprise d'intensifier les discussions avec des partenaires en vue de nouvelles collaborations.

Tonner Drones constate un grand intérêt pour des collaborations, dans le cadre de sa cotation en bourse.

Tonner Drones a récemment mis fin au produit Equity-line avec Yorkville et n'est pas intéressée par un nouveau financement à prix variable.

Tonner Drones continuera à informer le marché de ses futures avancées.

L'augmentation de capital réussie de Tonner Drones met fin à une période de restructuration financière difficile pour l'entreprise, qui comprenait des mesures de réduction des coûts et la résolution de nombreux problèmes hérités de la direction à son arrivée en juin 2023. La stratégie recentrée de Tonner donne la priorité à la maximisation de la valeur de ses participations dans le capital de l'entreprise : Maximiser la valeur des participations dans des sociétés telles que Doneclé et Elistair, élargir la collaboration en interne et en externe, et mettre sur le marché des produits qui changent l'industrie tels que le Countbot et l’Inhibitor.

Tonner reçoit régulièrement des demandes de sociétés privées concernant des collaborations potentielles. Bien que Tonner souhaite depuis longtemps engager des discussions concrètes avec ces sociétés, elle n'a pas pu le faire jusqu'à récemment en raison de l'incertitude financière de l'entreprise. Suite à l'augmentation de capital, Tonner est désormais financièrement stable et entame des discussions avec des partenaires, des cibles et des collaborateurs potentiels.

Tonner évaluera soigneusement ces opportunités en procédant à des vérifications préalables rigoureuses et à des évaluations poussées des candidats avant d'officialiser toute transaction. Les entreprises candidates à l'examen doivent générer des revenus, disposer d'équipes techniques et une gestion exemplaire de leur activité, présenter un potentiel d'expansion internationale et apporter une valeur ajoutée immédiate à Tonner.

Tonner demande à ses actionnaires et investisseurs de prendre note de ce repositionnement fondamental au fur et à mesure que la direction développe cette organisation innovante. Alors que Tonner est actuellement une entreprise à faible capitalisation, la direction voit une opportunité d'augmenter la capitalisation boursière de l'entreprise grâce à ce repositionnement, en particulier si Tonner peut devenir un acteur majeur dans ce secteur fragmenté. En s'appuyant sur son réseau en Europe et en Amérique, la direction est confiante dans cette approche et organise l'entreprise afin de pouvoir évaluer de nombreux partenariats dans les mois à venir. Si une opportunité intéressante de RTO se présentait, Tonner Drones l’étudierait également avec toute son attention.

"Je tiens à remercier les actionnaires historiques et les nouveaux investisseurs qui ont soutenu notre restructuration et nos plans stratégiques", a déclaré Brad Taylor, PDG. "Avec des réserves de trésorerie pour les douze prochains mois, l'entreprise dispose désormais de la stabilité et du temps nécessaires pour développer ses activités et intensifier les conversations avec des partenaires potentiels."

À propos de Tonner Drones : Tonner Drones (anciennement Delta Drone) développe des drones et des technologies associées pour les secteurs de la défense et de la sécurité intérieure. Tonner Drones détient des participations précieuses dans certains des principaux fabricants français de drones civils et militaires. La stratégie de Tonner Drones consiste à tirer parti de ses participations dans ces entreprises par le biais d'une gestion active des actifs, d'un fonds de capital-investissement et en s'associant à d'autres fonds de capital-investissement pour devenir un important consolidateur de l'industrie. Des revenus supplémentaires peuvent être obtenus grâce à des redevances sur les brevets détenus par Tonner Drones auprès de fabricants reconnus. Tonner Drones ne prévoit pas de posséder une usine, mais elle est déterminée à maintenir la R&D pour ses produits et systèmes en France.

Les actions de Tonner Drones sont cotées sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR001400H2X4).

Plus d'informations sur www.tonnerdrones.com

Si vous souhaitez en savoir plus ou si vous êtes intéressé par un partenariat : contact@tonnerdrones.com

